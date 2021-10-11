11:32 11.10.2021 (обновлено: 12:28 11.10.2021)
В России за сутки выявили 29 409 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 29 409 заболевших COVID-19
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах зафиксировали 29 409 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Вчера зарегистрированных заболевших было 28 647 человек. Темп прироста составил 0,38 процента.
Умерли 957 пациентов (962 накануне), из больниц выписали более 15 тысяч человек. Количество летальных исходов превышает 900 пятый день подряд.
Больше всего инфицированных выявили в Москве — 5002 (вчера 4610). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 2931 заболевшего, в Подмосковье — 2184, Самарской области — 705, Нижегородской — 658, Воронежской — 633.
8 апреля 2020, 08:00Карта распространения коронавируса
Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 14, на Чукотке — 16, а в Магаданской области — 20.
В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 804 774 человека, 6 873 579 из них вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 236,6 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 237,9 миллиона; более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.