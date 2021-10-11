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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211011/makkartni-1754068454.html
Пол Маккартни назвал виновника распада The Beatles
Пол Маккартни назвал виновника распада The Beatles - РИА Новости, 11.10.2021
Пол Маккартни назвал виновника распада The Beatles
Пол Маккартни назвал Джона Леннона виновником распада The Beatles, сообщает The Guardian. Ранее считалось, что в большей степени ответственность за творческий... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:57
2021-10-11T18:57
шоубиз
the beatles
джон леннон
пол маккартни
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пол Маккартни назвал Джона Леннона виновником распада The Beatles, сообщает The Guardian. Ранее считалось, что в большей степени ответственность за творческий разлад лежит на Маккартни.Музыкант отметил, что это решение было похоже на объявление о разводе. Однако участникам коллектива приходилось притворяться, что все в порядке, потому что менеджеру Аллену Клейну нужно было уладить кое-какие деловые вопросы.Артист отметил, что, если бы не решение Джона, группа могла бы существовать гораздо дольше.Ранее стало известно, что Маккартни опубликует ранее неизвестные песни The Beatles.
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the beatles, джон леннон, пол маккартни, новости культуры, музыка
18:57 11.10.2021
 
Пол Маккартни назвал виновника распада The Beatles

Пол Маккартни назвал Джона Леннона виновником распада The Beatles

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Британский рок-музыкант Пол Маккартни выступает в рамках тура On The Run в СК "Олимпийский"
 Британский рок-музыкант Пол Маккартни выступает в рамках тура On The Run в СК Олимпийский - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пол Маккартни назвал Джона Леннона виновником распада The Beatles, сообщает The Guardian. Ранее считалось, что в большей степени ответственность за творческий разлад лежит на Маккартни.

"Не я тот человек, который спровоцировал раскол. Нет, нет, нет. Джон однажды зашел в комнату и сказал: "Я ухожу из группы". Это провокация раскола или нет?", – сказал Пол.

Музыкант отметил, что это решение было похоже на объявление о разводе. Однако участникам коллектива приходилось притворяться, что все в порядке, потому что менеджеру Аллену Клейну нужно было уладить кое-какие деловые вопросы.

"Это было странно, поскольку каждый понимал, что The Beatles закончились, но разойтись мы не могли", – добавил Маккартни.

Артист отметил, что, если бы не решение Джона, группа могла бы существовать гораздо дольше.

"Это была моя группа, моя работа, моя жизнь, поэтому я хотел продолжения", – заключил Пол.

Ранее стало известно, что Маккартни опубликует ранее неизвестные песни The Beatles.
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ШоубизThe BeatlesДжон ЛеннонПол МаккартниНовости культурыМузыка
 
 
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