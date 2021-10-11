https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753974214.html

В Москве за сутки выявили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 11.10.2021

В Москве за сутки выявили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Москве — 5002, Санкт-Петербурге — 2931, Подмосковье — 2184, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:32

2021-10-11T11:32

2021-10-11T12:00

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Москве — 5002, Санкт-Петербурге — 2931, Подмосковье — 2184, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1 Москва 5002, 2 Санкт-Петербург 2931, 3 Московская область 2184", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753848797.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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