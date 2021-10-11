В Оренбуржье арестовали троих фигурантов по делу об отравлении алкоголем
Суды арестовали еще троих фигурантов по делу о продаже суррогатного алкоголя в Оренбуржье
УФА, 11 окт – РИА Новости. Суды в Оренбургской области в понедельник арестовали еще троих фигурантов уголовных дел о незаконной продаже суррогатного алкоголя после отравления более 60 местных жителей.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что после массового отравления алкоголем в Оренбуржье возбуждено 14 уголовных дел, задержаны 15 человек, из них восемь арестованы. По уточненным данным оренбургских властей, от суррогатной водки пострадали 64 человека, 34 из них скончались.
Советский районный суд оренбургского Орска сообщает, что до 9 декабря 2021 года арестована 48-летняя жительница села Крыловка, обвиняемая в перевозке, хранении в целях сбыта, сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.
"При допросе в качестве обвиняемой женщина вину признала. Также судом вынесены постановления о продлении срока задержания на 72 часа еще двоих жителей Орска, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. Судебные заседания отложены на 12 и 13 октября", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
По данным Кувандыкского районного суда, также арестован 39-летний житель села Никольское, обвиняемый в незаконном обороте алкоголя.
Кроме того, в понедельник Адамовский райсуд отправил под домашний арест 68-летнюю жительницу поселка Речной, продавшую паленый алкоголь местному жителю, который после употребления суррогата умер. Суд отмечает, что женщине присудили мягкую меру пресечения в силу ее возраста и хронических заболеваний. По решению судьи она до 10 декабря 2021 года не должна покидать свое жилище, общаться с родными погибшего мужчины и пользоваться телефоном и интернетом.
8 октября, 12:09Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России