Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20211011/avtobus-1754045201.html
В Белгородской области школы получили 65 новых автобусов
В Белгородской области школы получили 65 новых автобусов - РИА Новости, 11.10.2021
В Белгородской области школы получили 65 новых автобусов
Общеобразовательные учреждения Белгородской области получили 65 новых автобусов, которые отправлены в 18 муниципалитетов региона, сообщает в понедельник... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:56
2021-10-11T15:56
белгородская область
общество
школа
белгородская область
россия
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754043811_0:92:2400:1442_1920x0_80_0_0_4e3ac95365f0fa4df98cde549b275f69.jpg
БЕЛГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Общеобразовательные учреждения Белгородской области получили 65 новых автобусов, которые отправлены в 18 муниципалитетов региона, сообщает в понедельник облправительство.На приобретение новой техники из федерального бюджета было выделено 154,388 миллиона рублей. Власти отмечают, что благодаря новым школьным автобусам будут разгружены действующие маршруты и открыты дополнительные."Всего в этом году в школы поступит 251 новый автобус. Это не просто новый транспорт, это безопасность наших детей, которую мы с вами и по закону, и по совести должны обеспечить в первую очередь. Это позволит нам поменять старый парк, уйти от ранних утренних рейсов. Такая задача поставлена департаменту образования", - сказал на церемонии передачи автобусов губернатор области Вячеслав Гладков.Он добавил, что власти с 1 октября подняли зарплату водителям на 20%."Эта категория была одна из самых низкооплачиваемых в бюджетной сфере. В январе поднимем ещё на 4%", - сказал Гладков.По информации облправительства, часть новых школьных автобусов заменят транспортные средства, срок эксплуатации которых превысит в 2022 году 10 лет.
https://ria.ru/20211009/belgorod-1753803878.html
https://ria.ru/20210930/shkoly-1752460734.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754043811_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_55053735be3250df1059293beab033fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, школа, белгородская область, россия, вячеслав гладков
15:56 11.10.2021
 
В Белгородской области школы получили 65 новых автобусов

Школы в 18 муниципалитетах Белгородской области получили 65 новых автобусов

© Фото пресс-службы правительства Белгородской областиШколы Белгородской области получили 65 новых автобусов
Школы Белгородской области получили 65 новых автобусов
© Фото пресс-службы правительства Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Общеобразовательные учреждения Белгородской области получили 65 новых автобусов, которые отправлены в 18 муниципалитетов региона, сообщает в понедельник облправительство.
На приобретение новой техники из федерального бюджета было выделено 154,388 миллиона рублей. Власти отмечают, что благодаря новым школьным автобусам будут разгружены действующие маршруты и открыты дополнительные.
Детский сад открыли после капремонта в поселке Пролетарский под Белгородом - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 13:06Белгородская область
Детский сад открыли после капремонта в поселке Пролетарский под Белгородом
"Всего в этом году в школы поступит 251 новый автобус. Это не просто новый транспорт, это безопасность наших детей, которую мы с вами и по закону, и по совести должны обеспечить в первую очередь. Это позволит нам поменять старый парк, уйти от ранних утренних рейсов. Такая задача поставлена департаменту образования", - сказал на церемонии передачи автобусов губернатор области Вячеслав Гладков.
Он добавил, что власти с 1 октября подняли зарплату водителям на 20%.
"Эта категория была одна из самых низкооплачиваемых в бюджетной сфере. В январе поднимем ещё на 4%", - сказал Гладков.
По информации облправительства, часть новых школьных автобусов заменят транспортные средства, срок эксплуатации которых превысит в 2022 году 10 лет.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 12:08Белгородская область
"Родительский патруль" оценит качество питания в белгородских школах
 
Белгородская областьОбществоШколаБелгородская областьРоссияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
01:33Американские стратегические бомбардировщики пролетели у российской границы
Лента новостейМолния