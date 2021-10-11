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Хорошие новости
https://ria.ru/20211011/olen-1754027123.html
Жители Владивостока спасли плывущего по морю раненого оленя
Жители Владивостока спасли плывущего по морю раненого оленя - РИА Новости, 11.10.2021
Жители Владивостока спасли плывущего по морю раненого оленя
Жители Владивостока спасли раненого оленя, который плыл по морю, рассказали в центре реабилитации тигров и других редких животных. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:56
2021-10-11T16:10
хорошие новости
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. Жители Владивостока спасли раненого оленя, который плыл по морю, рассказали в центре реабилитации тигров и других редких животных."Непонятно, как и почему он оказался в воде, но явно не от хорошей жизни: тело его покрыто ранами и ссадинами", — говорится в сообщении.Животное привезли в центр "Тигр" для ветеринарной помощи и дальнейшего выпуска в дикую природу."Здоровье оленя не вызывает серьезных опасений — раны неглубокие, без загноения. Скоро он сможет вернуться домой", — отметили специалисты.Центр реабилитации тигров в Приморье создали в 2012 году. Также там периодически выхаживают медвежат-сирот и других животных и птиц, которых после восстановления выпускают в лес.
https://ria.ru/20211008/sivuchi-1753608922.html
https://ria.ru/20210904/tigr-1748655467.html
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приморский край, владивосток
14:56 11.10.2021 (обновлено: 16:10 11.10.2021)
 
Жители Владивостока спасли плывущего по морю раненого оленя

Жители Владивостока спасли плывущего по морю раненого оленя, его привезли в центр "Тигр"

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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. Жители Владивостока спасли раненого оленя, который плыл по морю, рассказали в центре реабилитации тигров и других редких животных.
"Непонятно, как и почему он оказался в воде, но явно не от хорошей жизни: тело его покрыто ранами и ссадинами", — говорится в сообщении.
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Животное привезли в центр "Тигр" для ветеринарной помощи и дальнейшего выпуска в дикую природу.
"Здоровье оленя не вызывает серьезных опасений — раны неглубокие, без загноения. Скоро он сможет вернуться домой", — отметили специалисты.
Центр реабилитации тигров в Приморье создали в 2012 году. Также там периодически выхаживают медвежат-сирот и других животных и птиц, которых после восстановления выпускают в лес.
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