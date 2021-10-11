На Урале проверяют информацию о нападении цирковой обезьяны на ребенка
Прокуратура и СК проверяют данные о нападении обезьяны на ребенка в цирке в Нижнем Тагиле
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Прокуратура Нижнего Тагила проверит информацию о нападении в цирке обезьяны на ребенка во время представления, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
"Прокуратура Ленинского района города Нижний Тагил организовала проверку по публикации СМИ о нападении в цирке обезьяны на 5-летнего ребенка во время представления. По сообщению СМИ, в субботу, 9 октября 2021 года, во время циркового представления обезьяна напала на 5-летнего ребенка, причинив ему повреждения левой ноги", - говорится в сообщении.
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В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдения техники безопасности в цирке при организации представлений. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.
Свою проверку начал и СК. "По факту случившегося следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки на предмет возможного наличия признаков статьи УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" (статья 238 УК РФ)", - сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Александр Шульга.
Следствие устанавливает все обстоятельства инцидента. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, планируется провести соответствующее экспертное исследование. Опрашиваются сотрудники цирка и очевидцы, уточнил Шульга.
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