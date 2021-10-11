https://ria.ru/20211011/koloniya-1754102582.html
На Кубани мужчина получил семь лет за насилие над судебным приставом
На Кубани мужчина получил семь лет за насилие над судебным приставом - РИА Новости, 11.10.2021
На Кубани мужчина получил семь лет за насилие над судебным приставом
Мужчине, который сломал нос судебному приставу в Курганинске Краснодарского края, вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 7 лет, сообщает пресс-служба РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T21:10
2021-10-11T21:10
2021-10-11T21:10
происшествия
краснодарский край
краснодарский краевой суд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg
СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Мужчине, который сломал нос судебному приставу в Курганинске Краснодарского края, вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 7 лет, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.По данным суда, в сентябре 2020 года к мужчине наведались судебные приставы. По решению суда, мужчина в принудительном порядке должен был покинуть домовладение, о чем его предупредила женщина-пристав. Однако мужчина отказался покидать дом, толкнув женщину. Когда за неё вступились коллеги, хозяин жилища оттолкнул одного пристава на металлический забор, а второго ударил кулаком, после чего сломал ему нос своей головой. Позже приставы одели наручники хозяину дома.Как сообщает пресс-служба суда, на жителя Курганинского района было заведено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 296 УК РФ "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования"."Курганинским районным судом мужчина признан виновным в угрозе причинением вреда здоровью, совершённой в отношении сотрудника органов принудительного исполнения РФ, в связи с исполнением решения суда, совершённой с применением насилия опасного для жизни или здоровья..., ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечается в релизе.Сообщается, что подсудимый вину не признал, от дачи показаний в суде отказался. Подчёркивается, что сторона защиты обжаловала приговор, но в результате апелляции он остался без изменений и впоследствии вступил в законную силу.
https://ria.ru/20211011/koloniya-1754096267.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_03ecd036bff069e44220cf2ec61a56b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, краснодарский краевой суд, россия
На Кубани мужчина получил семь лет за насилие над судебным приставом
В краснодарском крае мужчина получил семь лет за сломанный нос судебному приставу
СОЧИ, 11 окт – РИА Новости.
Мужчине, который сломал нос судебному приставу в Курганинске Краснодарского края
, вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 7 лет, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда
.
По данным суда, в сентябре 2020 года к мужчине наведались судебные приставы. По решению суда, мужчина в принудительном порядке должен был покинуть домовладение, о чем его предупредила женщина-пристав. Однако мужчина отказался покидать дом, толкнув женщину. Когда за неё вступились коллеги, хозяин жилища оттолкнул одного пристава на металлический забор, а второго ударил кулаком, после чего сломал ему нос своей головой. Позже приставы одели наручники хозяину дома.
Как сообщает пресс-служба суда, на жителя Курганинского района было заведено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 296 УК РФ
"Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования".
"Курганинским районным судом мужчина признан виновным в угрозе причинением вреда здоровью, совершённой в отношении сотрудника органов принудительного исполнения РФ, в связи с исполнением решения суда, совершённой с применением насилия опасного для жизни или здоровья..., ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечается в релизе.
Сообщается, что подсудимый вину не признал, от дачи показаний в суде отказался. Подчёркивается, что сторона защиты обжаловала приговор, но в результате апелляции он остался без изменений и впоследствии вступил в законную силу.