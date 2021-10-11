12:40 11.10.2021 (обновлено: 13:01 11.10.2021)
Правительство расширит финансирование программы субсидий авиаперевозок
Правительство направит 0,5 миллиарда рублей на программу субсидирования авиаперевозок
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство расширит финансирование программы субсидированных авиаперевозок, на эти цели кабмин направит около 0,5 миллиарда рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Правительство расширит финансирование программы, которая позволяет жителям Дальнего Востока пользоваться льготными билетами на самолет. Принято решение дополнительно направить авиакомпаниям почти полмиллиарда рублей", - сказал Мишустин.
"Также впервые начнем субсидировать полеты в Санкт-Петербург – сразу из семи городов, включая Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский", - сказал премьер.
Новые меры позволят еще 50 тысячам граждан сэкономить на авиаперевозках.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу в ближайшее время заключить соглашения с авиаперевозчиками, чтобы уже на следующей неделе жители Дальнего Востока могли приобретать льготные авиабилеты.
"Важно, чтобы билеты со скидками поступили в продажу уже в ближайшее время. Прошу министерство транспорта поторопиться с завершением всех необходимых процедур и заключением соглашений с авиперевозчиками. Вся организационная работа должна быть выполнена как можно скорее, чтобы не позднее начала следующей недели люди уже могли приобретать такие авиабилеты" , - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.