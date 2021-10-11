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На Кубани мужчина получил семь лет за насилие над судебным приставом

На Кубани мужчина получил семь лет за насилие над судебным приставом - РИА Новости, 11.10.2021

На Кубани мужчина получил семь лет за насилие над судебным приставом

Мужчине, который сломал нос судебному приставу в Курганинске Краснодарского края, вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 7 лет, сообщает пресс-служба РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T21:10

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СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Мужчине, который сломал нос судебному приставу в Курганинске Краснодарского края, вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 7 лет, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.По данным суда, в сентябре 2020 года к мужчине наведались судебные приставы. По решению суда, мужчина в принудительном порядке должен был покинуть домовладение, о чем его предупредила женщина-пристав. Однако мужчина отказался покидать дом, толкнув женщину. Когда за неё вступились коллеги, хозяин жилища оттолкнул одного пристава на металлический забор, а второго ударил кулаком, после чего сломал ему нос своей головой. Позже приставы одели наручники хозяину дома.Как сообщает пресс-служба суда, на жителя Курганинского района было заведено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 296 УК РФ "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования"."Курганинским районным судом мужчина признан виновным в угрозе причинением вреда здоровью, совершённой в отношении сотрудника органов принудительного исполнения РФ, в связи с исполнением решения суда, совершённой с применением насилия опасного для жизни или здоровья..., ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечается в релизе.Сообщается, что подсудимый вину не признал, от дачи показаний в суде отказался. Подчёркивается, что сторона защиты обжаловала приговор, но в результате апелляции он остался без изменений и впоследствии вступил в законную силу.

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происшествия, краснодарский край, краснодарский краевой суд, россия