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Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи
Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи - РИА Новости, 10.10.2021
Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи
Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль расследование ДТП в Сочи с двумя легковушками и автобусом, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T15:26
2021-10-10T15:26
происшествия
краснодарский край
volkswagen group
авто
адлер
mercedes
россия
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СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль расследование ДТП в Сочи с двумя легковушками и автобусом, сообщает пресс-служба ведомства.По информации ГУМВД по Краснодарскому краю, в Сочи 9 октября на трассе между Адлером и Красной поляной произошло ДТП: Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом. Пассажир Volkswagen скончался на месте, еще двух человек доставили в больницу."Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), возбужденного по факту ДТП, произошедшего 9 октября 2021 года на сочинской автодороге "Адлер-Альпика Сервис"… после которого один человек 1986 года рождения скончался на месте, двое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу",- говорится в сообщении.
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краснодарский край
адлер
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происшествия, краснодарский край, volkswagen group, авто, адлер, mercedes, россия
15:26 10.10.2021
 
Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи

Прокуратура Краснодарского края проконтролирует расследование ДТП в Сочи с одним погибшим

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль расследование ДТП в Сочи с двумя легковушками и автобусом, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации ГУМВД по Краснодарскому краю, в Сочи 9 октября на трассе между Адлером и Красной поляной произошло ДТП: Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом. Пассажир Volkswagen скончался на месте, еще двух человек доставили в больницу.
"Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), возбужденного по факту ДТП, произошедшего 9 октября 2021 года на сочинской автодороге "Адлер-Альпика Сервис"… после которого один человек 1986 года рождения скончался на месте, двое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу",- говорится в сообщении.
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ПроисшествияКраснодарский крайVolkswagen GroupАвтоАдлерMercedesРоссия
 
 
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