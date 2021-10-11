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Российские авиаэксперты снова проверили аэропорты курортов Египта
Российские авиаэксперты снова проверили аэропорты курортов Египта - РИА Новости, 11.10.2021
Российские авиаэксперты снова проверили аэропорты курортов Египта
Российские эксперты по авиабезопасности снова проверили курортные аэропорты Египта, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:42
2021-10-11T11:42
2021-10-11T11:42
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские эксперты по авиабезопасности снова проверили курортные аэропорты Египта, сообщает АТОР.По информации египетских СМИ, на минувшей неделе международные воздушные гавани Хургады и Шарм-эш-Шейха посетили российские эксперты по авиабезопасности. Проверка была плановой, связанной с увеличением количества рейсов из РФ. Формальным поводом для визита российских специалистов стал и запуск с 1 октября полетной программы "Аэрофлота" на курорты Египта.Специалисты проверили выполнение стандартных протоколов, касающихся досмотра грузов, багажа, пассажиров и действий египетских сотрудников службы безопасности.Эксперты оценивали, насколько в условиях роста пассажиропотока из России работники воздушных гаваней четко выполняют требования по авиабезопасности и готовы ли в Египте обеспечить их высокий уровень, если к регулярным рейсам добавятся чартерные.Источники АТОР уверены, что курортные аэропорты проверку прошли, в связи с чем можно рассчитывать на расширение авиасообщения с Россией и возвращение чартеров с начала ноября.
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Российские авиаэксперты снова проверили аэропорты курортов Египта
Российские специалисты по авиабезопасности проинспектировали аэропорты курортов Египта