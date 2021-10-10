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https://ria.ru/20211010/inflyatsiya-1753853811.html
Аналитики спрогнозировали рост цен в октябре
Аналитики спрогнозировали рост цен в октябре - РИА Новости, 10.10.2021
Аналитики спрогнозировали рост цен в октябре
Годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5%, что будет означать ее возвращение на уровень июня 2016 года, следует из консенсус-прогноза,... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T08:11
2021-10-10T14:20
экономика
китай
нагорно-карабахская республика
промсвязьбанк
газпромбанк
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5%, что будет означать ее возвращение на уровень июня 2016 года, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.Темпы роста цен в стране за счет слабевшего тогда рубля и наблюдающегося роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире ускоряются с прошлого года, при этом, по данным Росстата, по итогам сентября они ускорились до 7,4% (с 6,68% месяцем ранее).Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%, однако в последних документах регулятор убрал его, отмечая лишь, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале. Регулятор планирует уточнить прогноз позже в октябре.Факторы инфляцииОсновным фактором разгона инфляции в октябре останется продовольствие из-за плохого урожая и высоких цен на мировых биржах, уверены опрошенные аналитики. Однако укрепление рубля и статистический эффект частично компенсируют проинфляционные факторы, считает управляющий активами компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Рост цен в августе и сентябре был поддержан единовременными выплатами населению, которые уже не окажут влияния на инфляцию в октябре, полагает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. При этом высокий внутренний спрос по-прежнему продолжит разгонять темпы роста цен в стране, уверен главный экономист Sber CIB Investment Research Антон Струченевский.Также в пользу сохранения повышенной инфляции выступают многолетние пики цен на энергоносители, сохраняющиеся перебои в цепочках поставок, дефицит полупроводников для автомобилей в мире, повышенная стоимость контейнерных перевозок и перегруженность портов в Китае, частично закрытые границы, указал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Дополнительным фактором ценового давления до конца года может стать перенос импортных цен при повышенной инфляции в других странах, добавил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства АКРА Дмитрий Куликов.Старший экономист "ВТБ Капитала" Александр Исаков и главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов сошлись во мнении, что в секторе услуг ситуация останется стабильной по сравнению с сентябрем, а в сегменте непродовольственных товаров инфляция будет постепенно снижаться. При этом, по прогнозу аналитика департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Меньших, будет продолжаться рост цен на одежду, обувь, бытовые приборы.Старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич, который ждет инфляцию в годовом выражении в 7,6-7,8%, отмечает, что в этом месяце может оказаться высоким вклад волатильных компонентов инфляции и в зависимости от ситуации у прогноза может быть "значительная погрешность".Прогнозы аналитиковПрогнозы инфляции по итогам октября в годовом выражении представлены ниже (в %):АКРА — 7,6-7,7;БКС — 7,2;"ВТБ Капитал" — 7,6;Газпромбанк — 7,6;"Зенит" — 7,6;НКР — 7,3-7,4;"Открытие" — 7,6-7,8;Промсвязьбанк — 7,4;Росбанк — 7,4-7,6;Сбербанк — 7,5-7,6;Совкомбанк — 7,5;"Эксперт РА" — 7,1.
https://radiosputnik.ria.ru/20211008/tseny-1753652124.html
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китай
нагорно-карабахская республика
россия
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экономика, китай, нагорно-карабахская республика, промсвязьбанк, газпромбанк, сбербанк россии, россия
08:11 10.10.2021 (обновлено: 14:20 10.10.2021)
 
Аналитики спрогнозировали рост цен в октябре

Аналитики заявили, что годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5%, что будет означать ее возвращение на уровень июня 2016 года, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
Темпы роста цен в стране за счет слабевшего тогда рубля и наблюдающегося роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире ускоряются с прошлого года, при этом, по данным Росстата, по итогам сентября они ускорились до 7,4% (с 6,68% месяцем ранее).
Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%, однако в последних документах регулятор убрал его, отмечая лишь, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале. Регулятор планирует уточнить прогноз позже в октябре.

Факторы инфляции

Основным фактором разгона инфляции в октябре останется продовольствие из-за плохого урожая и высоких цен на мировых биржах, уверены опрошенные аналитики. Однако укрепление рубля и статистический эффект частично компенсируют проинфляционные факторы, считает управляющий активами компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
Рост цен в августе и сентябре был поддержан единовременными выплатами населению, которые уже не окажут влияния на инфляцию в октябре, полагает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. При этом высокий внутренний спрос по-прежнему продолжит разгонять темпы роста цен в стране, уверен главный экономист Sber CIB Investment Research Антон Струченевский.
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Также в пользу сохранения повышенной инфляции выступают многолетние пики цен на энергоносители, сохраняющиеся перебои в цепочках поставок, дефицит полупроводников для автомобилей в мире, повышенная стоимость контейнерных перевозок и перегруженность портов в Китае, частично закрытые границы, указал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Дополнительным фактором ценового давления до конца года может стать перенос импортных цен при повышенной инфляции в других странах, добавил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства АКРА Дмитрий Куликов.
Старший экономист "ВТБ Капитала" Александр Исаков и главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов сошлись во мнении, что в секторе услуг ситуация останется стабильной по сравнению с сентябрем, а в сегменте непродовольственных товаров инфляция будет постепенно снижаться. При этом, по прогнозу аналитика департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Меньших, будет продолжаться рост цен на одежду, обувь, бытовые приборы.
Старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич, который ждет инфляцию в годовом выражении в 7,6-7,8%, отмечает, что в этом месяце может оказаться высоким вклад волатильных компонентов инфляции и в зависимости от ситуации у прогноза может быть "значительная погрешность".
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Прогнозы аналитиков

Прогнозы инфляции по итогам октября в годовом выражении представлены ниже (в %):
АКРА — 7,6-7,7;
БКС — 7,2;
"ВТБ Капитал" — 7,6;
Газпромбанк — 7,6;
"Зенит" — 7,6;
НКР — 7,3-7,4;
"Открытие" — 7,6-7,8;
Промсвязьбанк — 7,4;
Росбанк — 7,4-7,6;
Сбербанк — 7,5-7,6;
Совкомбанк — 7,5;
"Эксперт РА" — 7,1.
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