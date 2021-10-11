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Наталья Дронова
Наталья Дронова - РИА Новости, 11.10.2021
Наталья Дронова
Мне 59 лет, моей маме 84 года. Мы поставили две прививки и считаем, что обезопасить и себя и близких от чумы 21 века. Перенесли легко, почти незаметно (у меня... РИА Новости, 11.10.2021
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Мне 59 лет, моей маме 84 года. Мы поставили две прививки и считаем, что обезопасить и себя и близких от чумы 21 века. Перенесли легко, почти незаметно (у меня один вечер болела голова, у мамы никаких симптомов не проявилось). Проявите созгнаельность- сделайте важный шаг. Помогите нам всем выработать коллективный имммунитк !
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10:00 11.10.2021
 

Наталья Дронова

© Фото : Дронова Наталья ВалентиновнаДронова Наталья Валентиновна
Дронова Наталья Валентиновна - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : Дронова Наталья Валентиновна
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Мне 59 лет, моей маме 84 года. Мы поставили две прививки и считаем, что обезопасить и себя и близких от чумы 21 века. Перенесли легко, почти незаметно (у меня один вечер болела голова, у мамы никаких симптомов не проявилось). Проявите созгнаельность- сделайте важный шаг. Помогите нам всем выработать коллективный имммунитк !
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