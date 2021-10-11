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Власти рассказали о состоянии отравившихся алкоголем в Оренбуржье

Власти рассказали о состоянии отравившихся алкоголем в Оренбуржье - РИА Новости, 11.10.2021

Власти рассказали о состоянии отравившихся алкоголем в Оренбуржье

Четверо отравившихся суррогатным алкоголем в Оренбуржье находятся в критическом состоянии на ИВЛ, сообщает правительство области. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:09

2021-10-11T12:09

2021-10-11T12:09

происшествия

оренбургская область

массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье

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УФА, 11 окт - РИА Новости. Четверо отравившихся суррогатным алкоголем в Оренбуржье находятся в критическом состоянии на ИВЛ, сообщает правительство области."Из 30 пострадавших 19 находятся на стационарном лечении, 9 из них - в удовлетворительном состоянии, некоторые будут сегодня выписаны. Большинство пациентов уже не имеют клинических проявлений отравления после антидотной и дезинтоксикационной терапии. Четыре человека в критическом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Трое пациентов остаются на постоянном гемодиализе", - сообщили в правительстве региона.По последним данным властей, после употребления суррогатного алкоголя в регионе пострадали 67 человек, 34 из них скончались."На утро 11 октября в восточном Оренбуржье не зафиксировано новых случаев отравления суррогатами алкоголя", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что медики продолжают наблюдать за 30 пациентами. Три случая, зафиксированных ранее, были исключены из статистики после получения результатов лабораторных исследований: тяжелое состояние троих омчан связано с отравлением не метиловым, а этиловым спиртом.

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оренбургская область

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происшествия, оренбургская область, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье