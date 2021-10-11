https://ria.ru/20211011/golikova-1753964317.html

Голикова заявила о важности готовности к эпидемиологическим угрозам

Голикова заявила о важности готовности к эпидемиологическим угрозам - РИА Новости, 11.10.2021

Голикова заявила о важности готовности к эпидемиологическим угрозам

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пандемия COVID-19 подтвердила, что усиление готовности к эпидемиологическим угрозам - одна из наиболее актуальных... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:39

2021-10-11T10:39

2021-10-11T11:04

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пандемия COVID-19 подтвердила, что усиление готовности к эпидемиологическим угрозам - одна из наиболее актуальных задач.Вице-премьер обратилась с приветствием к участникам международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий, видеозапись приветствия опубликована на YouTube-канале Роспотребнадзора."Пандемия COVID-19 подтвердила, что усиление готовности к угрозам эпидемиологическому благополучию - одна из наиболее актуальных сегодня задач. Для ее решения важно укреплять общее эпидемиологическое пространство, вырабатывать единые подходы к борьбе с инфекциями с пандемическим потенциалом и объединять усилия международного сообщества", - сказала вице-премьер.Голикова подчеркнула, что в современных условиях нельзя обеспечить инфекционную безопасность, принимая меры только на национальном уровне. Россия оказывает содействие ближайшим соседям по СНГ. Уже осуществлены поставки 18 микробиологических лабораторий экспресс-диагностики в шесть стран СНГ, а также государств Африки и Юго-Восточной Азии, переданы мобильные лаборатории из состава мобильного комплекса специализированных противоэпидемических бригад в Армению, Узбекистан и Киргизию.Также разработан и внедрен в практику ряд современных технологических решений по управлению рисками инфекций, проведено обучение более 400 специалистов по вопросам санитарной охраны территорий. В результате на пространстве СНГ сегодня фактически формируется региональная система оперативного реагирования на угрозы биологического характера, отметила она."Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить Всемирную организацию здравоохранения за высокую оценку российского опыта и нашей работы по повышению квалификации иностранных эпидемиологов, вирусологов, специалистов по лабораторной диагностике. Именно благодаря поддержке ВОЗ стало возможным создание в Саратове сотрудничающего центра по подготовке команд быстрого реагирования на эпидемии. Надеемся, что до конца текущего года этот статус будет официально получен институтом "Микроб", - добавила вице-премьер.Она также выразила уверенность в том, что совместная работа участников учений позволит апробировать разработанные Россией совместно с ВОЗ и коллегами из Германии и Великобритании международные стандарты для мобильных лабораторий, что позволит в будущем ещё более эффективно реагировать на вспышки инфекций и не допустить повторения пандемий.

https://ria.ru/20211011/covid-19-1753959058.html

https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753914178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии