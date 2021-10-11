https://ria.ru/20211011/ekologiya-1754000011.html
Право на чистый воздух. Как Китай борется за экологию
Право на чистый воздух. Как Китай борется за экологию - РИА Новости, 11.10.2021
Право на чистый воздух. Как Китай борется за экологию
Обязательства Китая по улучшению экологической ситуации в стране в последнее время привлекают внимание своим размахом. Забота об окружающей среде вышла на... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:17
2021-10-11T13:17
2021-10-11T13:31
россия-китай: главное
китай
пекин
си цзиньпин
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МОСКВА, 11 окт — Проект "Россия — Китай: главное". Обязательства Китая по улучшению экологической ситуации в стране в последнее время привлекают внимание своим размахом. Забота об окружающей среде вышла на передний план для руководства страны, и касается она не только предприятий и производств, но и простых людей. Право на чистый воздух и воду — неотъемлемые права китайских граждан. Так, в новом пятилетнем плане действий в области прав человека особое место занимает и экологическая повестка. Как Китай защищает экологические права человека — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Экологические праваВ 2021 году в Китае начинается новый пятилетний цикл — 14-я пятилетка. Планов на ближайшие годы у китайских властей много, однако одним из главных направлений работы, несомненно, является экология. Нынешний год чрезвычайно важен для экологических начинаний Китая, об этом не раз заявляли высокопоставленные чиновники.Китайское руководство уделило внимание и экологическим правам человека: этот пункт вошел в пятилетний план действий в области прав человека, рассчитанный на 2021-2025 годы. Опубликованный недавно документ охватывает самые разные цели — от экономических и социальных до гражданских, политических прав и прав меньшинств. Однако главной изюминкой плана стало именно включение в план целей Китая защищать окружающую среду и достичь целей по выбросам углерода и углеродной нейтральности."Экологические права являются очень важным аспектом системы прав человека, — говорил Бе Тао, генеральный директор по вопросам права, регулирования и стандартов министерства экологии и окружающей среды. — Мы сделаем экологическую информацию более прозрачной, а также предложим гражданам следить за выполнением природоохранных мер и сообщать о преступлениях, связанных с окружающей средой. Мы также будем наказывать за незаконную деятельность и обеспечивать компенсацию за экологический ущерб".Среди обязательств, указанных в плане, — улучшение качества воздуха. Провинциальные власти обязаны контролировать загрязнение атмосферы, а также следить за сокращением вредных выбросов. То же самое касается водных ресурсов: грязные водоемы необходимо очистить, чтобы из городов исчезли зловонные пруды, куда бесконтрольно сбрасываются отходы.В сельскохозяйственных районах остро стоит проблема загрязнения почвы. Руководство намерено заняться и этим вопросом: продвигать безопасное использование сельскохозяйственных земель, сокращать использование химических удобрений и пестицидов. А вот мусор — это и сельская, и городская напасть. Власти должны обеспечивать его своевременный сбор, вывоз и утилизацию.Помимо этого, руководство сформулирует Национальную стратегию адаптации к изменению климата до 2035 года, улучшит отслеживание и оценку того, как изменения климата влияют на разные регионы страны.Путь к углеродной нейтральностиВпрочем, охрана окружающей среды не впервые попала в повестку национальных пятилетних планов развития. Страна ускоряется на пути зеленой трансформации, поэтому экология уже давно стала важной частью системы планирования экономического и социального развития Китая.Стремительный экономический рост КНР с конца прошлого столетия не прошел бесследно для экологии. "Всемирная фабрика", как называли Китай, загрязняла атмосферу несколько десятилетий, однако теперь Китай переходит к качественному развитию, а значит, необходимо делать производство более зеленым. Так, в прошлом, 13-м пятилетнем плане основной целью уже было улучшение состояния окружающей среды, применение экологически чистых способов производства, снижение вредных выбросов и поддержание биологического разнообразия.К тому же, в 2016 году Китай присоединился к Парижскому соглашению (соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата). Согласно отчету о политике и действиях Китая по борьбе с изменением климата за 2019 год, выбросы CO2 в Китае на единицу ВВП упали на 45,8 процента по сравнению с уровнем 2005 года, то есть цели по сокращению на 40-45 процентов к 2020 году были достигнуты с опережением. Темпы роста выбросов Китая в тоннах CO2 на человека также снизились по сравнению с показателями предыдущей пятилетки.В 2020 году председатель Си Цзиньпин сделал сенсационное заявление, выступая на Генеральной ассамблее ООН. Китай до 2030 года достигнет пика по выбросам углерода, а к 2060-му придет к углеродной нейтральности. Так, 14-й пятилетний план на 2021-2025 годы ставит перед Пекином еще более высокие цели: из 13 обязательных целей десять относятся к окружающей среде и природным ресурсам.Обновленные планы еще более всесторонние. "Что интересно, так это то, что правительство применяет комплексный подход, решая проблемы качества воздуха, изменения климата и совместно разрабатывая новую модель роста, а не рассматривая их как отдельные вопросы", — отмечал Кевин Мо, управляющий директор по климату и устойчивой урбанизации в Институте Полсона.Согласно отчету Китая о ходе реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Пекин уже принял срочные меры по борьбе с изменением климата и проводит эффективную политику по усилению мер, направленных на защиту экологии.
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китай, пекин, си цзиньпин
МОСКВА, 11 окт — Проект "Россия — Китай: главное".
Обязательства Китая
по улучшению экологической ситуации в стране в последнее время привлекают внимание своим размахом. Забота об окружающей среде вышла на передний план для руководства страны, и касается она не только предприятий и производств, но и простых людей. Право на чистый воздух и воду — неотъемлемые права китайских граждан. Так, в новом пятилетнем плане действий в области прав человека особое место занимает и экологическая повестка. Как Китай защищает экологические права человека — в материале проекта "Россия — Китай: главное".
Экологические права
В 2021 году в Китае начинается новый пятилетний цикл — 14-я пятилетка. Планов на ближайшие годы у китайских властей много, однако одним из главных направлений работы, несомненно, является экология. Нынешний год чрезвычайно важен для экологических начинаний Китая, об этом не раз заявляли высокопоставленные чиновники.
Китайское руководство уделило внимание и экологическим правам человека: этот пункт вошел в пятилетний план действий в области прав человека, рассчитанный на 2021-2025 годы. Опубликованный недавно документ охватывает самые разные цели — от экономических и социальных до гражданских, политических прав и прав меньшинств. Однако главной изюминкой плана стало именно включение в план целей Китая защищать окружающую среду и достичь целей по выбросам углерода и углеродной нейтральности.
"Экологические права являются очень важным аспектом системы прав человека, — говорил Бе Тао, генеральный директор по вопросам права, регулирования и стандартов министерства экологии и окружающей среды. — Мы сделаем экологическую информацию более прозрачной, а также предложим гражданам следить за выполнением природоохранных мер и сообщать о преступлениях, связанных с окружающей средой. Мы также будем наказывать за незаконную деятельность и обеспечивать компенсацию за экологический ущерб".
Среди обязательств, указанных в плане, — улучшение качества воздуха. Провинциальные власти обязаны контролировать загрязнение атмосферы, а также следить за сокращением вредных выбросов. То же самое касается водных ресурсов: грязные водоемы необходимо очистить, чтобы из городов исчезли зловонные пруды, куда бесконтрольно сбрасываются отходы.
В сельскохозяйственных районах остро стоит проблема загрязнения почвы. Руководство намерено заняться и этим вопросом: продвигать безопасное использование сельскохозяйственных земель, сокращать использование химических удобрений и пестицидов. А вот мусор — это и сельская, и городская напасть. Власти должны обеспечивать его своевременный сбор, вывоз и утилизацию.
Помимо этого, руководство сформулирует Национальную стратегию адаптации к изменению климата до 2035 года, улучшит отслеживание и оценку того, как изменения климата влияют на разные регионы страны.
Путь к углеродной нейтральности
Впрочем, охрана окружающей среды не впервые попала в повестку национальных пятилетних планов развития. Страна ускоряется на пути зеленой трансформации, поэтому экология уже давно стала важной частью системы планирования экономического и социального развития Китая.
Стремительный экономический рост КНР с конца прошлого столетия не прошел бесследно для экологии. "Всемирная фабрика", как называли Китай, загрязняла атмосферу несколько десятилетий, однако теперь Китай переходит к качественному развитию, а значит, необходимо делать производство более зеленым. Так, в прошлом, 13-м пятилетнем плане основной целью уже было улучшение состояния окружающей среды, применение экологически чистых способов производства, снижение вредных выбросов и поддержание биологического разнообразия.
К тому же, в 2016 году Китай присоединился к Парижскому соглашению (соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата). Согласно отчету о политике и действиях Китая по борьбе с изменением климата за 2019 год, выбросы CO2 в Китае на единицу ВВП упали на 45,8 процента по сравнению с уровнем 2005 года, то есть цели по сокращению на 40-45 процентов к 2020 году были достигнуты с опережением. Темпы роста выбросов Китая в тоннах CO2 на человека также снизились по сравнению с показателями предыдущей пятилетки.
В 2020 году председатель Си Цзиньпин
сделал сенсационное заявление, выступая на Генеральной ассамблее ООН. Китай до 2030 года достигнет пика по выбросам углерода, а к 2060-му придет к углеродной нейтральности. Так, 14-й пятилетний план на 2021-2025 годы ставит перед Пекином
еще более высокие цели: из 13 обязательных целей десять относятся к окружающей среде и природным ресурсам.
Обновленные планы еще более всесторонние. "Что интересно, так это то, что правительство применяет комплексный подход, решая проблемы качества воздуха, изменения климата и совместно разрабатывая новую модель роста, а не рассматривая их как отдельные вопросы", — отмечал Кевин Мо, управляющий директор по климату и устойчивой урбанизации в Институте Полсона.
Согласно отчету Китая о ходе реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Пекин уже принял срочные меры по борьбе с изменением климата и проводит эффективную политику по усилению мер, направленных на защиту экологии.