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В ДТП на трассе Киев — Одесса погибли два человека
В ДТП на трассе Киев — Одесса погибли два человека - РИА Новости, 10.10.2021
В ДТП на трассе Киев — Одесса погибли два человека
Грузовой автомобиль столкнулся с маршруткой на трассе Киев-Одесса в Одесской области, в результате чего два человека погибли и девять пострадали, сообщила в... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T09:34
2021-10-10T09:34
2021-10-10T09:34
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КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Грузовой автомобиль столкнулся с маршруткой на трассе Киев-Одесса в Одесской области, в результате чего два человека погибли и девять пострадали, сообщила в воскресенье утром пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС."Девятого октября в 21:20 вблизи села Дачное Одесского района на автодороге "Киев-Одесса" в результате столкновения грузового автомобиля и маршрутного автобуса погибли два человека и девять пострадавших с различными степенями тяжести госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что для ликвидации последствий аварии и извлечения пострадавших привлекались десять спасателей и две единицы техники.
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в мире, украина, одесский район, одесская область
В ДТП на трассе Киев — Одесса погибли два человека
В ДТП с грузовиком и маршруткой на трассе Киев — Одесса погибли два человека