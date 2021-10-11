https://ria.ru/20211011/dronova-1753954628.html

Наталья Дронова

Наталья Дронова - РИА Новости, 11.10.2021

Наталья Дронова

Мне 59 лет, моей маме 84 года. Мы поставили две прививки и считаем, что обезопасить и себя и близких от чумы 21 века. Перенесли легко, почти незаметно (у меня... РИА Новости, 11.10.2021

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сохрани друга

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Мне 59 лет, моей маме 84 года. Мы поставили две прививки и считаем, что обезопасить и себя и близких от чумы 21 века. Перенесли легко, почти незаметно (у меня один вечер болела голова, у мамы никаких симптомов не проявилось). Проявите созгнаельность- сделайте важный шаг. Помогите нам всем выработать коллективный имммунитк !

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60