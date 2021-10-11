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Голикова дала поручения по профилактике курения в школах
Голикова дала поручения по профилактике курения в школах - РИА Новости, 11.10.2021
Голикова дала поручения по профилактике курения в школах
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать возможность расширения полномочий образовательных организаций при выявлении фактов курения... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T19:54
2021-10-11T19:54
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать возможность расширения полномочий образовательных организаций при выявлении фактов курения несовершеннолетними, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Минпросвещения России (С.С. Кравцов)... совместно с Минздравом России (М.А. Мурашко), Минобрнауки России (В.Н. Фальков) с учетом переложений членов и экспертов Совета, направленных письмом Совета от 6 октября 2021 г. № П24-70654, проработать вопрос о целесообразности расширения полномочий образовательных учреждений при выявления фактов употребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетними", - говорится в протоколе.Минпросвещения также подготовит предложения по включению в программы таких предметов, как "Окружающий мир", "Биология", "Химия", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Обществознание" модулей для формирования установок, способствующих ведению здорового образа жизни, а также о негативном воздействии на организм табака, алкоголя и психоактивных веществ.
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общество, татьяна голикова, россия
19:54 11.10.2021
 
Голикова дала поручения по профилактике курения в школах

Голикова поручила обсудить расширение полномочий школ при выявлении фактов курения детьми

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать возможность расширения полномочий образовательных организаций при выявлении фактов курения несовершеннолетними, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минпросвещения России (С.С. Кравцов)... совместно с Минздравом России (М.А. Мурашко), Минобрнауки России (В.Н. Фальков) с учетом переложений членов и экспертов Совета, направленных письмом Совета от 6 октября 2021 г. № П24-70654, проработать вопрос о целесообразности расширения полномочий образовательных учреждений при выявления фактов употребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетними", - говорится в протоколе.
Минпросвещения также подготовит предложения по включению в программы таких предметов, как "Окружающий мир", "Биология", "Химия", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Обществознание" модулей для формирования установок, способствующих ведению здорового образа жизни, а также о негативном воздействии на организм табака, алкоголя и психоактивных веществ.
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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Вред курения - все о влиянии привычки на организм человека и окружающих
 
ОбществоТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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