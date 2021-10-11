https://ria.ru/20211011/marafon-1754056813.html

В Евпатории из-за коронавируса отменили Крымский марафон

В Евпатории из-за коронавируса отменили Крымский марафон - РИА Новости, 11.10.2021

В Евпатории из-за коронавируса отменили Крымский марафон

Крымский марафон, который должен был состояться 17 октября в Евпатории, перенесен на более поздний срок, его проведение из-за сложной эпидемиологической... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:44

2021-10-11T16:44

2021-10-11T16:48

распространение коронавируса

общество

севастополь

евпатория

республика крым

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Крымский марафон, который должен был состояться 17 октября в Евпатории, перенесен на более поздний срок, его проведение из-за сложной эпидемиологической ситуации не согласовал Роспотребнадзор."Межрегиональное управление Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополь не согласовывает проведение данного мероприятия", - говорится в письме управления министру спорта региона Ольге Торубаровой, опубликованном на сайте марафона.В Роспотребнадзоре отметили, что напряженная и без тенденций к улучшению эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Крыму не позволяет проводить массовые мероприятия численностью выше 500 человек.Информацию о переносе марафона подтвердил РИА Новости глава администрации города Роман Тихончук.Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за воскресенье выявлено 526 новых случаев. На стационарном лечении находятся около 4 тысяч пациентов, 365 из них - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753985446.html

https://ria.ru/20211008/distantsionka-1753742911.html

севастополь

евпатория

республика крым

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общество, севастополь, евпатория, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм