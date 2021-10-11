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В Новосибирске проверят инцидент с выброшенным из такси мужчиной
В Новосибирске проверят инцидент с выброшенным из такси мужчиной - РИА Новости, 11.10.2021
В Новосибирске проверят инцидент с выброшенным из такси мужчиной
Полицейские в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях ролика, на котором такси проезжает по ногам лежащего на дороге мужчины, сообщили... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:03
2021-10-11T14:03
2021-10-11T14:03
происшествия
октябрьский район
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях ролика, на котором такси проезжает по ногам лежащего на дороге мужчины, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области.В понедельник в паблике "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что на пересечении улиц Добролюбова и Зыряновской в Октябрьском районе Новосибирска водитель такси выбросил из салона мужчину с окровавленным лицом, а затем проехал задним правым колесом ему по ногам и скрылся. На видео снят момент наезда на мужчину."По данному факту в полицию заявления, сообщений из медучреждений в настоящее время не поступало. По выявленной информации в СМИ сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и личности мужчин - водителя автомобиля и гражданина, изображённых на видео", - говорится в сообщении главка МВД.
https://ria.ru/20210916/konflikt-1750273481.html
октябрьский район
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происшествия, октябрьский район, новосибирск
В Новосибирске проверят инцидент с выброшенным из такси мужчиной
В Новосибирске полицейские проверят инцидент с выброшенным из такси мужчиной