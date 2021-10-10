https://ria.ru/20211010/pogoda-1753885066.html
Синоптики назвали сроки окончания бабьего лета в Москве
Синоптики назвали сроки окончания бабьего лета в Москве - РИА Новости, 10.10.2021
Синоптики назвали сроки окончания бабьего лета в Москве
В среду в столицу придет осенняя погода с дождями и температурой до плюс десяти градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T14:35
2021-10-10T14:35
2021-10-10T17:30
общество
москва
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753674289_0:35:3203:1837_1920x0_80_0_0_4ae9f50330180e100318a06eaeb0037f.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В среду в столицу придет осенняя погода с дождями и температурой до плюс десяти градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, затянувшийся период старого бабьего лета, которое сегодня вышло на пик, когда столбики термометров штурмуют сентябрьские значения, продлится до вторника включительно. В начале недели в дневные часы воздух еще сумеет прогреваться до плюс девяти-четырнадцати, а дальше ситуация в атмосфере станет меняться."В среду, с приближением атмосферного фронта, связывающего североатлантический и балканский циклоны, небо затянет многослойным облачным "пирогом", станет накрапывать мелкий дождь, суточные колебания температуры сократятся: ночью не ниже плюс четырех-шести, днем с трудом до плюс десяти", — уточнил Тишковец.Он отметил, что показания барометров при этом вернутся к нормальным значениям, воздух очистится от примесей и уровень загрязнения атмосферы уменьшится, благодаря чему метеозависимые станут чувствовать себя лучше.По его словам, общее количество осадков увеличится до 120% от положенного, тем самым частично нивелируется образовавшийся дефицит небесной влаги.
https://radiosputnik.ria.ru/20210927/kazan-1752065719.html
https://ria.ru/20211010/pogoda-1753857524.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753674289_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_f2a54cb32519abbd182017b71f20d072.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
14:35 10.10.2021 (обновлено: 17:30 10.10.2021)
Синоптики назвали сроки окончания бабьего лета в Москве
Синоптик "Фобос" заявил, что бабье лето в Москве в среду сменится дождливой погодой
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
В среду в столицу придет осенняя погода с дождями и температурой до плюс десяти градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
По его словам, затянувшийся период старого бабьего лета, которое сегодня вышло на пик, когда столбики термометров штурмуют сентябрьские значения, продлится до вторника включительно. В начале недели в дневные часы воздух еще сумеет прогреваться до плюс девяти-четырнадцати, а дальше ситуация в атмосфере станет меняться.
"В среду, с приближением атмосферного фронта, связывающего североатлантический и балканский циклоны, небо затянет многослойным облачным "пирогом", станет накрапывать мелкий дождь, суточные колебания температуры сократятся: ночью не ниже плюс четырех-шести, днем с трудом до плюс десяти", — уточнил Тишковец.
Он отметил, что показания барометров при этом вернутся к нормальным значениям, воздух очистится от примесей и уровень загрязнения атмосферы уменьшится, благодаря чему метеозависимые станут чувствовать себя лучше.
"Во второй половине месяца октябрь будет по-осеннему "нормальным": значимых всплесков тепла и холода не ожидается, температура воздуха прогнозируется близкой к многолетней норме. В среднем это минус два — плюс три в темное время суток и плюс четыре-девять после полудня", — добавил метеоролог.
По его словам, общее количество осадков увеличится до 120% от положенного, тем самым частично нивелируется образовавшийся дефицит небесной влаги.