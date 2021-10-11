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Вологодская область
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Под Вологдой после капремонта открыли участок трассы А-119
Под Вологдой после капремонта открыли участок трассы А-119 - РИА Новости, 11.10.2021
Под Вологдой после капремонта открыли участок трассы А-119
Участок автотрассы А-119 Вологда – Медвежьегорск протяженностью 8,7 километров открыли в Вологодской области после капитального ремонта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:24
2021-10-11T12:24
вологодская область
олег кувшинников
вологодская область
медвежьегорск
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ВОЛОГДА, 11 окт – РИА Новости. Участок автотрассы А-119 Вологда – Медвежьегорск протяженностью 8,7 километров открыли в Вологодской области после капитального ремонта, сообщает пресс-служба областного правительства."Открытый участок позволил в разы увеличить транспортную доступность: плотность потока на въезде в Вологду снизилась, движение стало свободным и безопасным, без пробок, увеличилась пропускная способность", – сказал губернатор области Олег Кувшинникова, принявший участие в церемонии открытия движения по отремонтированному участку трассы.Отремонтированный участок стал четырехполосным со специальными разворотами для въезда-выезда из населенных пунктов и тремя подземными пешеходными переходами. По словам руководителя организации-подрядчика, на участке решена одна из наиболее острых проблем безопасности – разделены потоки транспорта, пешеходное движение переведено на специальные дорожки и не пересекает трассу.Кроме того, на трассе появился многофункциональный комплекс дорожного сервиса, который объединяет АЗС, площадку для заправки электромобилей, кафе, логистический центр по выпуску продукции для сети придорожных объектов общепита.
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олег кувшинников, вологодская область, медвежьегорск
12:24 11.10.2021
 

Под Вологдой после капремонта открыли участок трассы А-119

© Фото : Правительство Вологодской областиОтремонтированный участок автотрассы А-119 Вологда – Медвежьегорск в Вологодской области
Отремонтированный участок автотрассы А-119 Вологда – Медвежьегорск в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : Правительство Вологодской области
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ВОЛОГДА, 11 окт – РИА Новости. Участок автотрассы А-119 Вологда – Медвежьегорск протяженностью 8,7 километров открыли в Вологодской области после капитального ремонта, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Открытый участок позволил в разы увеличить транспортную доступность: плотность потока на въезде в Вологду снизилась, движение стало свободным и безопасным, без пробок, увеличилась пропускная способность", – сказал губернатор области Олег Кувшинникова, принявший участие в церемонии открытия движения по отремонтированному участку трассы.
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Отремонтированный участок стал четырехполосным со специальными разворотами для въезда-выезда из населенных пунктов и тремя подземными пешеходными переходами. По словам руководителя организации-подрядчика, на участке решена одна из наиболее острых проблем безопасности – разделены потоки транспорта, пешеходное движение переведено на специальные дорожки и не пересекает трассу.
Кроме того, на трассе появился многофункциональный комплекс дорожного сервиса, который объединяет АЗС, площадку для заправки электромобилей, кафе, логистический центр по выпуску продукции для сети придорожных объектов общепита.
 
Вологодская областьОлег КувшинниковВологодская областьМедвежьегорск
 
 
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