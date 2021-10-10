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Запад использует ОЗХО как инструмент давления на Россию, заявила Захарова
Запад использует ОЗХО как инструмент давления на Россию, заявила Захарова - РИА Новости, 10.10.2021
Запад использует ОЗХО как инструмент давления на Россию, заявила Захарова
Западные страны используют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) как инструмент давления на Россию, при этом им не нужны для этого факты, заявила... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T17:09
2021-10-10T17:09
в мире
сша
франция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
организация по запрещению химического оружия
мария захарова
владимир соловьев (телеведущий)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт - РИА Новости. Западные страны используют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) как инструмент давления на Россию, при этом им не нужны для этого факты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что там происходит? Мы прекрасно понимаем. Ее (ОЗХО) используют как инструмент давления на нашу страну. И самое главное, мне кажется, даже не столько такого прямого давления, они понимают, что это бесполезно, по крайней мере, у них ничего не получилось, но как постоянную возможность привлекать внимание к определенной теме, к определенной повестке. А именно неких незаконных действий наше страны вокруг и около химического оружия", - сказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", добавив, что при этом западным странам "не нужны факты".По словам Захаровой, к сожалению, ОЗХО уже не является той организацией, которая действительно действует в интересах всего международного сообщества, не позволяя одной стране или группе стран доминировать и использовать себя.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Алексеем Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва передала свои ответы уже через два дня и одновременно подготовила встречный демарш в ОЗХО в ответ на письмо ряда стран по делу Навального, его текст был размещен в пятницу на сайте МИД РФ. В демарше российская сторона просит Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при ОЗХО копию вербальной ноты и прилагаемые документы.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
https://ria.ru/20211010/sanktsii-1753894813.html
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в мире, сша, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), организация по запрещению химического оружия, мария захарова, владимир соловьев (телеведущий), россия
17:09 10.10.2021
 
Запад использует ОЗХО как инструмент давления на Россию, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова обвинила Запад в использовании ОЗХО для давления на Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт - РИА Новости. Западные страны используют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) как инструмент давления на Россию, при этом им не нужны для этого факты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что там происходит? Мы прекрасно понимаем. Ее (ОЗХО) используют как инструмент давления на нашу страну. И самое главное, мне кажется, даже не столько такого прямого давления, они понимают, что это бесполезно, по крайней мере, у них ничего не получилось, но как постоянную возможность привлекать внимание к определенной теме, к определенной повестке. А именно неких незаконных действий наше страны вокруг и около химического оружия", - сказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", добавив, что при этом западным странам "не нужны факты".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 16:15
США исключили россиянина из санкционных списков, заявили в МИД
По словам Захаровой, к сожалению, ОЗХО уже не является той организацией, которая действительно действует в интересах всего международного сообщества, не позволяя одной стране или группе стран доминировать и использовать себя.
Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Алексеем Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва передала свои ответы уже через два дня и одновременно подготовила встречный демарш в ОЗХО в ответ на письмо ряда стран по делу Навального, его текст был размещен в пятницу на сайте МИД РФ. В демарше российская сторона просит Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при ОЗХО копию вербальной ноты и прилагаемые документы.
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
9 октября, 21:55
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В миреСШАФранцияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Организация по запрещению химического оружияМария ЗахароваВладимир Соловьев (телеведущий)Россия
 
 
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