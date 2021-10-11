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Школьник из Махачкалы рассказал о конфликте с одноклассником
Школьник из Махачкалы рассказал о конфликте с одноклассником - РИА Новости, 11.10.2021
Школьник из Махачкалы рассказал о конфликте с одноклассником
Махачкалинский школьник, смертельно ранивший одноклассника, заявил, что до сегодняшнего дня между ними конфликтов не было, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:30
2021-10-11T17:35
происшествия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 11 окт – РИА Новости. Махачкалинский школьник, смертельно ранивший одноклассника, заявил, что до сегодняшнего дня между ними конфликтов не было, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.По данным СК, 11 октября в школе №51 Махачкалы между одноклассниками произошла драка, в ходе которой один нанес удар ножом другому. От причиненного ранения подросток скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве."С его слов, ранее конфликтов между ними не было. Полицейскими ведётся сбор материала для принятия процессуального решения. Предварительная проверка продолжается", – говорится в сообщении.По словам школьника, нож он приобрёл год назад."Деньги были, купил нож. Просто чтоб дома лежал. У всех есть, у меня тоже чтоб был... При драке в состоянии аффекта достал его, ударил. Непреднамеренно, я не хотел убивать", – рассказал подросток на допросе, видео выложено на страницах МВД Дагестана в соцсетях.
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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)
13:30 11.10.2021 (обновлено: 17:35 11.10.2021)
 
Школьник из Махачкалы рассказал о конфликте с одноклассником

Школьник из Махачкалы заявил, что ранее с погибшим одноклассником не конфликтовал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 11 окт – РИА Новости. Махачкалинский школьник, смертельно ранивший одноклассника, заявил, что до сегодняшнего дня между ними конфликтов не было, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
По данным СК, 11 октября в школе №51 Махачкалы между одноклассниками произошла драка, в ходе которой один нанес удар ножом другому. От причиненного ранения подросток скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
"С его слов, ранее конфликтов между ними не было. Полицейскими ведётся сбор материала для принятия процессуального решения. Предварительная проверка продолжается", – говорится в сообщении.
По словам школьника, нож он приобрёл год назад.
"Деньги были, купил нож. Просто чтоб дома лежал. У всех есть, у меня тоже чтоб был... При драке в состоянии аффекта достал его, ударил. Непреднамеренно, я не хотел убивать", – рассказал подросток на допросе, видео выложено на страницах МВД Дагестана в соцсетях.
Кадры у школы в Махачкале, где девятиклассник зарезал другого ученика - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 12:00
В Махачкале школьник зарезал одноклассника
 
ПроисшествияМахачкалаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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