https://ria.ru/20211010/sobchak-1753890193.html
Собчак подтвердила, что попала в ДТП в Сочи
Собчак подтвердила, что попала в ДТП в Сочи - РИА Новости, 10.10.2021
Собчак подтвердила, что попала в ДТП в Сочи
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что попала в ДТП в Сочи, сообщив, что в результате произошедшего получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T15:27
2021-10-10T15:27
2021-10-10T21:19
сочи
ксения собчак
происшествия
краснодарский край
авто
адлер
красная поляна
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что попала в ДТП в Сочи, сообщив, что в результате произошедшего получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.По информации ГУМВД по Краснодарскому краю, в Сочи 9 октября на трассе между Адлером и Красной поляной произошло ДТП: Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом. Пассажир Volkswagen скончался на месте, еще двух человек доставили в больницу. СМИ сообщали, что в результате ДТП погибли двое, пассажиром одной из легковых машин была Собчак."Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы", - написала Собчак в своем Telegram-канале.Она добавила, что находится "в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными". По ее словам, она отменила свои поездки.О самой аварии телеведущая рассказала, что находилась не в своей машине и не со своим водителем, которого она не торопила."Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", - сообщила она.Как рассказала Собчак, сотрясение в ДТП также получила ее ассистентка. После столкновения телеведущая потеряла сознание, а потом, по ее словам, ассистентка перевела ее в другую машину."Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди", - отметила Собчак.При этом, как сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев, телеведущая и ее помощница сразу же уехали на другом автомобиле. Скорую помощь пострадавшим вызвали проезжавшие мимо водители.Другой собеседник издания уточнил, что шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.Кроме того, Mash опубликовал видео с камеры наблюдения сочинского аэропорта. На этих кадрах Собчак примерно через 40 минут после аварии входит в VIP-зал, держась за голову, видимых повреждений у нее нет.
https://ria.ru/20211010/avariya-1753883122.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210930/arbatova-1752452127.html
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адлер
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сочи, ксения собчак, происшествия, краснодарский край, авто, адлер, красная поляна
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Телеведущая Ксения Собчак
подтвердила, что попала в ДТП в Сочи
, сообщив, что в результате произошедшего получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.
По информации ГУМВД по Краснодарскому краю
, в Сочи 9 октября на трассе между Адлером
и Красной поляной
произошло ДТП: Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом. Пассажир Volkswagen скончался на месте, еще двух человек доставили в больницу. СМИ сообщали, что в результате ДТП погибли двое, пассажиром одной из легковых машин была Собчак.
"Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы", - написала Собчак в своем Telegram-канале.
Она добавила, что находится "в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными". По ее словам, она отменила свои поездки.
О самой аварии телеведущая рассказала, что находилась не в своей машине и не со своим водителем, которого она не торопила.
"Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", - сообщила она.
Как рассказала Собчак, сотрясение в ДТП также получила ее ассистентка. После столкновения телеведущая потеряла сознание, а потом, по ее словам, ассистентка перевела ее в другую машину.
"Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди", - отметила Собчак.
При этом, как сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев, телеведущая и ее помощница сразу же уехали на другом автомобиле. Скорую помощь пострадавшим вызвали проезжавшие мимо водители.
Другой собеседник издания уточнил, что шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.
Кроме того, Mash опубликовал видео с камеры наблюдения сочинского аэропорта. На этих кадрах Собчак примерно через 40 минут после аварии входит в VIP-зал, держась за голову, видимых повреждений у нее нет.