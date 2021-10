https://ria.ru/20211011/makkartni-1754068454.html

Пол Маккартни назвал виновника распада The Beatles

Пол Маккартни назвал виновника распада The Beatles - РИА Новости, 11.10.2021

Пол Маккартни назвал виновника распада The Beatles

Пол Маккартни назвал Джона Леннона виновником распада The Beatles, сообщает The Guardian. Ранее считалось, что в большей степени ответственность за творческий... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:57

2021-10-11T18:57

2021-10-11T18:57

шоубиз

the beatles

джон леннон

пол маккартни

новости культуры

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149613/84/1496138435_0:0:2839:1597_1920x0_80_0_0_bf9b5099941f3438a49e4d86fd986047.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пол Маккартни назвал Джона Леннона виновником распада The Beatles, сообщает The Guardian. Ранее считалось, что в большей степени ответственность за творческий разлад лежит на Маккартни.Музыкант отметил, что это решение было похоже на объявление о разводе. Однако участникам коллектива приходилось притворяться, что все в порядке, потому что менеджеру Аллену Клейну нужно было уладить кое-какие деловые вопросы.Артист отметил, что, если бы не решение Джона, группа могла бы существовать гораздо дольше.Ранее стало известно, что Маккартни опубликует ранее неизвестные песни The Beatles.

https://ria.ru/20211006/kaver-1753295192.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

the beatles, джон леннон, пол маккартни, новости культуры, музыка