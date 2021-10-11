https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753974332.html

В России за сутки выявили 29 409 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 29 409 случаев COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021

В России за сутки выявили 29 409 случаев COVID-19

За сутки в 85 российских регионах зафиксировали 29 409 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:32

2021-10-11T11:32

2021-10-11T12:28

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084286_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_2dce8000fa63a520ec01e3949d2cce06.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах зафиксировали 29 409 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб.Вчера зарегистрированных заболевших было 28 647 человек. Темп прироста составил 0,38 процента.Умерли 957 пациентов (962 накануне), из больниц выписали более 15 тысяч человек. Количество летальных исходов превышает 900 пятый день подряд.Больше всего инфицированных выявили в Москве — 5002 (вчера 4610). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 2931 заболевшего, в Подмосковье — 2184, Самарской области — 705, Нижегородской — 658, Воронежской — 633.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 14, на Чукотке — 16, а в Магаданской области — 20.В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 804 774 человека, 6 873 579 из них вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 236,6 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 237,9 миллиона; более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20200408/1569762095.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии