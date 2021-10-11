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Исследование показало, что россияне стали активнее покупать зимнюю одежду
Исследование показало, что россияне стали активнее покупать зимнюю одежду - РИА Новости, 11.10.2021
Исследование показало, что россияне стали активнее покупать зимнюю одежду
Продажи осенне-зимней одежды в России пошли в рост: курток и шапок купили в среднем в три раза больше, чем в прошлом году, говорится в исследовании сервиса "Чек РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T06:19
2021-10-11T06:23
экономика
покупки
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Продажи осенне-зимней одежды в России пошли в рост: курток и шапок купили в среднем в три раза больше, чем в прошлом году, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Аналитики изучили, как изменились объем продаж и средний чек затрат за одно посещение торговой точки за сентябрь и первые семь дней октября этого и прошлого года.Так, средний чек на покупку курток и ветровок вырос за год на 13% и составил 4 057 рублей, говорится в исследовании. Объем продаж в натуральном выражении (то есть в штуках) выше прошлогоднего уровня на 180% (в 2,8 раза). По вязаным шапкам средний чек увеличился на 13,5%, до 1 390 рублей, а продажи подскочили на 253% (в 3,5 раза). По текстильным перчаткам средний чек оказался на 53% выше прошлогоднего и составил 662 рубля, объем продаж в натуральном выражении вырос на 21%."Стимулом для более активных закупок одежды осенне-зимнего сезона стал ряд факторов. В первую очередь это холодный сентябрь, обновление сезонной модельной линейки в магазинах, а также поступившие гражданам в сентябре социальные выплаты в рамках мер господдержки", - пояснили авторы исследования.
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экономика, покупки, россия
06:19 11.10.2021 (обновлено: 06:23 11.10.2021)
 
Исследование показало, что россияне стали активнее покупать зимнюю одежду

Исследовании сервиса "Чек Индекс" показало, что в России выросли продажи зимней одежды

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке "Зарядье"
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Продажи осенне-зимней одежды в России пошли в рост: курток и шапок купили в среднем в три раза больше, чем в прошлом году, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Аналитики изучили, как изменились объем продаж и средний чек затрат за одно посещение торговой точки за сентябрь и первые семь дней октября этого и прошлого года.
Так, средний чек на покупку курток и ветровок вырос за год на 13% и составил 4 057 рублей, говорится в исследовании. Объем продаж в натуральном выражении (то есть в штуках) выше прошлогоднего уровня на 180% (в 2,8 раза). По вязаным шапкам средний чек увеличился на 13,5%, до 1 390 рублей, а продажи подскочили на 253% (в 3,5 раза). По текстильным перчаткам средний чек оказался на 53% выше прошлогоднего и составил 662 рубля, объем продаж в натуральном выражении вырос на 21%.
"Стимулом для более активных закупок одежды осенне-зимнего сезона стал ряд факторов. В первую очередь это холодный сентябрь, обновление сезонной модельной линейки в магазинах, а также поступившие гражданам в сентябре социальные выплаты в рамках мер господдержки", - пояснили авторы исследования.
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