Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211010/kurgan-1753862710.html
В Кургане начали проверку после пожара, где погибли шесть человек
В Кургане начали проверку после пожара, где погибли шесть человек - РИА Новости, 10.10.2021
В Кургане начали проверку после пожара, где погибли шесть человек
Прокуратура в Кургане начала проверку после пожара в жилом доме, где погибли шесть человек, сообщил в воскресенье пресс-центр прокуратуры региона. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T10:13
2021-10-10T10:40
происшествия
курганская область
курган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости. Прокуратура в Кургане начала проверку после пожара в жилом доме, где погибли шесть человек, сообщил в воскресенье пресс-центр прокуратуры региона.Как сообщалось, в Кургане, на улице Урожайная, дом 148, произошёл пожар в частном деревянном жилом доме (150 квадратных метров). Шесть погибших, в том числе три ребёнка."Прокуратура Курганской области организовала проверку по факту гибели шести человек при пожаре в жилом доме в Кургане. На место выезжал прокурор области Андрей Назаров",- говорится в сообщении.Сообщалось, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Следственное управление СК РФ по региону уточняет, что при пожаре погибли две женщины, 1958 и 1979 годов рождения, двое детей, 2013 и 2008 годов рождения, мужчина 1975 года рождения с места происшествия госпитализирован. Также среди погибших мужчина и женщина, 1982 и 1980 годов рождения, по предварительным данным, погибшие находились в указанном доме в гостях.
https://ria.ru/20211010/pozhar-1753853384.html
курганская область
курган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, курганская область, курган
10:13 10.10.2021 (обновлено: 10:40 10.10.2021)
 
В Кургане начали проверку после пожара, где погибли шесть человек

Прокуратура в Кургане начала начали проверку после пожара, где погибли шесть человек

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости. Прокуратура в Кургане начала проверку после пожара в жилом доме, где погибли шесть человек, сообщил в воскресенье пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщалось, в Кургане, на улице Урожайная, дом 148, произошёл пожар в частном деревянном жилом доме (150 квадратных метров). Шесть погибших, в том числе три ребёнка.
"Прокуратура Курганской области организовала проверку по факту гибели шести человек при пожаре в жилом доме в Кургане. На место выезжал прокурор области Андрей Назаров",- говорится в сообщении.
Сообщалось, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Следственное управление СК РФ по региону уточняет, что при пожаре погибли две женщины, 1958 и 1979 годов рождения, двое детей, 2013 и 2008 годов рождения, мужчина 1975 года рождения с места происшествия госпитализирован. Также среди погибших мужчина и женщина, 1982 и 1980 годов рождения, по предварительным данным, погибшие находились в указанном доме в гостях.
На месте пожара в Кургане - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 07:57
Число жертв пожара в Кургане возросло до шести человек
 
ПроисшествияКурганская областьКурган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Опрос показал, что почти треть россиян готовы перерабатывать ради повышения
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния