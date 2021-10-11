https://ria.ru/20211011/pitbayk-1753994566.html
На Урале ребенок погиб в ДТП на питбайке
На Урале ребенок погиб в ДТП на питбайке - РИА Новости, 11.10.2021
На Урале ребенок погиб в ДТП на питбайке
Два брата попали в ДТП на питбайке в Екатеринбурге, в результате чего 8-летний пассажир погиб, 10-летний водитель госпитализирован с переломом основания черепа, РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:43
2021-10-11T12:43
2021-10-11T12:56
происшествия
дтп
дети
екатеринбург
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Два брата попали в ДТП на питбайке в Екатеринбурге, в результате чего 8-летний пассажир погиб, 10-летний водитель госпитализирован с переломом основания черепа, сообщает городская ГИБДД.Авария произошла в воскресенье по адресу: улица Димитрова, 32."Водитель питбайка Rayo, 10-летний мальчик, пересекая улицу Дмитрова слева направо, с прилегающей территории не уступил дорогу автомашине Peugeot 4007, водитель которой двигался по улице Дмитрова со стороны улицы Грибоедова в сторону Челябинского тракта. В результате аварии пассажир питбайка Rayo, 8-летний мальчик, получил травмы, не совместимые с жизнью. Водитель питбайка - 10 летний мальчик - госпитализирован в 9-ю детскую больницу Екатеринбурга с переломом основания черепа", - говорится в сообщении.Установлено, что дети катались по городу на питбайке вместе с друзьями, которые передвигались на скутере. Возвращаясь домой, при пересечении улицы Димитрова они решили проехать в неположенном месте.Со слов водителя Peugeot 4007 установлено, что он двигался по улице Дмитрова со стороны улицы Грибоедова в сторону Челябинского тракта со скоростью около 60 километров в час. Неожиданно на проезжую часть выехали подростки на скутере, он применил экстренное торможение, избежав столкновения с ними. Однако вслед за скутером двигались подростки на питбайке, столкновение с которыми избежать не удалось.По данным ГИБДД, водитель и пассажир питбайка, жители Екатеринбурга, приходятся друг другу братьями. Питбайк им подарили родители около двух месяцев назад, но разрешали кататься только возле дома в частном секторе. ДТП произошло в 5 километрах от дома. Причины ДТП будут установлены в ходе следствия.
https://ria.ru/20210826/dtp-1747422981.html
https://ria.ru/20211010/dtp-1753915755.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, дети, екатеринбург, авто, россия
12:43 11.10.2021 (обновлено: 12:56 11.10.2021)
На Урале ребенок погиб в ДТП на питбайке
В Екатеринбурге один ребенок погиб, второй пострадал после ДТП на питбайке
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости.
Два брата попали в ДТП на питбайке в Екатеринбурге
, в результате чего 8-летний пассажир погиб, 10-летний водитель госпитализирован с переломом основания черепа, сообщает городская ГИБДД.
Авария произошла в воскресенье по адресу: улица Димитрова, 32.
"Водитель питбайка Rayo, 10-летний мальчик, пересекая улицу Дмитрова слева направо, с прилегающей территории не уступил дорогу автомашине Peugeot 4007, водитель которой двигался по улице Дмитрова со стороны улицы Грибоедова в сторону Челябинского тракта. В результате аварии пассажир питбайка Rayo, 8-летний мальчик, получил травмы, не совместимые с жизнью. Водитель питбайка - 10 летний мальчик - госпитализирован в 9-ю детскую больницу Екатеринбурга с переломом основания черепа", - говорится в сообщении.
Установлено, что дети катались по городу на питбайке вместе с друзьями, которые передвигались на скутере. Возвращаясь домой, при пересечении улицы Димитрова они решили проехать в неположенном месте.
Со слов водителя Peugeot 4007 установлено, что он двигался по улице Дмитрова со стороны улицы Грибоедова в сторону Челябинского тракта со скоростью около 60 километров в час. Неожиданно на проезжую часть выехали подростки на скутере, он применил экстренное торможение, избежав столкновения с ними. Однако вслед за скутером двигались подростки на питбайке, столкновение с которыми избежать не удалось.
По данным ГИБДД, водитель и пассажир питбайка, жители Екатеринбурга, приходятся друг другу братьями. Питбайк им подарили родители около двух месяцев назад, но разрешали кататься только возле дома в частном секторе. ДТП произошло в 5 километрах от дома. Причины ДТП будут установлены в ходе следствия.