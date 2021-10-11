https://ria.ru/20211011/pitbayk-1753994566.html

На Урале ребенок погиб в ДТП на питбайке

На Урале ребенок погиб в ДТП на питбайке - РИА Новости, 11.10.2021

На Урале ребенок погиб в ДТП на питбайке

Два брата попали в ДТП на питбайке в Екатеринбурге, в результате чего 8-летний пассажир погиб, 10-летний водитель госпитализирован с переломом основания черепа, РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:43

2021-10-11T12:43

2021-10-11T12:56

происшествия

дтп

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Два брата попали в ДТП на питбайке в Екатеринбурге, в результате чего 8-летний пассажир погиб, 10-летний водитель госпитализирован с переломом основания черепа, сообщает городская ГИБДД.Авария произошла в воскресенье по адресу: улица Димитрова, 32."Водитель питбайка Rayo, 10-летний мальчик, пересекая улицу Дмитрова слева направо, с прилегающей территории не уступил дорогу автомашине Peugeot 4007, водитель которой двигался по улице Дмитрова со стороны улицы Грибоедова в сторону Челябинского тракта. В результате аварии пассажир питбайка Rayo, 8-летний мальчик, получил травмы, не совместимые с жизнью. Водитель питбайка - 10 летний мальчик - госпитализирован в 9-ю детскую больницу Екатеринбурга с переломом основания черепа", - говорится в сообщении.Установлено, что дети катались по городу на питбайке вместе с друзьями, которые передвигались на скутере. Возвращаясь домой, при пересечении улицы Димитрова они решили проехать в неположенном месте.Со слов водителя Peugeot 4007 установлено, что он двигался по улице Дмитрова со стороны улицы Грибоедова в сторону Челябинского тракта со скоростью около 60 километров в час. Неожиданно на проезжую часть выехали подростки на скутере, он применил экстренное торможение, избежав столкновения с ними. Однако вслед за скутером двигались подростки на питбайке, столкновение с которыми избежать не удалось.По данным ГИБДД, водитель и пассажир питбайка, жители Екатеринбурга, приходятся друг другу братьями. Питбайк им подарили родители около двух месяцев назад, но разрешали кататься только возле дома в частном секторе. ДТП произошло в 5 километрах от дома. Причины ДТП будут установлены в ходе следствия.

https://ria.ru/20210826/dtp-1747422981.html

https://ria.ru/20211010/dtp-1753915755.html

екатеринбург

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происшествия, дтп, дети, екатеринбург, авто, россия