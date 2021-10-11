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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/golikova-1753964317.html
Голикова заявила о важности готовности к эпидемиологическим угрозам
Голикова заявила о важности готовности к эпидемиологическим угрозам - РИА Новости, 11.10.2021
Голикова заявила о важности готовности к эпидемиологическим угрозам
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пандемия COVID-19 подтвердила, что усиление готовности к эпидемиологическим угрозам - одна из наиболее актуальных... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:39
2021-10-11T11:04
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пандемия COVID-19 подтвердила, что усиление готовности к эпидемиологическим угрозам - одна из наиболее актуальных задач.Вице-премьер обратилась с приветствием к участникам международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий, видеозапись приветствия опубликована на YouTube-канале Роспотребнадзора."Пандемия COVID-19 подтвердила, что усиление готовности к угрозам эпидемиологическому благополучию - одна из наиболее актуальных сегодня задач. Для ее решения важно укреплять общее эпидемиологическое пространство, вырабатывать единые подходы к борьбе с инфекциями с пандемическим потенциалом и объединять усилия международного сообщества", - сказала вице-премьер.Голикова подчеркнула, что в современных условиях нельзя обеспечить инфекционную безопасность, принимая меры только на национальном уровне. Россия оказывает содействие ближайшим соседям по СНГ. Уже осуществлены поставки 18 микробиологических лабораторий экспресс-диагностики в шесть стран СНГ, а также государств Африки и Юго-Восточной Азии, переданы мобильные лаборатории из состава мобильного комплекса специализированных противоэпидемических бригад в Армению, Узбекистан и Киргизию.Также разработан и внедрен в практику ряд современных технологических решений по управлению рисками инфекций, проведено обучение более 400 специалистов по вопросам санитарной охраны территорий. В результате на пространстве СНГ сегодня фактически формируется региональная система оперативного реагирования на угрозы биологического характера, отметила она."Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить Всемирную организацию здравоохранения за высокую оценку российского опыта и нашей работы по повышению квалификации иностранных эпидемиологов, вирусологов, специалистов по лабораторной диагностике. Именно благодаря поддержке ВОЗ стало возможным создание в Саратове сотрудничающего центра по подготовке команд быстрого реагирования на эпидемии. Надеемся, что до конца текущего года этот статус будет официально получен институтом "Микроб", - добавила вице-премьер.Она также выразила уверенность в том, что совместная работа участников учений позволит апробировать разработанные Россией совместно с ВОЗ и коллегами из Германии и Великобритании международные стандарты для мобильных лабораторий, что позволит в будущем ещё более эффективно реагировать на вспышки инфекций и не допустить повторения пандемий.
https://ria.ru/20211011/covid-19-1753959058.html
https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753914178.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:39 11.10.2021 (обновлено: 11:04 11.10.2021)
 
Голикова заявила о важности готовности к эпидемиологическим угрозам

Вице-премьер Голикова заявила о важности готовности к эпидемиологическим угрозам

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне Новое Знание - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пандемия COVID-19 подтвердила, что усиление готовности к эпидемиологическим угрозам - одна из наиболее актуальных задач.
Вице-премьер обратилась с приветствием к участникам международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий, видеозапись приветствия опубликована на YouTube-канале Роспотребнадзора.
"Пандемия COVID-19 подтвердила, что усиление готовности к угрозам эпидемиологическому благополучию - одна из наиболее актуальных сегодня задач. Для ее решения важно укреплять общее эпидемиологическое пространство, вырабатывать единые подходы к борьбе с инфекциями с пандемическим потенциалом и объединять усилия международного сообщества", - сказала вице-премьер.
Голикова подчеркнула, что в современных условиях нельзя обеспечить инфекционную безопасность, принимая меры только на национальном уровне. Россия оказывает содействие ближайшим соседям по СНГ. Уже осуществлены поставки 18 микробиологических лабораторий экспресс-диагностики в шесть стран СНГ, а также государств Африки и Юго-Восточной Азии, переданы мобильные лаборатории из состава мобильного комплекса специализированных противоэпидемических бригад в Армению, Узбекистан и Киргизию.
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Также разработан и внедрен в практику ряд современных технологических решений по управлению рисками инфекций, проведено обучение более 400 специалистов по вопросам санитарной охраны территорий. В результате на пространстве СНГ сегодня фактически формируется региональная система оперативного реагирования на угрозы биологического характера, отметила она.
"Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить Всемирную организацию здравоохранения за высокую оценку российского опыта и нашей работы по повышению квалификации иностранных эпидемиологов, вирусологов, специалистов по лабораторной диагностике. Именно благодаря поддержке ВОЗ стало возможным создание в Саратове сотрудничающего центра по подготовке команд быстрого реагирования на эпидемии. Надеемся, что до конца текущего года этот статус будет официально получен институтом "Микроб", - добавила вице-премьер.
Она также выразила уверенность в том, что совместная работа участников учений позволит апробировать разработанные Россией совместно с ВОЗ и коллегами из Германии и Великобритании международные стандарты для мобильных лабораторий, что позволит в будущем ещё более эффективно реагировать на вспышки инфекций и не допустить повторения пандемий.
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Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Татьяна ГоликоваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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