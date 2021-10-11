https://ria.ru/20211011/osveschenie-1753965890.html

Более 4,2 тысяч опор освещения у школ и садов установили в Москве

Более 4,2 тысяч опор освещения у школ и садов установили в Москве - РИА Новости, 11.10.2021

Более 4,2 тысяч опор освещения у школ и садов установили в Москве

Более 4,2 тысячи опор освещения установили на территориях образовательных учреждений Москвы в этом году, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:52

2021-10-11T10:52

2021-10-11T10:52

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

благоустройство

освещение

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 4,2 тысячи опор освещения установили на территориях образовательных учреждений Москвы в этом году, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Более 4,2 тысяч опор освещения установили на территориях образовательных учреждений Москвы в этом году. Новые опоры освещения появились на территориях 551 объекта образования во всех округах столицы. Среди них 346 детских садов, 171 школа и 34 учреждения высшего, профессионального и дополнительного образования", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что световые системы подбираются с учетом особенностей и назначения территорий. Так, на территориях детских садов установлены невысокие – 4,5 метра – торшеры, а школьные спортивные площадки освещаются восьмиметровыми прожекторами на складывающихся опорах, эксплуатация которых не требует участия спецтехники."Все новые опоры оснащены современными энергоэффективными светильниками. Они в несколько раз долговечнее, отличаются теплым белым светом и потребляют в несколько раз меньше электрической энергии, что уменьшает общую нагрузку на электрические сети", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего до конца года в столице планируется установить более 25 тысяч опор освещения.В пресс-службе добавили, что сегодня Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира наряду с такими мегаполисами, как Токио, Лондон, Нью-Йорк и Париж. С 2011 года количество осветительных приборов в городе увеличилось в 1,6 раза.

https://ria.ru/20211009/moskva-1753820763.html

https://realty.ria.ru/20211011/vodoemy-1753950790.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, благоустройство, освещение