https://ria.ru/20211010/ukraina-1753858712.html

В ДТП на трассе Киев — Одесса погибли два человека

В ДТП на трассе Киев — Одесса погибли два человека - РИА Новости, 10.10.2021

В ДТП на трассе Киев — Одесса погибли два человека

Грузовой автомобиль столкнулся с маршруткой на трассе Киев-Одесса в Одесской области, в результате чего два человека погибли и девять пострадали, сообщила в... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T09:34

2021-10-10T09:34

2021-10-10T09:34

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КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Грузовой автомобиль столкнулся с маршруткой на трассе Киев-Одесса в Одесской области, в результате чего два человека погибли и девять пострадали, сообщила в воскресенье утром пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС."Девятого октября в 21:20 вблизи села Дачное Одесского района на автодороге "Киев-Одесса" в результате столкновения грузового автомобиля и маршрутного автобуса погибли два человека и девять пострадавших с различными степенями тяжести госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что для ликвидации последствий аварии и извлечения пострадавших привлекались десять спасателей и две единицы техники.

https://ria.ru/20211009/avariya-1753798614.html

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в мире, украина, одесский район, одесская область