https://ria.ru/20211011/ostanki-1753960337.html

В Ленинградской области нашли сумку с останками ребенка

В Ленинградской области нашли сумку с останками ребенка - РИА Новости, 11.10.2021

В Ленинградской области нашли сумку с останками ребенка

Останки ребенка в сумке, к которой была привязана гиря, нашли в реке Ижора в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:24

2021-10-11T10:24

2021-10-11T11:43

происшествия

тосненский район

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Останки ребенка в сумке, к которой была привязана гиря, нашли в реке Ижора в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Останки ребенка, по предварительным данным, около 9 – 12 лет, были обнаружены в сумке, к которой была привязана гиря. Сумку нашел прохожий у моста через Ижору в поселке имени Тельмана", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства уточняются.

https://ria.ru/20211001/tela-1752637186.html

тосненский район

ленинградская область

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2021

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происшествия, тосненский район, ленинградская область