https://ria.ru/20211011/novosibirsk-1754016531.html

В Новосибирске проверят инцидент с выброшенным из такси мужчиной

В Новосибирске проверят инцидент с выброшенным из такси мужчиной - РИА Новости, 11.10.2021

В Новосибирске проверят инцидент с выброшенным из такси мужчиной

Полицейские в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях ролика, на котором такси проезжает по ногам лежащего на дороге мужчины, сообщили... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:03

2021-10-11T14:03

2021-10-11T14:03

происшествия

октябрьский район

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях ролика, на котором такси проезжает по ногам лежащего на дороге мужчины, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области.В понедельник в паблике "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что на пересечении улиц Добролюбова и Зыряновской в Октябрьском районе Новосибирска водитель такси выбросил из салона мужчину с окровавленным лицом, а затем проехал задним правым колесом ему по ногам и скрылся. На видео снят момент наезда на мужчину."По данному факту в полицию заявления, сообщений из медучреждений в настоящее время не поступало. По выявленной информации в СМИ сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и личности мужчин - водителя автомобиля и гражданина, изображённых на видео", - говорится в сообщении главка МВД.

https://ria.ru/20210916/konflikt-1750273481.html

октябрьский район

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, октябрьский район, новосибирск