https://ria.ru/20211010/kurgan-1753862710.html

В Кургане начали проверку после пожара, где погибли шесть человек

В Кургане начали проверку после пожара, где погибли шесть человек - РИА Новости, 10.10.2021

В Кургане начали проверку после пожара, где погибли шесть человек

Прокуратура в Кургане начала проверку после пожара в жилом доме, где погибли шесть человек, сообщил в воскресенье пресс-центр прокуратуры региона. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T10:13

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2021-10-10T10:40

происшествия

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости. Прокуратура в Кургане начала проверку после пожара в жилом доме, где погибли шесть человек, сообщил в воскресенье пресс-центр прокуратуры региона.Как сообщалось, в Кургане, на улице Урожайная, дом 148, произошёл пожар в частном деревянном жилом доме (150 квадратных метров). Шесть погибших, в том числе три ребёнка."Прокуратура Курганской области организовала проверку по факту гибели шести человек при пожаре в жилом доме в Кургане. На место выезжал прокурор области Андрей Назаров",- говорится в сообщении.Сообщалось, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Следственное управление СК РФ по региону уточняет, что при пожаре погибли две женщины, 1958 и 1979 годов рождения, двое детей, 2013 и 2008 годов рождения, мужчина 1975 года рождения с места происшествия госпитализирован. Также среди погибших мужчина и женщина, 1982 и 1980 годов рождения, по предварительным данным, погибшие находились в указанном доме в гостях.

https://ria.ru/20211010/pozhar-1753853384.html

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происшествия, курганская область, курган