https://ria.ru/20211011/ekologiya-1754000011.html

Право на чистый воздух. Как Китай борется за экологию

Право на чистый воздух. Как Китай борется за экологию - РИА Новости, 11.10.2021

Право на чистый воздух. Как Китай борется за экологию

Обязательства Китая по улучшению экологической ситуации в стране в последнее время привлекают внимание своим размахом. Забота об окружающей среде вышла на... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:17

2021-10-11T13:17

2021-10-11T13:31

россия-китай: главное

китай

пекин

си цзиньпин

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МОСКВА, 11 окт — Проект "Россия — Китай: главное". Обязательства Китая по улучшению экологической ситуации в стране в последнее время привлекают внимание своим размахом. Забота об окружающей среде вышла на передний план для руководства страны, и касается она не только предприятий и производств, но и простых людей. Право на чистый воздух и воду — неотъемлемые права китайских граждан. Так, в новом пятилетнем плане действий в области прав человека особое место занимает и экологическая повестка. Как Китай защищает экологические права человека — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Экологические праваВ 2021 году в Китае начинается новый пятилетний цикл — 14-я пятилетка. Планов на ближайшие годы у китайских властей много, однако одним из главных направлений работы, несомненно, является экология. Нынешний год чрезвычайно важен для экологических начинаний Китая, об этом не раз заявляли высокопоставленные чиновники.Китайское руководство уделило внимание и экологическим правам человека: этот пункт вошел в пятилетний план действий в области прав человека, рассчитанный на 2021-2025 годы. Опубликованный недавно документ охватывает самые разные цели — от экономических и социальных до гражданских, политических прав и прав меньшинств. Однако главной изюминкой плана стало именно включение в план целей Китая защищать окружающую среду и достичь целей по выбросам углерода и углеродной нейтральности."Экологические права являются очень важным аспектом системы прав человека, — говорил Бе Тао, генеральный директор по вопросам права, регулирования и стандартов министерства экологии и окружающей среды. — Мы сделаем экологическую информацию более прозрачной, а также предложим гражданам следить за выполнением природоохранных мер и сообщать о преступлениях, связанных с окружающей средой. Мы также будем наказывать за незаконную деятельность и обеспечивать компенсацию за экологический ущерб".Среди обязательств, указанных в плане, — улучшение качества воздуха. Провинциальные власти обязаны контролировать загрязнение атмосферы, а также следить за сокращением вредных выбросов. То же самое касается водных ресурсов: грязные водоемы необходимо очистить, чтобы из городов исчезли зловонные пруды, куда бесконтрольно сбрасываются отходы.В сельскохозяйственных районах остро стоит проблема загрязнения почвы. Руководство намерено заняться и этим вопросом: продвигать безопасное использование сельскохозяйственных земель, сокращать использование химических удобрений и пестицидов. А вот мусор — это и сельская, и городская напасть. Власти должны обеспечивать его своевременный сбор, вывоз и утилизацию.Помимо этого, руководство сформулирует Национальную стратегию адаптации к изменению климата до 2035 года, улучшит отслеживание и оценку того, как изменения климата влияют на разные регионы страны.Путь к углеродной нейтральностиВпрочем, охрана окружающей среды не впервые попала в повестку национальных пятилетних планов развития. Страна ускоряется на пути зеленой трансформации, поэтому экология уже давно стала важной частью системы планирования экономического и социального развития Китая.Стремительный экономический рост КНР с конца прошлого столетия не прошел бесследно для экологии. "Всемирная фабрика", как называли Китай, загрязняла атмосферу несколько десятилетий, однако теперь Китай переходит к качественному развитию, а значит, необходимо делать производство более зеленым. Так, в прошлом, 13-м пятилетнем плане основной целью уже было улучшение состояния окружающей среды, применение экологически чистых способов производства, снижение вредных выбросов и поддержание биологического разнообразия.К тому же, в 2016 году Китай присоединился к Парижскому соглашению (соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата). Согласно отчету о политике и действиях Китая по борьбе с изменением климата за 2019 год, выбросы CO2 в Китае на единицу ВВП упали на 45,8 процента по сравнению с уровнем 2005 года, то есть цели по сокращению на 40-45 процентов к 2020 году были достигнуты с опережением. Темпы роста выбросов Китая в тоннах CO2 на человека также снизились по сравнению с показателями предыдущей пятилетки.В 2020 году председатель Си Цзиньпин сделал сенсационное заявление, выступая на Генеральной ассамблее ООН. Китай до 2030 года достигнет пика по выбросам углерода, а к 2060-му придет к углеродной нейтральности. Так, 14-й пятилетний план на 2021-2025 годы ставит перед Пекином еще более высокие цели: из 13 обязательных целей десять относятся к окружающей среде и природным ресурсам.Обновленные планы еще более всесторонние. "Что интересно, так это то, что правительство применяет комплексный подход, решая проблемы качества воздуха, изменения климата и совместно разрабатывая новую модель роста, а не рассматривая их как отдельные вопросы", — отмечал Кевин Мо, управляющий директор по климату и устойчивой урбанизации в Институте Полсона.Согласно отчету Китая о ходе реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Пекин уже принял срочные меры по борьбе с изменением климата и проводит эффективную политику по усилению мер, направленных на защиту экологии.

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https://ria.ru/20210923/kitay-1751425783.html

https://ria.ru/20210916/plastik-1750293873.html

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, пекин, си цзиньпин