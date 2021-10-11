https://ria.ru/20211011/mordoviya-1754055221.html

Мордовия введет обязательную вакцинацию для некоторых работников

Мордовия введет обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 11.10.2021

Мордовия введет обязательную вакцинацию для некоторых работников

Обязательная вакцинация от коронавируса для работников торговли, бытовых услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения и соцзащиты, вводится в... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:38

2021-10-11T16:38

2021-10-11T16:55

распространение коронавируса

общество

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для работников торговли, бытовых услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения и соцзащиты, вводится в Мордовии, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Соответствующее постановление принято 11 октября главным санитарным врачом Мордовии Татьяной Харитоновой."Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации: работающим в организациях торговли; салонов красоты, бань, саун, соляриев, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, отделений почтовой связи; МФЦ; общественного транспорта и такси; образования, здравоохранения, социальной защиты; ЖКХ и энергетики; культурных, выставочных мероприятий; детских игровых комнат, детских развлекательных центров; театров, кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных, спортивных мероприятий", - говорится в постановлении.Кроме того, обязательной вакцинации от коронавируса подлежат госслужащие и сотрудники правоохранительных органов."В срок до 15 ноября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15 декабря 2021 года – вторым компонентом вакцины не менее 80% от общей численности работников", - подчеркивается в постановлении.По данным оперштаба республики, с начала пандемии в Мордовии выявлено 29128 случаев коронавируса, 24816 человек выздоровели, 602 человека умерли от коронавируса как основной причины.

https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1753999715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии