https://ria.ru/20211010/frantsiya-1753887458.html
Ле Пен уверена, что выйдет во второй тур выборов президента Франции
Ле Пен уверена, что выйдет во второй тур выборов президента Франции - РИА Новости, 10.10.2021
Ле Пен уверена, что выйдет во второй тур выборов президента Франции
Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен убеждена, что выйдет во второй тур президентских выборов и одержит победу. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T15:02
2021-10-10T15:02
2021-10-10T15:02
в мире
франция
анн идальго
жан-люк меланшон
мишель барнье
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ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен убеждена, что выйдет во второй тур президентских выборов и одержит победу."Я серьезно думаю, что выйду во второй тур выборов", - сказала Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.При этом она отметила, что журналисты пытаются найти новые лица. "Во втором туре Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен - это скучно для журналистов, потому что эти кандидаты уже известны, это менее интересно", - добавила она."Но я буду во втором туре выборов. И, признаюсь вам, их выиграю", - подчеркнула Ле Пен.В среду был опубликован опрос компании Harris Interactive, согласно которому французский журналист и писатель Эрик Земмур может выйти во второй тур выборов. По данным исследования, в первом туре выборов президента Макрон набрал бы 24% голосов, Земмур – 17%, Ле Пен -15%.Комментируя данные опроса, Ле Пен сказала, что вовсе не обеспокоена этой ситуацией.Вместе с тем Ле Пен указала, что в среду был обнародован и другой опрос, согласно которому она выходит во второй тур выбор, но о нем СМИ не говорят. По ее мнению, соцопросы не являются сегодня эффективным инструментом, поскольку они не могут измерить процент тех, кто не планировать голосовать.Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, второй – 24 апреля 2022 года.О своем желании участвовать в следующих президентских выборах уже заявили ряд кандидатов, в том числе Марин Ле Пен, глава партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель, бывший переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, мэр Парижа Анн Идальго (социалисты).Действующий президент Франции Макрон, как и Земмур, еще официально не заявляли о своем участии в выборах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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в мире, франция, анн идальго, жан-люк меланшон, мишель барнье
Ле Пен уверена, что выйдет во второй тур выборов президента Франции
Глава "Национального объединения" Ле Пен уверена в выходе во второй тур выборов во Франции
ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости.
Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
убеждена, что выйдет во второй тур президентских выборов и одержит победу.
"Я серьезно думаю, что выйду во второй тур выборов", - сказала Ле Пен в эфире телеканала BFMTV
.
При этом она отметила, что журналисты пытаются найти новые лица. "Во втором туре Эммануэль Макрон
и Марин Ле Пен - это скучно для журналистов, потому что эти кандидаты уже известны, это менее интересно", - добавила она.
"Но я буду во втором туре выборов. И, признаюсь вам, их выиграю", - подчеркнула Ле Пен.
В среду был опубликован опрос компании Harris Interactive, согласно которому французский журналист и писатель Эрик Земмур может выйти во второй тур выборов. По данным исследования, в первом туре выборов президента Макрон набрал бы 24% голосов, Земмур – 17%, Ле Пен -15%.
Комментируя данные опроса, Ле Пен сказала, что вовсе не обеспокоена этой ситуацией.
"Президентские выборы состоятся через шесть месяцев. Шесть месяцев - это очень долго, это марафон... И понятно, что за шесть месяцев до выборов невозможно измерить на самом деле мнение французов", - считает политик.
Вместе с тем Ле Пен указала, что в среду был обнародован и другой опрос, согласно которому она выходит во второй тур выбор, но о нем СМИ не говорят. По ее мнению, соцопросы не являются сегодня эффективным инструментом, поскольку они не могут измерить процент тех, кто не планировать голосовать.
Первый тур президентских выборов во Франции
состоится 10 апреля, второй – 24 апреля 2022 года.
О своем желании участвовать в следующих президентских выборах уже заявили ряд кандидатов, в том числе Марин Ле Пен, глава партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон
, национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель, бывший переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье
, мэр Парижа Анн Идальго
(социалисты).
Действующий президент Франции Макрон, как и Земмур, еще официально не заявляли о своем участии в выборах.