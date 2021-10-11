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В Белгородской области школы получили 65 новых автобусов

В Белгородской области школы получили 65 новых автобусов - РИА Новости, 11.10.2021

В Белгородской области школы получили 65 новых автобусов

Общеобразовательные учреждения Белгородской области получили 65 новых автобусов, которые отправлены в 18 муниципалитетов региона, сообщает в понедельник... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:56

2021-10-11T15:56

2021-10-11T15:56

белгородская область

общество

школа

белгородская область

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Общеобразовательные учреждения Белгородской области получили 65 новых автобусов, которые отправлены в 18 муниципалитетов региона, сообщает в понедельник облправительство.На приобретение новой техники из федерального бюджета было выделено 154,388 миллиона рублей. Власти отмечают, что благодаря новым школьным автобусам будут разгружены действующие маршруты и открыты дополнительные."Всего в этом году в школы поступит 251 новый автобус. Это не просто новый транспорт, это безопасность наших детей, которую мы с вами и по закону, и по совести должны обеспечить в первую очередь. Это позволит нам поменять старый парк, уйти от ранних утренних рейсов. Такая задача поставлена департаменту образования", - сказал на церемонии передачи автобусов губернатор области Вячеслав Гладков.Он добавил, что власти с 1 октября подняли зарплату водителям на 20%."Эта категория была одна из самых низкооплачиваемых в бюджетной сфере. В январе поднимем ещё на 4%", - сказал Гладков.По информации облправительства, часть новых школьных автобусов заменят транспортные средства, срок эксплуатации которых превысит в 2022 году 10 лет.

https://ria.ru/20211009/belgorod-1753803878.html

https://ria.ru/20210930/shkoly-1752460734.html

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общество, школа, белгородская область, россия, вячеслав гладков