https://ria.ru/20211010/velikobritaniya-1753924083.html

В российском посольстве отреагировали на статью в Sun о "русском шпионе"

В российском посольстве отреагировали на статью в Sun о "русском шпионе" - РИА Новости, 10.10.2021

В российском посольстве отреагировали на статью в Sun о "русском шпионе"

Посольство России в Великобритании назвало "низкопробным вбросом" и "шпиономанией в действии" публикацию издания Sun о том, что на съезде правящей... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T21:47

2021-10-10T21:47

2021-10-10T21:47

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посольство россии в великобритании

борис джонсон

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ЛОНДОН, 10 окт – РИА Новости. Посольство России в Великобритании назвало "низкопробным вбросом" и "шпиономанией в действии" публикацию издания Sun о том, что на съезде правящей Консервативной партии Британии якобы присутствовал "русский шпион", который на самом деле был аккредитованным сотрудником посольства России.Ранее британский таблоид сообщил, что Национальная служба безопасности MI 5 якобы засекла "русского шпиона" в "стерильной зоне" на съезде правящей Консервативной партии, на которой выступал премьер Британии Борис Джонсон. Съезд партии проходил на этой неделе в Манчестере, Джонсон выступал с речью 6 октября. Полиция, согласно публикации, уведомила руководство партии, когда она "зафиксировала, что тайный агент разговаривал на русском по мобильному телефону в углу "стерильной зоны".Сообщения с предупреждением быть внимательными были направлены министерским помощникам, а сотрудники безопасности начали проверку. Источник в партии рассказал газете, что предполагаемый шпион якобы просил министров сделать с ними селфи. Проверка показала, что это был российский дипломат, который был аккредитован на съезд. Издание пишет, что даже после этого британские спецслужбы решили, что будет полезнее, если они проверят, куда он ходил и с кем контактировал. Представитель Консервативной партии отказался обсуждать с газетой инцидент и заявил, что на съезде присутствовало много иностранных гостей."Откровенное возмущение вызвала заметка в таблоиде "Сан" относительно того, что на ежегодной конференции Консервативной партии Великобритании якобы присутствовал "российский шпион". Очередной низкопробный вброс нас не удивляет. Мы привыкли к подобной дезинформации от британской журналистики…Странно, что "акулы пера" этого "уважаемого" издания не удосужились обратиться к организаторам съезда и уточнить информацию о статусе представителя от России, который был официально аккредитован от посольства Российской Федерации в Соединенном Королевстве", - говорится в комментарии, поступившем в РИА Новости.В посольстве отметили, что получение аккредитации означает, что сотрудник был "одобрен" для посещения этого важного мероприятия соответствующими британскими службами безопасности."Впрочем, это – иллюстрация шпиономании в действии. По крайней мере, надеемся, что читателям "Сан" подобные материалы скрашивают воскресный досуг", - добавили в российской дипмисcии.

https://ria.ru/20210330/velikobritaniya-1603335069.html

https://ria.ru/20211008/velikobritaniya-1753551231.html

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в мире, великобритания, посольство россии в великобритании, борис джонсон