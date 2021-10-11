https://ria.ru/20211011/odezhda-1753941219.html

Исследование показало, что россияне стали активнее покупать зимнюю одежду

Исследование показало, что россияне стали активнее покупать зимнюю одежду - РИА Новости, 11.10.2021

Исследование показало, что россияне стали активнее покупать зимнюю одежду

Продажи осенне-зимней одежды в России пошли в рост: курток и шапок купили в среднем в три раза больше, чем в прошлом году, говорится в исследовании сервиса "Чек РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T06:19

2021-10-11T06:19

2021-10-11T06:23

экономика

покупки

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Продажи осенне-зимней одежды в России пошли в рост: курток и шапок купили в среднем в три раза больше, чем в прошлом году, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Аналитики изучили, как изменились объем продаж и средний чек затрат за одно посещение торговой точки за сентябрь и первые семь дней октября этого и прошлого года.Так, средний чек на покупку курток и ветровок вырос за год на 13% и составил 4 057 рублей, говорится в исследовании. Объем продаж в натуральном выражении (то есть в штуках) выше прошлогоднего уровня на 180% (в 2,8 раза). По вязаным шапкам средний чек увеличился на 13,5%, до 1 390 рублей, а продажи подскочили на 253% (в 3,5 раза). По текстильным перчаткам средний чек оказался на 53% выше прошлогоднего и составил 662 рубля, объем продаж в натуральном выражении вырос на 21%."Стимулом для более активных закупок одежды осенне-зимнего сезона стал ряд факторов. В первую очередь это холодный сентябрь, обновление сезонной модельной линейки в магазинах, а также поступившие гражданам в сентябре социальные выплаты в рамках мер господдержки", - пояснили авторы исследования.

https://ria.ru/20210910/dokhod-1749452042.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, покупки, россия