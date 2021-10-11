https://ria.ru/20211011/otravlenie-1753979191.html

Шесть детей осиротели из-за массового отравления алкоголем в Оренбуржье

Шесть детей осиротели из-за массового отравления алкоголем в Оренбуржье - РИА Новости, 11.10.2021

Шесть детей осиротели из-за массового отравления алкоголем в Оренбуржье

Шесть детей остались без обоих или единственного родителя, которые смертельно отравились суррогатным алкоголем в Оренбургской области, сообщает правительство... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:48

2021-10-11T11:48

2021-10-11T11:54

массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье

происшествия

оренбургская область

здоровье - общество

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УФА, 11 окт - РИА Новости. Шесть детей остались без обоих или единственного родителя, которые смертельно отравились суррогатным алкоголем в Оренбургской области, сообщает правительство области.По последним данным властей, после употребления суррогатного алкоголя в регионе пострадали 67 человек, 34 из них скончались. Ранее сообщалось, что смертельное отравление паленой водкой получили родители из многодетной семьи, пять детей остались сиротами.По данным властей, в понедельник пройдут опекунские советы, где будет принято решение об установлении опеки. Органы социальной защиты оформят меры социальной поддержки.

https://ria.ru/20211010/alkogol-1753907530.html

https://ria.ru/20211009/otravlenie-1753810513.html

оренбургская область

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массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье, происшествия, оренбургская область, здоровье - общество