https://ria.ru/20211011/napadenie-1754028988.html

На Урале проверяют информацию о нападении цирковой обезьяны на ребенка

На Урале проверяют информацию о нападении цирковой обезьяны на ребенка - РИА Новости, 11.10.2021

На Урале проверяют информацию о нападении цирковой обезьяны на ребенка

Прокуратура Нижнего Тагила проверит информацию о нападении в цирке обезьяны на ребенка во время представления, сообщает в понедельник надзорное ведомство... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:52

2021-10-11T14:52

2021-10-11T14:52

происшествия

нижний тагил

свердловская область

александр шульга

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Прокуратура Нижнего Тагила проверит информацию о нападении в цирке обезьяны на ребенка во время представления, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдения техники безопасности в цирке при организации представлений. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.Свою проверку начал и СК. "По факту случившегося следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки на предмет возможного наличия признаков статьи УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" (статья 238 УК РФ)", - сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Александр Шульга.Следствие устанавливает все обстоятельства инцидента. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, планируется провести соответствующее экспертное исследование. Опрашиваются сотрудники цирка и очевидцы, уточнил Шульга.

https://ria.ru/20210329/slon-1603260000.html

https://ria.ru/20210922/saratov-1751382243.html

нижний тагил

свердловская область

россия

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происшествия, нижний тагил, свердловская область, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия