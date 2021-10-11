https://ria.ru/20211011/egipet-1753968310.html

Российские авиаэксперты снова проверили аэропорты курортов Египта

Российские авиаэксперты снова проверили аэропорты курортов Египта - РИА Новости, 11.10.2021

Российские авиаэксперты снова проверили аэропорты курортов Египта

Российские эксперты по авиабезопасности снова проверили курортные аэропорты Египта, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:42

2021-10-11T11:42

2021-10-11T11:42

туризм

шарм-эш-шейх

хургада

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

россия

аэрофлот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598149268_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_ffb1477635ac703ad851bb2c4cce9dc7.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские эксперты по авиабезопасности снова проверили курортные аэропорты Египта, сообщает АТОР.По информации египетских СМИ, на минувшей неделе международные воздушные гавани Хургады и Шарм-эш-Шейха посетили российские эксперты по авиабезопасности. Проверка была плановой, связанной с увеличением количества рейсов из РФ. Формальным поводом для визита российских специалистов стал и запуск с 1 октября полетной программы "Аэрофлота" на курорты Египта.Специалисты проверили выполнение стандартных протоколов, касающихся досмотра грузов, багажа, пассажиров и действий египетских сотрудников службы безопасности.Эксперты оценивали, насколько в условиях роста пассажиропотока из России работники воздушных гаваней четко выполняют требования по авиабезопасности и готовы ли в Египте обеспечить их высокий уровень, если к регулярным рейсам добавятся чартерные.Источники АТОР уверены, что курортные аэропорты проверку прошли, в связи с чем можно рассчитывать на расширение авиасообщения с Россией и возвращение чартеров с начала ноября.

https://ria.ru/20211001/egipet-1752534852.html

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

шарм-эш-шейх

хургада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, аэрофлот, отдых на море, куда можно лететь