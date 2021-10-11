https://ria.ru/20211011/makhachkala-1754007256.html

Школьник из Махачкалы рассказал о конфликте с одноклассником

Школьник из Махачкалы рассказал о конфликте с одноклассником - РИА Новости, 11.10.2021

Школьник из Махачкалы рассказал о конфликте с одноклассником

Махачкалинский школьник, смертельно ранивший одноклассника, заявил, что до сегодняшнего дня между ними конфликтов не было, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:30

2021-10-11T13:30

2021-10-11T17:35

происшествия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 11 окт – РИА Новости. Махачкалинский школьник, смертельно ранивший одноклассника, заявил, что до сегодняшнего дня между ними конфликтов не было, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.По данным СК, 11 октября в школе №51 Махачкалы между одноклассниками произошла драка, в ходе которой один нанес удар ножом другому. От причиненного ранения подросток скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве."С его слов, ранее конфликтов между ними не было. Полицейскими ведётся сбор материала для принятия процессуального решения. Предварительная проверка продолжается", – говорится в сообщении.По словам школьника, нож он приобрёл год назад."Деньги были, купил нож. Просто чтоб дома лежал. У всех есть, у меня тоже чтоб был... При драке в состоянии аффекта достал его, ударил. Непреднамеренно, я не хотел убивать", – рассказал подросток на допросе, видео выложено на страницах МВД Дагестана в соцсетях.

https://ria.ru/20211011/ubiystvo-1753981750.html

махачкала

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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)