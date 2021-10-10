https://ria.ru/20211010/pogoda-1753885066.html

Синоптики назвали сроки окончания бабьего лета в Москве

Синоптики назвали сроки окончания бабьего лета в Москве - РИА Новости, 10.10.2021

Синоптики назвали сроки окончания бабьего лета в Москве

В среду в столицу придет осенняя погода с дождями и температурой до плюс десяти градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T14:35

2021-10-10T14:35

2021-10-10T17:30

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В среду в столицу придет осенняя погода с дождями и температурой до плюс десяти градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, затянувшийся период старого бабьего лета, которое сегодня вышло на пик, когда столбики термометров штурмуют сентябрьские значения, продлится до вторника включительно. В начале недели в дневные часы воздух еще сумеет прогреваться до плюс девяти-четырнадцати, а дальше ситуация в атмосфере станет меняться."В среду, с приближением атмосферного фронта, связывающего североатлантический и балканский циклоны, небо затянет многослойным облачным "пирогом", станет накрапывать мелкий дождь, суточные колебания температуры сократятся: ночью не ниже плюс четырех-шести, днем с трудом до плюс десяти", — уточнил Тишковец.Он отметил, что показания барометров при этом вернутся к нормальным значениям, воздух очистится от примесей и уровень загрязнения атмосферы уменьшится, благодаря чему метеозависимые станут чувствовать себя лучше.По его словам, общее количество осадков увеличится до 120% от положенного, тем самым частично нивелируется образовавшийся дефицит небесной влаги.

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/kazan-1752065719.html

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москва

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общество, москва, евгений тишковец