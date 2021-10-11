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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/mordoviya-1754055221.html
Мордовия введет обязательную вакцинацию для некоторых работников
Мордовия введет обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 11.10.2021
Мордовия введет обязательную вакцинацию для некоторых работников
Обязательная вакцинация от коронавируса для работников торговли, бытовых услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения и соцзащиты, вводится в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:38
2021-10-11T16:55
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для работников торговли, бытовых услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения и соцзащиты, вводится в Мордовии, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Соответствующее постановление принято 11 октября главным санитарным врачом Мордовии Татьяной Харитоновой."Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации: работающим в организациях торговли; салонов красоты, бань, саун, соляриев, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, отделений почтовой связи; МФЦ; общественного транспорта и такси; образования, здравоохранения, социальной защиты; ЖКХ и энергетики; культурных, выставочных мероприятий; детских игровых комнат, детских развлекательных центров; театров, кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных, спортивных мероприятий", - говорится в постановлении.Кроме того, обязательной вакцинации от коронавируса подлежат госслужащие и сотрудники правоохранительных органов."В срок до 15 ноября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15 декабря 2021 года – вторым компонентом вакцины не менее 80% от общей численности работников", - подчеркивается в постановлении.По данным оперштаба республики, с начала пандемии в Мордовии выявлено 29128 случаев коронавируса, 24816 человек выздоровели, 602 человека умерли от коронавируса как основной причины.
https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1753999715.html
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общество, коронавирус в россии
16:38 11.10.2021 (обновлено: 16:55 11.10.2021)
 
Мордовия введет обязательную вакцинацию для некоторых работников

Мордовия введет обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых работников

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для работников торговли, бытовых услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения и соцзащиты, вводится в Мордовии, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Соответствующее постановление принято 11 октября главным санитарным врачом Мордовии Татьяной Харитоновой.
"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации: работающим в организациях торговли; салонов красоты, бань, саун, соляриев, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, отделений почтовой связи; МФЦ; общественного транспорта и такси; образования, здравоохранения, социальной защиты; ЖКХ и энергетики; культурных, выставочных мероприятий; детских игровых комнат, детских развлекательных центров; театров, кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных, спортивных мероприятий", - говорится в постановлении.
Кроме того, обязательной вакцинации от коронавируса подлежат госслужащие и сотрудники правоохранительных органов.
"В срок до 15 ноября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15 декабря 2021 года – вторым компонентом вакцины не менее 80% от общей численности работников", - подчеркивается в постановлении.
По данным оперштаба республики, с начала пандемии в Мордовии выявлено 29128 случаев коронавируса, 24816 человек выздоровели, 602 человека умерли от коронавируса как основной причины.
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