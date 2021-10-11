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В Новосибирске полицейские проверяют гимназию после угроз в школьных чатах
В Новосибирске полицейские проверяют гимназию после угроз в школьных чатах - РИА Новости, 11.10.2021
В Новосибирске полицейские проверяют гимназию после угроз в школьных чатах
Правоохранительные органы в Новосибирске проводят необходимые проверки в гимназии №15 после сообщения в чатах школьников об угрозах стрельбы, сообщил в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T07:26
2021-10-11T07:26
происшествия
дзержинский район
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы в Новосибирске проводят необходимые проверки в гимназии №15 после сообщения в чатах школьников об угрозах стрельбы, сообщил в понедельник первый вице-мэр Борис Буреев.По его словам, "скорее всего тревога ложная", но тем не менее, такое сообщение было. Проводится проверка.
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происшествия, дзержинский район, новосибирск
07:26 11.10.2021
 
В Новосибирске полицейские проверяют гимназию после угроз в школьных чатах

В Новосибирске полицейские проверяют гимназию после сообщений об угрозах стрельбы в чатах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы в Новосибирске проводят необходимые проверки в гимназии №15 после сообщения в чатах школьников об угрозах стрельбы, сообщил в понедельник первый вице-мэр Борис Буреев.
"Буквально сегодня в 09.40 (05.40 мск) поступила информация из Дзержинского района. Директор гимназии №15 в чатах школьников увидела намеки на то, что возможна стрельба в школе. Быстро по всему необходимому регламенту связались в ОВД по Дзержинскому району, вызвали туда патруль", - сказал Буреев на оперативном совещании в областном правительстве.
По его словам, "скорее всего тревога ложная", но тем не менее, такое сообщение было. Проводится проверка.
 
ПроисшествияДзержинский районНовосибирск
 
 
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