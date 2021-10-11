https://ria.ru/20211011/aviaperevozki-1753993695.html

Правительство расширит финансирование программы субсидий авиаперевозок

Правительство расширит финансирование программы субсидий авиаперевозок - РИА Новости, 11.10.2021

Правительство расширит финансирование программы субсидий авиаперевозок

Правительство расширит финансирование программы субсидированных авиаперевозок, на эти цели кабмин направит около 0,5 миллиарда рублей, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:40

2021-10-11T12:40

2021-10-11T13:01

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство расширит финансирование программы субсидированных авиаперевозок, на эти цели кабмин направит около 0,5 миллиарда рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Правительство расширит финансирование программы, которая позволяет жителям Дальнего Востока пользоваться льготными билетами на самолет. Принято решение дополнительно направить авиакомпаниям почти полмиллиарда рублей", - сказал Мишустин.Он напомнил, что в начале года на эти цели правительство уже выделило 5 миллиардов рублей, что позволило сделать доступными полеты в Москву из 12 дальневосточных городов. Теперь к этому списку правительство добавило еще два маршрута - Читу и Якутск.Новые меры позволят еще 50 тысячам граждан сэкономить на авиаперевозках.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу в ближайшее время заключить соглашения с авиаперевозчиками, чтобы уже на следующей неделе жители Дальнего Востока могли приобретать льготные авиабилеты."Важно, чтобы билеты со скидками поступили в продажу уже в ближайшее время. Прошу министерство транспорта поторопиться с завершением всех необходимых процедур и заключением соглашений с авиперевозчиками. Вся организационная работа должна быть выполнена как можно скорее, чтобы не позднее начала следующей недели люди уже могли приобретать такие авиабилеты" , - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

https://ria.ru/20210617/aviaperevozki-1737396078.html

https://ria.ru/20210405/aviaperevozki-1604294441.html

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экономика, чита, михаил мишустин, дальний восток, россия