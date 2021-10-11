https://ria.ru/20211011/gimnaziya-1753942645.html

В Новосибирске полицейские проверяют гимназию после угроз в школьных чатах

В Новосибирске полицейские проверяют гимназию после угроз в школьных чатах - РИА Новости, 11.10.2021

В Новосибирске полицейские проверяют гимназию после угроз в школьных чатах

Правоохранительные органы в Новосибирске проводят необходимые проверки в гимназии №15 после сообщения в чатах школьников об угрозах стрельбы, сообщил в... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T07:26

2021-10-11T07:26

2021-10-11T07:26

происшествия

дзержинский район

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы в Новосибирске проводят необходимые проверки в гимназии №15 после сообщения в чатах школьников об угрозах стрельбы, сообщил в понедельник первый вице-мэр Борис Буреев.По его словам, "скорее всего тревога ложная", но тем не менее, такое сообщение было. Проводится проверка.

дзержинский район

новосибирск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дзержинский район, новосибирск