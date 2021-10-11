Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/koloniya-1754102582.html
На Кубани мужчина получил семь лет за насилие над судебным приставом
На Кубани мужчина получил семь лет за насилие над судебным приставом - РИА Новости, 11.10.2021
На Кубани мужчина получил семь лет за насилие над судебным приставом
Мужчине, который сломал нос судебному приставу в Курганинске Краснодарского края, вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 7 лет, сообщает пресс-служба РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T21:10
2021-10-11T21:10
происшествия
краснодарский край
краснодарский краевой суд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg
СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Мужчине, который сломал нос судебному приставу в Курганинске Краснодарского края, вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 7 лет, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.По данным суда, в сентябре 2020 года к мужчине наведались судебные приставы. По решению суда, мужчина в принудительном порядке должен был покинуть домовладение, о чем его предупредила женщина-пристав. Однако мужчина отказался покидать дом, толкнув женщину. Когда за неё вступились коллеги, хозяин жилища оттолкнул одного пристава на металлический забор, а второго ударил кулаком, после чего сломал ему нос своей головой. Позже приставы одели наручники хозяину дома.Как сообщает пресс-служба суда, на жителя Курганинского района было заведено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 296 УК РФ "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования"."Курганинским районным судом мужчина признан виновным в угрозе причинением вреда здоровью, совершённой в отношении сотрудника органов принудительного исполнения РФ, в связи с исполнением решения суда, совершённой с применением насилия опасного для жизни или здоровья..., ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечается в релизе.Сообщается, что подсудимый вину не признал, от дачи показаний в суде отказался. Подчёркивается, что сторона защиты обжаловала приговор, но в результате апелляции он остался без изменений и впоследствии вступил в законную силу.
https://ria.ru/20211011/koloniya-1754096267.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_03ecd036bff069e44220cf2ec61a56b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, краснодарский край, краснодарский краевой суд, россия
21:10 11.10.2021
 
На Кубани мужчина получил семь лет за насилие над судебным приставом

В краснодарском крае мужчина получил семь лет за сломанный нос судебному приставу

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Мужчине, который сломал нос судебному приставу в Курганинске Краснодарского края, вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 7 лет, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
По данным суда, в сентябре 2020 года к мужчине наведались судебные приставы. По решению суда, мужчина в принудительном порядке должен был покинуть домовладение, о чем его предупредила женщина-пристав. Однако мужчина отказался покидать дом, толкнув женщину. Когда за неё вступились коллеги, хозяин жилища оттолкнул одного пристава на металлический забор, а второго ударил кулаком, после чего сломал ему нос своей головой. Позже приставы одели наручники хозяину дома.
Как сообщает пресс-служба суда, на жителя Курганинского района было заведено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 296 УК РФ "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования".
"Курганинским районным судом мужчина признан виновным в угрозе причинением вреда здоровью, совершённой в отношении сотрудника органов принудительного исполнения РФ, в связи с исполнением решения суда, совершённой с применением насилия опасного для жизни или здоровья..., ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечается в релизе.
Сообщается, что подсудимый вину не признал, от дачи показаний в суде отказался. Подчёркивается, что сторона защиты обжаловала приговор, но в результате апелляции он остался без изменений и впоследствии вступил в законную силу.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 20:04
Муж рязанской журналистки получил семь лет колонии за ее убийство
 
ПроисшествияКраснодарский крайКраснодарский краевой судРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России могут ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния