Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211011/osveschenie-1753965890.html
Более 4,2 тысяч опор освещения у школ и садов установили в Москве
Более 4,2 тысяч опор освещения у школ и садов установили в Москве - РИА Новости, 11.10.2021
Более 4,2 тысяч опор освещения у школ и садов установили в Москве
Более 4,2 тысячи опор освещения установили на территориях образовательных учреждений Москвы в этом году, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:52
2021-10-11T10:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
благоустройство
освещение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1753965890.jpg?1633938723
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 4,2 тысячи опор освещения установили на территориях образовательных учреждений Москвы в этом году, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Более 4,2 тысяч опор освещения установили на территориях образовательных учреждений Москвы в этом году. Новые опоры освещения появились на территориях 551 объекта образования во всех округах столицы. Среди них 346 детских садов, 171 школа и 34 учреждения высшего, профессионального и дополнительного образования", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что световые системы подбираются с учетом особенностей и назначения территорий. Так, на территориях детских садов установлены невысокие – 4,5 метра – торшеры, а школьные спортивные площадки освещаются восьмиметровыми прожекторами на складывающихся опорах, эксплуатация которых не требует участия спецтехники."Все новые опоры оснащены современными энергоэффективными светильниками. Они в несколько раз долговечнее, отличаются теплым белым светом и потребляют в несколько раз меньше электрической энергии, что уменьшает общую нагрузку на электрические сети", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего до конца года в столице планируется установить более 25 тысяч опор освещения.В пресс-службе добавили, что сегодня Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира наряду с такими мегаполисами, как Токио, Лондон, Нью-Йорк и Париж. С 2011 года количество осветительных приборов в городе увеличилось в 1,6 раза.
https://ria.ru/20211009/moskva-1753820763.html
https://realty.ria.ru/20211011/vodoemy-1753950790.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, благоустройство, освещение
10:52 11.10.2021
 

Более 4,2 тысяч опор освещения у школ и садов установили в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 4,2 тысячи опор освещения установили на территориях образовательных учреждений Москвы в этом году, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 4,2 тысяч опор освещения установили на территориях образовательных учреждений Москвы в этом году. Новые опоры освещения появились на территориях 551 объекта образования во всех округах столицы. Среди них 346 детских садов, 171 школа и 34 учреждения высшего, профессионального и дополнительного образования", - говорится в сообщении.
Музей-заповедник Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 17:07Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В парке Царицыно законсервировали светодинамический фонтан
В пресс-службе отметили, что световые системы подбираются с учетом особенностей и назначения территорий. Так, на территориях детских садов установлены невысокие – 4,5 метра – торшеры, а школьные спортивные площадки освещаются восьмиметровыми прожекторами на складывающихся опорах, эксплуатация которых не требует участия спецтехники.
"Все новые опоры оснащены современными энергоэффективными светильниками. Они в несколько раз долговечнее, отличаются теплым белым светом и потребляют в несколько раз меньше электрической энергии, что уменьшает общую нагрузку на электрические сети", - говорится в сообщении.
Девушка в музее-усадьбе Кусково в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
09:37Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Глаз да глаз: как Москва оберегает водоемы
Отмечается, что всего до конца года в столице планируется установить более 25 тысяч опор освещения.
В пресс-службе добавили, что сегодня Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира наряду с такими мегаполисами, как Токио, Лондон, Нью-Йорк и Париж. С 2011 года количество осветительных приборов в городе увеличилось в 1,6 раза.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваБлагоустройствоОсвещение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10Пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами, заявил Песков
13:09В ЯНАО возбудили дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в школе
13:08Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин
13:08В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь
13:06Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым
13:05Путин проведет международный телефонный разговор
13:04Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию
13:04В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд
13:03В Кремле ответили на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
13:03Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
13:02В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
13:02В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
12:47В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
12:44Правительство утвердило концепцию по беспилотному транспорту
Лента новостейМолния