Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753974214.html
В Москве за сутки выявили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 11.10.2021
В Москве за сутки выявили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Москве — 5002, Санкт-Петербурге — 2931, Подмосковье — 2184, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:32
2021-10-11T12:00
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Москве — 5002, Санкт-Петербурге — 2931, Подмосковье — 2184, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1 Москва 5002, 2 Санкт-Петербург 2931, 3 Московская область 2184", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753848797.html
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_bde56b44aab1774ba65355c70b69bf14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 11.10.2021 (обновлено: 12:00 11.10.2021)
 
В Москве за сутки выявили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве — 5002

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Москве — 5002, Санкт-Петербурге — 2931, Подмосковье — 2184, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1 Москва 5002, 2 Санкт-Петербург 2931, 3 Московская область 2184", - говорится в сообщении.
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 03:11Распространение коронавируса
Врачи Роспотребнадзора дали рекомендации по реабилитации после COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:08Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин
13:08В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь
13:06Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым
13:05Путин проведет международный телефонный разговор
13:04Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию
13:04В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд
13:03В Кремле ответили на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
13:03Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
13:02В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
13:02В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
12:47В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
12:44Правительство утвердило концепцию по беспилотному транспорту
12:43На Урале ребенок погиб в ДТП на питбайке
12:40Правительство расширит финансирование программы субсидий авиаперевозок
Лента новостейМолния