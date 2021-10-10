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На губернатора йеменского Адена было совершено покушение, сообщил источник
На губернатора йеменского Адена было совершено покушение, сообщил источник - РИА Новости, 10.10.2021
На губернатора йеменского Адена было совершено покушение, сообщил источник
Совершено покушение на губернатора йеменского Адена Ахмеда Лямляса, чиновник выжил, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T13:04
2021-10-10T14:28
в мире
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КАИР, 10 окт - РИА Новости. Совершено покушение на губернатора йеменского Адена Ахмеда Лямляса, чиновник выжил, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.Ранее телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники сообщил о взрыве заминированного автомобиля в Адене, целью была автоколонна с местными чиновниками.По информации источника агентства, в результате взрыва пострадали несколько военных. Источник отметил, что взрыв произошел в районе ат-Тавахи на западе Адена.Йеменский телеканал Belqees TV сообщил, что вместе с Лямлясом находился министр сельского хозяйства Йемена Ахмед ас-Сокотри, он жив.Два человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в йеменском городе Аден, сообщил местный телеканал Belqees TV со ссылкой на источник."Двое погибших и несколько пострадавших при взрыве заминированного автомобиля, целью которого была автоколонна губернатора Адена", - заявил источник.В свою очередь, источник в местных органах власти заявил РИА Новости, что при взрыве пострадали семь охранников.
https://ria.ru/20210108/vzryv-1592288630.html
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в мире, аден, йемен
13:04 10.10.2021 (обновлено: 14:28 10.10.2021)
 
На губернатора йеменского Адена было совершено покушение, сообщил источник

Источник сообщил, что на губернатора йеменского Адена было совершено покушение, он выжил

© REUTERS / Fawaz SalmanНа месте взрыва заминированного автомобиля в городе Аден, Йемен
На месте взрыва заминированного автомобиля в городе Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© REUTERS / Fawaz Salman
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КАИР, 10 окт - РИА Новости. Совершено покушение на губернатора йеменского Адена Ахмеда Лямляса, чиновник выжил, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
Ранее телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники сообщил о взрыве заминированного автомобиля в Адене, целью была автоколонна с местными чиновниками.
По информации источника агентства, в результате взрыва пострадали несколько военных. Источник отметил, что взрыв произошел в районе ат-Тавахи на западе Адена.
Йеменский телеканал Belqees TV сообщил, что вместе с Лямлясом находился министр сельского хозяйства Йемена Ахмед ас-Сокотри, он жив.
Повстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва
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СМИ сообщило о взрыве около центральной тюрьмы в Адене на юге Йемена
Два человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в йеменском городе Аден, сообщил местный телеканал Belqees TV со ссылкой на источник.
"Двое погибших и несколько пострадавших при взрыве заминированного автомобиля, целью которого была автоколонна губернатора Адена", - заявил источник.
В свою очередь, источник в местных органах власти заявил РИА Новости, что при взрыве пострадали семь охранников.
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В миреАденЙемен
 
 
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