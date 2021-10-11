https://ria.ru/20211011/peregovory-1754107533.html
В Германии рассказали о переговорах Путина, Меркель и Макрона
В Германии рассказали о переговорах Путина, Меркель и Макрона - РИА Новости, 11.10.2021
В Германии рассказали о переговорах Путина, Меркель и Макрона
Лидеры ФРГ, Франции и России Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин в телефонном разговоре договорились, что попросят своих министров иностранных дел РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T21:57
2021-10-11T21:57
2021-10-11T22:10
в мире
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ангела меркель
эммануэль макрон
франция
владимир зеленский
штеффен зайберт
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БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Лидеры ФРГ, Франции и России Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин в телефонном разговоре договорились, что попросят своих министров иностранных дел провести в скором времени встречу по нормандскому формату, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.Он подтвердил, что Меркель и Макрон общались в понедельник по телефону сначала с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем с Путиным."Канцлер и французский президент призвали российского президента содействовать переговорам в нормандском формате. Собеседник согласились попросить министров иностранных дел в ближайшее время встретиться по этому поводу", - сообщил Зайберт журналистам, не уточнив, встретятся ли министры всех четырех стран нормандского формата или только ФРГ, Франции и РФ.По его словам, в переговорах с Зеленским стороны подчеркнули необходимость полностью выполнять минские соглашения и решения саммита нормандского формата 2019 года и выразили готовность продолжать усилия по урегулированию в рамках нормандского формата.
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в мире, германия, владимир путин, ангела меркель, эммануэль макрон, франция, владимир зеленский, штеффен зайберт, россия
21:57 11.10.2021 (обновлено: 22:10 11.10.2021)
В Германии рассказали о переговорах Путина, Меркель и Макрона
Кабмин Германии: Путин, Меркель и Макрон призвали содействовать "нормандским" переговорам