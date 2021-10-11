https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753974214.html
В Москве за сутки выявили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 11.10.2021
В Москве за сутки выявили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Москве — 5002, Санкт-Петербурге — 2931, Подмосковье — 2184, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:32
2021-10-11T11:32
2021-10-11T12:00
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Москве — 5002, Санкт-Петербурге — 2931, Подмосковье — 2184, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1 Москва 5002, 2 Санкт-Петербург 2931, 3 Московская область 2184", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753848797.html
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_bde56b44aab1774ba65355c70b69bf14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 11.10.2021 (обновлено: 12:00 11.10.2021)
В Москве за сутки выявили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве — 5002