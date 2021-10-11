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В Новосибирске полицейские проверяют гимназию после угроз в школьных чатах
В Новосибирске полицейские проверяют гимназию после угроз в школьных чатах - РИА Новости, 11.10.2021
В Новосибирске полицейские проверяют гимназию после угроз в школьных чатах
Правоохранительные органы в Новосибирске проводят необходимые проверки в гимназии №15 после сообщения в чатах школьников об угрозах стрельбы, сообщил в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T07:26
2021-10-11T07:26
2021-10-11T07:26
происшествия
дзержинский район
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы в Новосибирске проводят необходимые проверки в гимназии №15 после сообщения в чатах школьников об угрозах стрельбы, сообщил в понедельник первый вице-мэр Борис Буреев.По его словам, "скорее всего тревога ложная", но тем не менее, такое сообщение было. Проводится проверка.
дзержинский район
новосибирск
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, дзержинский район, новосибирск
В Новосибирске полицейские проверяют гимназию после угроз в школьных чатах
В Новосибирске полицейские проверяют гимназию после сообщений об угрозах стрельбы в чатах