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На Урале проверяют информацию о нападении цирковой обезьяны на ребенка
На Урале проверяют информацию о нападении цирковой обезьяны на ребенка - РИА Новости, 11.10.2021
На Урале проверяют информацию о нападении цирковой обезьяны на ребенка
Прокуратура Нижнего Тагила проверит информацию о нападении в цирке обезьяны на ребенка во время представления, сообщает в понедельник надзорное ведомство... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:52
2021-10-11T14:52
происшествия
нижний тагил
свердловская область
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Прокуратура Нижнего Тагила проверит информацию о нападении в цирке обезьяны на ребенка во время представления, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдения техники безопасности в цирке при организации представлений. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.Свою проверку начал и СК. "По факту случившегося следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки на предмет возможного наличия признаков статьи УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" (статья 238 УК РФ)", - сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Александр Шульга.Следствие устанавливает все обстоятельства инцидента. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, планируется провести соответствующее экспертное исследование. Опрашиваются сотрудники цирка и очевидцы, уточнил Шульга.
https://ria.ru/20210329/slon-1603260000.html
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нижний тагил
свердловская область
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происшествия, нижний тагил, свердловская область, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
14:52 11.10.2021
 
На Урале проверяют информацию о нападении цирковой обезьяны на ребенка

Прокуратура и СК проверяют данные о нападении обезьяны на ребенка в цирке в Нижнем Тагиле

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Прокуратура Нижнего Тагила проверит информацию о нападении в цирке обезьяны на ребенка во время представления, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
"Прокуратура Ленинского района города Нижний Тагил организовала проверку по публикации СМИ о нападении в цирке обезьяны на 5-летнего ребенка во время представления. По сообщению СМИ, в субботу, 9 октября 2021 года, во время циркового представления обезьяна напала на 5-летнего ребенка, причинив ему повреждения левой ноги", - говорится в сообщении.
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В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдения техники безопасности в цирке при организации представлений. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.
Свою проверку начал и СК. "По факту случившегося следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки на предмет возможного наличия признаков статьи УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" (статья 238 УК РФ)", - сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Александр Шульга.
Следствие устанавливает все обстоятельства инцидента. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, планируется провести соответствующее экспертное исследование. Опрашиваются сотрудники цирка и очевидцы, уточнил Шульга.
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ПроисшествияНижний ТагилСвердловская областьАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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