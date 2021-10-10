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На губернатора йеменского Адена было совершено покушение, сообщил источник
На губернатора йеменского Адена было совершено покушение, сообщил источник - РИА Новости, 10.10.2021
На губернатора йеменского Адена было совершено покушение, сообщил источник
Совершено покушение на губернатора йеменского Адена Ахмеда Лямляса, чиновник выжил, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T13:04
2021-10-10T13:04
2021-10-10T14:28
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КАИР, 10 окт - РИА Новости. Совершено покушение на губернатора йеменского Адена Ахмеда Лямляса, чиновник выжил, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.Ранее телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники сообщил о взрыве заминированного автомобиля в Адене, целью была автоколонна с местными чиновниками.По информации источника агентства, в результате взрыва пострадали несколько военных. Источник отметил, что взрыв произошел в районе ат-Тавахи на западе Адена.Йеменский телеканал Belqees TV сообщил, что вместе с Лямлясом находился министр сельского хозяйства Йемена Ахмед ас-Сокотри, он жив.Два человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в йеменском городе Аден, сообщил местный телеканал Belqees TV со ссылкой на источник."Двое погибших и несколько пострадавших при взрыве заминированного автомобиля, целью которого была автоколонна губернатора Адена", - заявил источник.В свою очередь, источник в местных органах власти заявил РИА Новости, что при взрыве пострадали семь охранников.
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в мире, аден, йемен
13:04 10.10.2021 (обновлено: 14:28 10.10.2021)
На губернатора йеменского Адена было совершено покушение, сообщил источник
Источник сообщил, что на губернатора йеменского Адена было совершено покушение, он выжил
КАИР, 10 окт - РИА Новости. Совершено покушение на губернатора йеменского Адена Ахмеда Лямляса, чиновник выжил, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
Ранее телеканал Al-Jazeera
со ссылкой на источники сообщил о взрыве заминированного автомобиля в Адене
, целью была автоколонна с местными чиновниками.
По информации источника агентства, в результате взрыва пострадали несколько военных. Источник отметил, что взрыв произошел в районе ат-Тавахи на западе Адена.
Йеменский телеканал Belqees TV
сообщил, что вместе с Лямлясом находился министр сельского хозяйства Йемена Ахмед ас-Сокотри, он жив.
Два человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в йеменском городе Аден, сообщил местный телеканал Belqees TV со ссылкой на источник.
"Двое погибших и несколько пострадавших при взрыве заминированного автомобиля, целью которого была автоколонна губернатора Адена", - заявил источник.
В свою очередь, источник в местных органах власти заявил РИА Новости, что при взрыве пострадали семь охранников.