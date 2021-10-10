https://ria.ru/20211010/sobchak-1753890193.html

Собчак подтвердила, что попала в ДТП в Сочи

Собчак подтвердила, что попала в ДТП в Сочи - РИА Новости, 10.10.2021

Собчак подтвердила, что попала в ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что попала в ДТП в Сочи, сообщив, что в результате произошедшего получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T15:27

2021-10-10T15:27

2021-10-10T21:19

сочи

ксения собчак

происшествия

краснодарский край

авто

адлер

красная поляна

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что попала в ДТП в Сочи, сообщив, что в результате произошедшего получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.По информации ГУМВД по Краснодарскому краю, в Сочи 9 октября на трассе между Адлером и Красной поляной произошло ДТП: Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом. Пассажир Volkswagen скончался на месте, еще двух человек доставили в больницу. СМИ сообщали, что в результате ДТП погибли двое, пассажиром одной из легковых машин была Собчак."Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы", - написала Собчак в своем Telegram-канале.Она добавила, что находится "в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными". По ее словам, она отменила свои поездки.О самой аварии телеведущая рассказала, что находилась не в своей машине и не со своим водителем, которого она не торопила."Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", - сообщила она.Как рассказала Собчак, сотрясение в ДТП также получила ее ассистентка. После столкновения телеведущая потеряла сознание, а потом, по ее словам, ассистентка перевела ее в другую машину."Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди", - отметила Собчак.При этом, как сообщил Telegram­-канал Mash со ссылкой на очевидцев, телеведущая и ее помощница сразу же уехали на другом автомобиле. Скорую помощь пострадавшим вызвали проезжавшие мимо водители.Другой собеседник издания уточнил, что шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.Кроме того, Mash опубликовал видео с камеры наблюдения сочинского аэропорта. На этих кадрах Собчак примерно через 40 минут после аварии входит в VIP-зал, держась за голову, видимых повреждений у нее нет.

https://ria.ru/20211010/avariya-1753883122.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/arbatova-1752452127.html

сочи

краснодарский край

адлер

красная поляна

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сочи, ксения собчак, происшествия, краснодарский край, авто, адлер, красная поляна