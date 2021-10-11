https://ria.ru/20211011/marafon-1754056813.html
В Евпатории из-за коронавируса отменили Крымский марафон
В Евпатории из-за коронавируса отменили Крымский марафон - РИА Новости, 11.10.2021
В Евпатории из-за коронавируса отменили Крымский марафон
Крымский марафон, который должен был состояться 17 октября в Евпатории, перенесен на более поздний срок, его проведение из-за сложной эпидемиологической... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:44
2021-10-11T16:44
2021-10-11T16:48
распространение коронавируса
общество
севастополь
евпатория
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144923/14/1449231436_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18a4738dc5ad8a7aca8ccdeaeccf3dba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Крымский марафон, который должен был состояться 17 октября в Евпатории, перенесен на более поздний срок, его проведение из-за сложной эпидемиологической ситуации не согласовал Роспотребнадзор."Межрегиональное управление Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополь не согласовывает проведение данного мероприятия", - говорится в письме управления министру спорта региона Ольге Торубаровой, опубликованном на сайте марафона.В Роспотребнадзоре отметили, что напряженная и без тенденций к улучшению эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Крыму не позволяет проводить массовые мероприятия численностью выше 500 человек.Информацию о переносе марафона подтвердил РИА Новости глава администрации города Роман Тихончук.Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за воскресенье выявлено 526 новых случаев. На стационарном лечении находятся около 4 тысяч пациентов, 365 из них - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753985446.html
https://ria.ru/20211008/distantsionka-1753742911.html
севастополь
евпатория
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144923/14/1449231436_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0887ffb7d88bd5e7d4a39eb19b9bf393.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, севастополь, евпатория, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
16:44 11.10.2021 (обновлено: 16:48 11.10.2021)
В Евпатории из-за коронавируса отменили Крымский марафон
Роспотребнадзор запретил проведение Крымского марафона в Евпатории из-за коронавируса