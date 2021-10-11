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Под Вологдой после капремонта открыли участок трассы А-119
Под Вологдой после капремонта открыли участок трассы А-119 - РИА Новости, 11.10.2021
Под Вологдой после капремонта открыли участок трассы А-119
Участок автотрассы А-119 Вологда – Медвежьегорск протяженностью 8,7 километров открыли в Вологодской области после капитального ремонта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:24
2021-10-11T12:24
2021-10-11T12:24
вологодская область
олег кувшинников
вологодская область
медвежьегорск
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ВОЛОГДА, 11 окт – РИА Новости. Участок автотрассы А-119 Вологда – Медвежьегорск протяженностью 8,7 километров открыли в Вологодской области после капитального ремонта, сообщает пресс-служба областного правительства."Открытый участок позволил в разы увеличить транспортную доступность: плотность потока на въезде в Вологду снизилась, движение стало свободным и безопасным, без пробок, увеличилась пропускная способность", – сказал губернатор области Олег Кувшинникова, принявший участие в церемонии открытия движения по отремонтированному участку трассы.Отремонтированный участок стал четырехполосным со специальными разворотами для въезда-выезда из населенных пунктов и тремя подземными пешеходными переходами. По словам руководителя организации-подрядчика, на участке решена одна из наиболее острых проблем безопасности – разделены потоки транспорта, пешеходное движение переведено на специальные дорожки и не пересекает трассу.Кроме того, на трассе появился многофункциональный комплекс дорожного сервиса, который объединяет АЗС, площадку для заправки электромобилей, кафе, логистический центр по выпуску продукции для сети придорожных объектов общепита.
https://ria.ru/20211006/popravki-1753413697.html
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олег кувшинников, вологодская область, медвежьегорск