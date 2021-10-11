Пол Маккартни назвал виновника распада The Beatles
Пол Маккартни назвал Джона Леннона виновником распада The Beatles
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Британский рок-музыкант Пол Маккартни выступает в рамках тура On The Run в СК "Олимпийский"
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пол Маккартни назвал Джона Леннона виновником распада The Beatles, сообщает The Guardian. Ранее считалось, что в большей степени ответственность за творческий разлад лежит на Маккартни.
"Не я тот человек, который спровоцировал раскол. Нет, нет, нет. Джон однажды зашел в комнату и сказал: "Я ухожу из группы". Это провокация раскола или нет?", – сказал Пол.
Музыкант отметил, что это решение было похоже на объявление о разводе. Однако участникам коллектива приходилось притворяться, что все в порядке, потому что менеджеру Аллену Клейну нужно было уладить кое-какие деловые вопросы.
"Это было странно, поскольку каждый понимал, что The Beatles закончились, но разойтись мы не могли", – добавил Маккартни.
Артист отметил, что, если бы не решение Джона, группа могла бы существовать гораздо дольше.
"Это была моя группа, моя работа, моя жизнь, поэтому я хотел продолжения", – заключил Пол.
Ранее стало известно, что Маккартни опубликует ранее неизвестные песни The Beatles.