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Власти рассказали о состоянии отравившихся алкоголем в Оренбуржье
Власти рассказали о состоянии отравившихся алкоголем в Оренбуржье - РИА Новости, 11.10.2021
Власти рассказали о состоянии отравившихся алкоголем в Оренбуржье
Четверо отравившихся суррогатным алкоголем в Оренбуржье находятся в критическом состоянии на ИВЛ, сообщает правительство области. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:09
2021-10-11T12:09
2021-10-11T12:09
происшествия
оренбургская область
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
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УФА, 11 окт - РИА Новости. Четверо отравившихся суррогатным алкоголем в Оренбуржье находятся в критическом состоянии на ИВЛ, сообщает правительство области."Из 30 пострадавших 19 находятся на стационарном лечении, 9 из них - в удовлетворительном состоянии, некоторые будут сегодня выписаны. Большинство пациентов уже не имеют клинических проявлений отравления после антидотной и дезинтоксикационной терапии. Четыре человека в критическом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Трое пациентов остаются на постоянном гемодиализе", - сообщили в правительстве региона.По последним данным властей, после употребления суррогатного алкоголя в регионе пострадали 67 человек, 34 из них скончались."На утро 11 октября в восточном Оренбуржье не зафиксировано новых случаев отравления суррогатами алкоголя", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что медики продолжают наблюдать за 30 пациентами. Три случая, зафиксированных ранее, были исключены из статистики после получения результатов лабораторных исследований: тяжелое состояние троих омчан связано с отравлением не метиловым, а этиловым спиртом.
https://ria.ru/20211011/otravlenie-1753979191.html
оренбургская область
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
Власти рассказали о состоянии отравившихся алкоголем в Оренбуржье
Четверо отравившихся суррогатным алкоголем в Оренбуржье находятся в критическом состоянии
УФА, 11 окт - РИА Новости.
Четверо отравившихся суррогатным алкоголем в Оренбуржье
находятся в критическом состоянии на ИВЛ, сообщает правительство области.
"Из 30 пострадавших 19 находятся на стационарном лечении, 9 из них - в удовлетворительном состоянии, некоторые будут сегодня выписаны. Большинство пациентов уже не имеют клинических проявлений отравления после антидотной и дезинтоксикационной терапии. Четыре человека в критическом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Трое пациентов остаются на постоянном гемодиализе", - сообщили в правительстве региона.
По последним данным властей, после употребления суррогатного алкоголя в регионе пострадали 67 человек, 34 из них скончались.
"На утро 11 октября в восточном Оренбуржье не зафиксировано новых случаев отравления суррогатами алкоголя", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что медики продолжают наблюдать за 30 пациентами. Три случая, зафиксированных ранее, были исключены из статистики после получения результатов лабораторных исследований: тяжелое состояние троих омчан связано с отравлением не метиловым, а этиловым спиртом.