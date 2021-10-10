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В Баренцевом море гидрографы нашли потопленный в 1941 году сторожевик
В Баренцевом море гидрографы нашли потопленный в 1941 году сторожевик - РИА Новости, 10.10.2021
В Баренцевом море гидрографы нашли потопленный в 1941 году сторожевик
Гидрографическое судно Северного флота "Ромуальд Муклевич" подтвердило координаты местоположения на дне Баренцева моря сторожевого корабля "Туман", который... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T20:23
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общество
баренцево море
карское море
россия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Гидрографическое судно Северного флота "Ромуальд Муклевич" подтвердило координаты местоположения на дне Баренцева моря сторожевого корабля "Туман", который потопили три немецких эсминца в августе 1941 года, сообщили в пресс-службе СФ.Кроме того, гидрографы обнаружили британские корвет "Блюбелл" и эсминец "Матабеле", советский сторожевой корабль "Пассат" и неизвестное судно — предположительно, рыболовный траулер (РТ-67), который погиб вместе с "Пассатом".Гидрографические исследования завершили совместную акцию Северного флота и Русского географического общества "Помни войну" по поиску и увековечению памяти погибших при защите Советского Заполярья в годы войны.В августе и сентябре судно "Ромуальд Муклевич" в течение 52 дней участвовало в нескольких этапах экспедиции. Исследования проводились на акваториях Баренцева и Карского морей, у побережья острова Северный Новой Земли и континентального побережья, где проходили маршруты северных конвоев в годы Великой Отечественной войны.Научно-исследовательская группа подтвердила координаты большого охотника БО-224 и подводной лодки Д-3 "Красногвардеец", немецких подводных лодок U-307 и U-387, кораблей и судов конвоя БД-5.На месте гибели подводной лодки Д-3, транспорта "Марина Раскова", тральщиков ТЩ-114 и ТЩ-118 участники экспедиции провели памятные мероприятия с возложением на воду венков.
https://ria.ru/20210930/atlantika-1752340096.html
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общество, баренцево море, карское море, россия
20:23 10.10.2021 (обновлено: 21:29 10.10.2021)
 
В Баренцевом море гидрографы нашли потопленный в 1941 году сторожевик

В Баренцевом море гидрографы Северного флота нашли потопленный немцами сторожевик

© Фото : Андрей БелавинБаренцево море
Баренцево море - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© Фото : Андрей Белавин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Гидрографическое судно Северного флота "Ромуальд Муклевич" подтвердило координаты местоположения на дне Баренцева моря сторожевого корабля "Туман", который потопили три немецких эсминца в августе 1941 года, сообщили в пресс-службе СФ.
Кроме того, гидрографы обнаружили британские корвет "Блюбелл" и эсминец "Матабеле", советский сторожевой корабль "Пассат" и неизвестное судно — предположительно, рыболовный траулер (РТ-67), который погиб вместе с "Пассатом".
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Гидрографические исследования завершили совместную акцию Северного флота и Русского географического общества "Помни войну" по поиску и увековечению памяти погибших при защите Советского Заполярья в годы войны.
В августе и сентябре судно "Ромуальд Муклевич" в течение 52 дней участвовало в нескольких этапах экспедиции. Исследования проводились на акваториях Баренцева и Карского морей, у побережья острова Северный Новой Земли и континентального побережья, где проходили маршруты северных конвоев в годы Великой Отечественной войны.
Научно-исследовательская группа подтвердила координаты большого охотника БО-224 и подводной лодки Д-3 "Красногвардеец", немецких подводных лодок U-307 и U-387, кораблей и судов конвоя БД-5.
На месте гибели подводной лодки Д-3, транспорта "Марина Раскова", тральщиков ТЩ-114 и ТЩ-118 участники экспедиции провели памятные мероприятия с возложением на воду венков.
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