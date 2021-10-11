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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753997102.html
В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
Минздрав Новгородской области фиксирует лавинообразный рост числа пациентов с коронавирусом в стационарах, среди них почти нет привитых, сообщила глава... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:52
2021-10-11T12:53
распространение коронавируса
общество
новгородская область
здоровье - общество
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Минздрав Новгородской области фиксирует лавинообразный рост числа пациентов с коронавирусом в стационарах, среди них почти нет привитых, сообщила глава ведомства Резеда Ломовцева."Мы наблюдаем лавинообразное увеличение количества поступающих больных, причем больные, в основном, все в тяжелой форме и практически все они – непривитые", - сказала она на заседании оперштаба, которое транслируется на странице Новгородской области в соцсети "ВКонтакте"."Мы вынуждены были развернуть все имеющиеся COVID-госпитали… Реанимации у нас все переполнены. Все находящиеся на искусственной вентиляции легких пациенты непривитые. Ситуация сложная, управляется в ручном режиме", - добавила глава регионального минздрава.По словам Ломовцевой, по данным на понедельник, в COVID-стационарах Новгородской области находятся 1479 человек, на ИВЛ – 11 человек. Амбулаторное лечение от коронавируса проходят около 3,1 тысячи жителей региона.Ранее новгородские власти на заседании оперштаба приняли решение об обязательной вакцинации определенных категорий населения, которая будет распространятся, в частности, на работников здравоохранения, образования, ЖКХ, торговли, общепита и транспорта. Также в регионе вводятся QR-коды для посещения кафе, ресторанов, а также учреждений культуры и спорта. Культурно-развлекательные мероприятия будут приостановлены.
https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753980961.html
https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753976301.html
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общество, новгородская область, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:52 11.10.2021 (обновлено: 12:53 11.10.2021)
 
В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19

Минздрав Новгородской области зафиксировал лавинообразный рост числа пациентов с COVID-19

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкФельдшер бригады экстренного реагирования
Фельдшер бригады экстренного реагирования - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Минздрав Новгородской области фиксирует лавинообразный рост числа пациентов с коронавирусом в стационарах, среди них почти нет привитых, сообщила глава ведомства Резеда Ломовцева.
"Мы наблюдаем лавинообразное увеличение количества поступающих больных, причем больные, в основном, все в тяжелой форме и практически все они – непривитые", - сказала она на заседании оперштаба, которое транслируется на странице Новгородской области в соцсети "ВКонтакте".
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"Мы вынуждены были развернуть все имеющиеся COVID-госпитали… Реанимации у нас все переполнены. Все находящиеся на искусственной вентиляции легких пациенты непривитые. Ситуация сложная, управляется в ручном режиме", - добавила глава регионального минздрава.
По словам Ломовцевой, по данным на понедельник, в COVID-стационарах Новгородской области находятся 1479 человек, на ИВЛ – 11 человек. Амбулаторное лечение от коронавируса проходят около 3,1 тысячи жителей региона.
Ранее новгородские власти на заседании оперштаба приняли решение об обязательной вакцинации определенных категорий населения, которая будет распространятся, в частности, на работников здравоохранения, образования, ЖКХ, торговли, общепита и транспорта. Также в регионе вводятся QR-коды для посещения кафе, ресторанов, а также учреждений культуры и спорта. Культурно-развлекательные мероприятия будут приостановлены.
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