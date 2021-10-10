https://ria.ru/20211010/yemen-1753877459.html

На губернатора йеменского Адена было совершено покушение, сообщил источник

На губернатора йеменского Адена было совершено покушение, сообщил источник - РИА Новости, 10.10.2021

На губернатора йеменского Адена было совершено покушение, сообщил источник

Совершено покушение на губернатора йеменского Адена Ахмеда Лямляса, чиновник выжил, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T13:04

2021-10-10T13:04

2021-10-10T14:28

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КАИР, 10 окт - РИА Новости. Совершено покушение на губернатора йеменского Адена Ахмеда Лямляса, чиновник выжил, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.Ранее телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники сообщил о взрыве заминированного автомобиля в Адене, целью была автоколонна с местными чиновниками.По информации источника агентства, в результате взрыва пострадали несколько военных. Источник отметил, что взрыв произошел в районе ат-Тавахи на западе Адена.Йеменский телеканал Belqees TV сообщил, что вместе с Лямлясом находился министр сельского хозяйства Йемена Ахмед ас-Сокотри, он жив.Два человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в йеменском городе Аден, сообщил местный телеканал Belqees TV со ссылкой на источник."Двое погибших и несколько пострадавших при взрыве заминированного автомобиля, целью которого была автоколонна губернатора Адена", - заявил источник.В свою очередь, источник в местных органах власти заявил РИА Новости, что при взрыве пострадали семь охранников.

https://ria.ru/20210108/vzryv-1592288630.html

https://ria.ru/20210915/yemen-1750241163.html

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