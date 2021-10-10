Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211010/frantsiya-1753887458.html
Ле Пен уверена, что выйдет во второй тур выборов президента Франции
Ле Пен уверена, что выйдет во второй тур выборов президента Франции - РИА Новости, 10.10.2021
Ле Пен уверена, что выйдет во второй тур выборов президента Франции
Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен убеждена, что выйдет во второй тур президентских выборов и одержит победу. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T15:02
2021-10-10T15:02
в мире
франция
анн идальго
жан-люк меланшон
мишель барнье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149630/98/1496309881_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_f6ec84b5b2281145bfbe036ce941974a.jpg
ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен убеждена, что выйдет во второй тур президентских выборов и одержит победу."Я серьезно думаю, что выйду во второй тур выборов", - сказала Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.При этом она отметила, что журналисты пытаются найти новые лица. "Во втором туре Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен - это скучно для журналистов, потому что эти кандидаты уже известны, это менее интересно", - добавила она."Но я буду во втором туре выборов. И, признаюсь вам, их выиграю", - подчеркнула Ле Пен.В среду был опубликован опрос компании Harris Interactive, согласно которому французский журналист и писатель Эрик Земмур может выйти во второй тур выборов. По данным исследования, в первом туре выборов президента Макрон набрал бы 24% голосов, Земмур – 17%, Ле Пен -15%.Комментируя данные опроса, Ле Пен сказала, что вовсе не обеспокоена этой ситуацией.Вместе с тем Ле Пен указала, что в среду был обнародован и другой опрос, согласно которому она выходит во второй тур выбор, но о нем СМИ не говорят. По ее мнению, соцопросы не являются сегодня эффективным инструментом, поскольку они не могут измерить процент тех, кто не планировать голосовать.Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, второй – 24 апреля 2022 года.О своем желании участвовать в следующих президентских выборах уже заявили ряд кандидатов, в том числе Марин Ле Пен, глава партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель, бывший переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, мэр Парижа Анн Идальго (социалисты).Действующий президент Франции Макрон, как и Земмур, еще официально не заявляли о своем участии в выборах.
https://ria.ru/20200201/1564144565.html
https://ria.ru/20191020/1560002704.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149630/98/1496309881_0:0:1944:1458_1920x0_80_0_0_93c4ae1a849c77251286a154b845799b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, франция, анн идальго, жан-люк меланшон, мишель барнье
15:02 10.10.2021
 
Ле Пен уверена, что выйдет во второй тур выборов президента Франции

Глава "Национального объединения" Ле Пен уверена в выходе во второй тур выборов во Франции

© AP Photo / Michel SpinglerЛидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен убеждена, что выйдет во второй тур президентских выборов и одержит победу.
"Я серьезно думаю, что выйду во второй тур выборов", - сказала Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.
Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.02.2020
1 февраля 2020, 16:39
Марин Ле Пен назвала Brexit началом крушения ЕС
При этом она отметила, что журналисты пытаются найти новые лица. "Во втором туре Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен - это скучно для журналистов, потому что эти кандидаты уже известны, это менее интересно", - добавила она.
"Но я буду во втором туре выборов. И, признаюсь вам, их выиграю", - подчеркнула Ле Пен.
В среду был опубликован опрос компании Harris Interactive, согласно которому французский журналист и писатель Эрик Земмур может выйти во второй тур выборов. По данным исследования, в первом туре выборов президента Макрон набрал бы 24% голосов, Земмур – 17%, Ле Пен -15%.
Комментируя данные опроса, Ле Пен сказала, что вовсе не обеспокоена этой ситуацией.
"Президентские выборы состоятся через шесть месяцев. Шесть месяцев - это очень долго, это марафон... И понятно, что за шесть месяцев до выборов невозможно измерить на самом деле мнение французов", - считает политик.
Вместе с тем Ле Пен указала, что в среду был обнародован и другой опрос, согласно которому она выходит во второй тур выбор, но о нем СМИ не говорят. По ее мнению, соцопросы не являются сегодня эффективным инструментом, поскольку они не могут измерить процент тех, кто не планировать голосовать.
Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, второй – 24 апреля 2022 года.
О своем желании участвовать в следующих президентских выборах уже заявили ряд кандидатов, в том числе Марин Ле Пен, глава партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель, бывший переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, мэр Парижа Анн Идальго (социалисты).
Действующий президент Франции Макрон, как и Земмур, еще официально не заявляли о своем участии в выборах.
Депутат Национального собрания Франции от крайне-правой партии Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 20.10.2019
20 октября 2019, 19:06Война в Сирии
Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО
 
В миреФранцияАнн ИдальгоЖан-Люк МеланшонМишель Барнье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Опрос показал, что почти треть россиян готовы перерабатывать ради повышения
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния