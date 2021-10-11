https://ria.ru/20211011/otravlenie-1754091685.html

В Оренбуржье арестовали троих фигурантов по делу об отравлении алкоголем

В Оренбуржье арестовали троих фигурантов по делу об отравлении алкоголем - РИА Новости, 11.10.2021

В Оренбуржье арестовали троих фигурантов по делу об отравлении алкоголем

Суды в Оренбургской области в понедельник арестовали еще троих фигурантов уголовных дел о незаконной продаже суррогатного алкоголя после отравления более 60... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T19:21

2021-10-11T19:21

2021-10-11T19:21

происшествия

алкоголь

орск

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

россия

массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье

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УФА, 11 окт – РИА Новости. Суды в Оренбургской области в понедельник арестовали еще троих фигурантов уголовных дел о незаконной продаже суррогатного алкоголя после отравления более 60 местных жителей.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что после массового отравления алкоголем в Оренбуржье возбуждено 14 уголовных дел, задержаны 15 человек, из них восемь арестованы. По уточненным данным оренбургских властей, от суррогатной водки пострадали 64 человека, 34 из них скончались.Советский районный суд оренбургского Орска сообщает, что до 9 декабря 2021 года арестована 48-летняя жительница села Крыловка, обвиняемая в перевозке, хранении в целях сбыта, сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека."При допросе в качестве обвиняемой женщина вину признала. Также судом вынесены постановления о продлении срока задержания на 72 часа еще двоих жителей Орска, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. Судебные заседания отложены на 12 и 13 октября", - говорится в сообщении пресс-службы суда.По данным Кувандыкского районного суда, также арестован 39-летний житель села Никольское, обвиняемый в незаконном обороте алкоголя.Кроме того, в понедельник Адамовский райсуд отправил под домашний арест 68-летнюю жительницу поселка Речной, продавшую паленый алкоголь местному жителю, который после употребления суррогата умер. Суд отмечает, что женщине присудили мягкую меру пресечения в силу ее возраста и хронических заболеваний. По решению судьи она до 10 декабря 2021 года не должна покидать свое жилище, общаться с родными погибшего мужчины и пользоваться телефоном и интернетом.

https://ria.ru/20211011/orenburzhe-1753983167.html

https://ria.ru/20211009/otravlenie-1753810513.html

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

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происшествия, алкоголь, орск, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье