https://ria.ru/20211010/blogodarnost-1753919049.html

Вучич поблагодарил Россию за обеспечение энергобезопасности страны

Вучич поблагодарил Россию за обеспечение энергобезопасности страны - РИА Новости, 10.10.2021

Вучич поблагодарил Россию за обеспечение энергобезопасности страны

Сербия благодарна России за обеспечение своей энергобезопасности, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T20:48

2021-10-10T20:48

2021-10-10T20:50

в мире

сербия

александр вучич

россия

венгрия

турецкий поток

цены на нефть

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БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Сербия благодарна России за обеспечение своей энергобезопасности, заявил сербский президент Александр Вучич."Особенно мы благодарны Российской Федерации за помощь в сохранении энергетической стабильности и безопасности нашей страны", - сказал Вучич на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который посещает Сербию 10-11 октября.Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.

https://ria.ru/20211009/vuchich-1753813026.html

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в мире, сербия, александр вучич, россия, венгрия, турецкий поток, цены на нефть