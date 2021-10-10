https://ria.ru/20211010/rassledovanie-1753890079.html

Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи

Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи - РИА Новости, 10.10.2021

Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи

Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль расследование ДТП в Сочи с двумя легковушками и автобусом, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T15:26

2021-10-10T15:26

2021-10-10T15:26

происшествия

краснодарский край

volkswagen group

авто

адлер

mercedes

россия

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СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль расследование ДТП в Сочи с двумя легковушками и автобусом, сообщает пресс-служба ведомства.По информации ГУМВД по Краснодарскому краю, в Сочи 9 октября на трассе между Адлером и Красной поляной произошло ДТП: Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом. Пассажир Volkswagen скончался на месте, еще двух человек доставили в больницу."Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), возбужденного по факту ДТП, произошедшего 9 октября 2021 года на сочинской автодороге "Адлер-Альпика Сервис"… после которого один человек 1986 года рождения скончался на месте, двое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211008/dorogi-1753683858.html

краснодарский край

адлер

россия

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происшествия, краснодарский край, volkswagen group, авто, адлер, mercedes, россия