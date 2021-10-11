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Бастрыкин наградил мужчину, заступившегося за девушку в московском метро
Бастрыкин наградил мужчину, заступившегося за девушку в московском метро - РИА Новости, 11.10.2021
Бастрыкин наградил мужчину, заступившегося за девушку в московском метро
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин наградил молодого человека, который заступился за девушку в московском метро, сообщает ведомство. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:24
2021-10-11T16:30
происшествия
московский метрополитен
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин наградил молодого человека, который заступился за девушку в московском метро, сообщает ведомство.Молодой человек заступился за девушку в вагоне поезда на "синей" ветке метро и был сильно избит пьяной компанией. Пострадавший остается в медицинском учреждении."Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин вручил ведомственную медаль "Доблесть и отвага" Роману Юрьевичу Ковалеву, который проявил мужество и неравнодушие в Московском метрополитене, когда трое граждан угрожали присутствующим в вагоне женщинам. Роман Юрьевич сделал злоумышленникам замечание, за что был жестоко ими избит", - говорится в сообщении.Награждение состоялось в больнице. "От всей души вручаю вам награду. Хочу отметить, что благодаря вам и вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут, шрамы украшают мужчин", - сказал Бастрыкин, добавив, что решительность Романа позволила предотвратить еще более тяжкие последствия инцидента.В СК напомнили, что троим фигурантам уголовного дела было предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.Ранее начальник УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов навестил Ковалева в больнице и пообещал устроить ему ночную экскурсию в метро.
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происшествия, московский метрополитен, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, избиение пассажира в московском метро
16:24 11.10.2021 (обновлено: 16:30 11.10.2021)
 
Бастрыкин наградил мужчину, заступившегося за девушку в московском метро

Председатель СК Бастрыкин наградил мужчину, заступившегося за девушку в московском метро

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин наградил молодого человека, который заступился за девушку в московском метро, сообщает ведомство.
Молодой человек заступился за девушку в вагоне поезда на "синей" ветке метро и был сильно избит пьяной компанией. Пострадавший остается в медицинском учреждении.
"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин вручил ведомственную медаль "Доблесть и отвага" Роману Юрьевичу Ковалеву, который проявил мужество и неравнодушие в Московском метрополитене, когда трое граждан угрожали присутствующим в вагоне женщинам. Роман Юрьевич сделал злоумышленникам замечание, за что был жестоко ими избит", - говорится в сообщении.
Награждение состоялось в больнице. "От всей души вручаю вам награду. Хочу отметить, что благодаря вам и вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут, шрамы украшают мужчин", - сказал Бастрыкин, добавив, что решительность Романа позволила предотвратить еще более тяжкие последствия инцидента.
В СК напомнили, что троим фигурантам уголовного дела было предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.
Ранее начальник УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов навестил Ковалева в больнице и пообещал устроить ему ночную экскурсию в метро.
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ПроисшествияМосковский метрополитенАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияИзбиение пассажира в московском метро
 
 
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