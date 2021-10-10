https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753868763.html
В Москве за сутки выявили 4610 случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 4610 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 10.10.2021
В Москве за сутки выявили 4610 случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 4610, Санкт-Петербурге - 2822 и Подмосковье - 2026, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T11:25
2021-10-10T11:25
2021-10-10T11:25
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общество
магаданская область
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москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 4610, Санкт-Петербурге - 2822 и Подмосковье - 2026, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 4610, 2. Санкт-Петербург – 2822, 3. Московская область – 2026", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области – 20, Чукотском автономном округе – 16, Ненецком автономном округе – 15.
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В Москве за сутки выявили 4610 случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 4610 случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье — 2026