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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/marafon-1754056813.html
В Евпатории из-за коронавируса отменили Крымский марафон
В Евпатории из-за коронавируса отменили Крымский марафон - РИА Новости, 11.10.2021
В Евпатории из-за коронавируса отменили Крымский марафон
Крымский марафон, который должен был состояться 17 октября в Евпатории, перенесен на более поздний срок, его проведение из-за сложной эпидемиологической... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:44
2021-10-11T16:48
распространение коронавируса
общество
севастополь
евпатория
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Крымский марафон, который должен был состояться 17 октября в Евпатории, перенесен на более поздний срок, его проведение из-за сложной эпидемиологической ситуации не согласовал Роспотребнадзор."Межрегиональное управление Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополь не согласовывает проведение данного мероприятия", - говорится в письме управления министру спорта региона Ольге Торубаровой, опубликованном на сайте марафона.В Роспотребнадзоре отметили, что напряженная и без тенденций к улучшению эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Крыму не позволяет проводить массовые мероприятия численностью выше 500 человек.Информацию о переносе марафона подтвердил РИА Новости глава администрации города Роман Тихончук.Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за воскресенье выявлено 526 новых случаев. На стационарном лечении находятся около 4 тысяч пациентов, 365 из них - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753985446.html
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общество, севастополь, евпатория, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
16:44 11.10.2021 (обновлено: 16:48 11.10.2021)
 
В Евпатории из-за коронавируса отменили Крымский марафон

Роспотребнадзор запретил проведение Крымского марафона в Евпатории из-за коронавируса

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкМарафон в Крыму
Марафон в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Крымский марафон, который должен был состояться 17 октября в Евпатории, перенесен на более поздний срок, его проведение из-за сложной эпидемиологической ситуации не согласовал Роспотребнадзор.
"Межрегиональное управление Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополь не согласовывает проведение данного мероприятия", - говорится в письме управления министру спорта региона Ольге Торубаровой, опубликованном на сайте марафона.
Медицинский работник на блокпосту при въезде в Севастополь - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
12:15Распространение коронавируса
Крым обновил суточный максимум по числу заболевших COVID-19
В Роспотребнадзоре отметили, что напряженная и без тенденций к улучшению эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Крыму не позволяет проводить массовые мероприятия численностью выше 500 человек.
Информацию о переносе марафона подтвердил РИА Новости глава администрации города Роман Тихончук.
Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за воскресенье выявлено 526 новых случаев. На стационарном лечении находятся около 4 тысяч пациентов, 365 из них - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Здание Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 18:47Распространение коронавируса
В Крымском федеральном университете ввели дистанционное обучение
 
Распространение коронавирусаОбществоСевастопольЕвпаторияРеспублика КрымФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНовости - Туризм
 
 
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