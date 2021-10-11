https://ria.ru/20211011/davlenie-1754115711.html
Россия не давит на власти Молдавии по вопросу газа, заявили в Кишеневе
Россия не давит на власти Молдавии по вопросу газа, заявили в Кишеневе - РИА Новости, 11.10.2021
Россия не давит на власти Молдавии по вопросу газа, заявили в Кишеневе
Россия не оказывает давления на власти Молдавии в переговорах о поставках газа, республика надеется продлить газовый контракт на хороших условиях, заявил спикер РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T23:50
2021-10-11T23:50
2021-10-11T23:50
в мире
молдавия
газпром
цены на нефть
россия
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Россия не оказывает давления на власти Молдавии в переговорах о поставках газа, республика надеется продлить газовый контракт на хороших условиях, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, вице-премьер Андрей Спыну сообщил 1 октября, что контракт был продлен на месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов."Нет никакого давления на власти со стороны России (в переговорах по газу), вы убедитесь в этом в ближайшее время, мы поддерживаем постоянный контракт. Мы хотим убедить, что мы - честный плательщик, который выполняет обязательства, мы не является большим потребителем, который мог бы повлиять на объемы, которые поставляет "Газпром", - заявил Гросу в эфире телеканала Pro TV.Он подчеркнул, что власти рассчитывают продлить существующий контракт "на хороших условиях". Глава парламента Молдавии отметил, что в переговорах с "Газпромом" также возникли вопросы, которые касаются исторической задолженности за газ со стороны Приднестровья, а также связанные с одобренным в 2009 году ЕС третьем энергетическим пакетом в области в области газа и электроэнергии."Нужно немного терпения, спокойствия, надеюсь, что мы достигнем хорошего результата. Если возникнет необходимость, правительство уже готовит сценарии, при которых правительство должно будет компенсировать расходы на газ для граждан с низким уровнем дохода", - добавил Гросу.Летом 2020 года "Молдавагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
https://ria.ru/20211011/moldaviya-1754049141.html
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в мире, молдавия, газпром, цены на нефть, россия, игорь гросу
Россия не давит на власти Молдавии по вопросу газа, заявили в Кишеневе
Спикер парламента Молдавии Гросу: Россия не оказывает давления в переговорах по газу
КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Россия
не оказывает давления на власти Молдавии
в переговорах о поставках газа, республика надеется продлить газовый контракт на хороших условиях, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу
.
Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, вице-премьер Андрей Спыну сообщил 1 октября, что контракт был продлен на месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов.
"Нет никакого давления на власти со стороны России (в переговорах по газу), вы убедитесь в этом в ближайшее время, мы поддерживаем постоянный контракт. Мы хотим убедить, что мы - честный плательщик, который выполняет обязательства, мы не является большим потребителем, который мог бы повлиять на объемы, которые поставляет "Газпром
", - заявил Гросу в эфире телеканала Pro TV
.
Он подчеркнул, что власти рассчитывают продлить существующий контракт "на хороших условиях". Глава парламента Молдавии отметил, что в переговорах с "Газпромом" также возникли вопросы, которые касаются исторической задолженности за газ со стороны Приднестровья, а также связанные с одобренным в 2009 году ЕС третьем энергетическим пакетом в области в области газа и электроэнергии.
"Нужно немного терпения, спокойствия, надеюсь, что мы достигнем хорошего результата. Если возникнет необходимость, правительство уже готовит сценарии, при которых правительство должно будет компенсировать расходы на газ для граждан с низким уровнем дохода", - добавил Гросу.
Летом 2020 года "Молдавагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.