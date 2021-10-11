https://ria.ru/20211011/kibermoshennichestvo-1753984258.html

В Италии россиянку обвинили в кибермошенничестве

В Италии россиянку обвинили в кибермошенничестве - РИА Новости, 11.10.2021

В Италии россиянку обвинили в кибермошенничестве

Правоохранительные органы Италии арестовали в северном городе Генуя 40-летнюю россиянку, которой предъявлены обвинения в кибермошенничестве, сообщила в... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:10

2021-10-11T12:10

2021-10-11T12:10

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РИМ, 11 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы Италии арестовали в северном городе Генуя 40-летнюю россиянку, которой предъявлены обвинения в кибермошенничестве, сообщила в понедельник миланская газета Corriere della Sera.Согласно этой информации, женщину подозревают в принадлежности к некой транснациональной организации, занимающейся кибермошенничеством. Речь идет, прежде всего, о покупке на интернет-порталах различных дорогостоящих товаров с использованием кредитных карт и банковских счетов ничего не подозревавших граждан.По данным следственных органов, россиянка, которая уже долгое время проживает в Генуе, получала заказанные мошенническим путем товары, используя поддельные документы, или поручала сделать это за плату другим лицам. Таким образом она становилась обладательницей новейших смартфонов и других дорогостоящих электронных товаров, которые затем отправлялись в Россию другим членам преступной организации или продавались через интернет. На полученные таким образом деньги закупалась криптовалюта.Как сообщает Corriere della Sera, при аресте женщины сотрудники спецподразделения Почтовой полиции Италии по киберпреступности обнаружили у нее дома "сотни кредитных карт, специально активированных для отмывания доходов, полученных в результате мошеннических действий".

https://ria.ru/20211007/bolgariya-1753505627.html

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в мире, италия, генуя, россия