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https://ria.ru/20211011/otravlenie-1753979191.html
Шесть детей осиротели из-за массового отравления алкоголем в Оренбуржье
Шесть детей осиротели из-за массового отравления алкоголем в Оренбуржье - РИА Новости, 11.10.2021
Шесть детей осиротели из-за массового отравления алкоголем в Оренбуржье
Шесть детей остались без обоих или единственного родителя, которые смертельно отравились суррогатным алкоголем в Оренбургской области, сообщает правительство... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:48
2021-10-11T11:54
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
происшествия
оренбургская область
здоровье - общество
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УФА, 11 окт - РИА Новости. Шесть детей остались без обоих или единственного родителя, которые смертельно отравились суррогатным алкоголем в Оренбургской области, сообщает правительство области.По последним данным властей, после употребления суррогатного алкоголя в регионе пострадали 67 человек, 34 из них скончались. Ранее сообщалось, что смертельное отравление паленой водкой получили родители из многодетной семьи, пять детей остались сиротами.По данным властей, в понедельник пройдут опекунские советы, где будет принято решение об установлении опеки. Органы социальной защиты оформят меры социальной поддержки.
https://ria.ru/20211010/alkogol-1753907530.html
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массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье, происшествия, оренбургская область, здоровье - общество
11:48 11.10.2021 (обновлено: 11:54 11.10.2021)
 
Шесть детей осиротели из-за массового отравления алкоголем в Оренбуржье

Шесть детей потеряли родителей из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье

© СУ СК по Оренбургской областиКоробки с суррогатным алкоголем, которым отравились люди в Оренбургской области. Кадр видео
Коробки с суррогатным алкоголем, которым отравились люди в Оренбургской области. Кадр видео
© СУ СК по Оренбургской области
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УФА, 11 окт - РИА Новости. Шесть детей остались без обоих или единственного родителя, которые смертельно отравились суррогатным алкоголем в Оренбургской области, сообщает правительство области.
По последним данным властей, после употребления суррогатного алкоголя в регионе пострадали 67 человек, 34 из них скончались. Ранее сообщалось, что смертельное отравление паленой водкой получили родители из многодетной семьи, пять детей остались сиротами.
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"Социальный блок правительства Оренбургской области занимается вопросами жизнеустройства шести несовершеннолетних детей, которые лишились обоих или единственного родителя из-за отравления суррогатами алкоголя", - сообщили в правительстве региона.
По данным властей, в понедельник пройдут опекунские советы, где будет принято решение об установлении опеки. Органы социальной защиты оформят меры социальной поддержки.
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Массовое отравление суррогатным алкоголем в ОренбуржьеПроисшествияОренбургская областьЗдоровье - Общество
 
 
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