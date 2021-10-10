https://ria.ru/20211010/blogodarnost-1753919049.html
Вучич поблагодарил Россию за обеспечение энергобезопасности страны
Вучич поблагодарил Россию за обеспечение энергобезопасности страны - РИА Новости, 10.10.2021
Вучич поблагодарил Россию за обеспечение энергобезопасности страны
Сербия благодарна России за обеспечение своей энергобезопасности, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T20:48
2021-10-10T20:48
2021-10-10T20:50
в мире
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александр вучич
россия
венгрия
турецкий поток
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БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Сербия благодарна России за обеспечение своей энергобезопасности, заявил сербский президент Александр Вучич."Особенно мы благодарны Российской Федерации за помощь в сохранении энергетической стабильности и безопасности нашей страны", - сказал Вучич на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который посещает Сербию 10-11 октября.Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.
https://ria.ru/20211009/vuchich-1753813026.html
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в мире, сербия, александр вучич, россия, венгрия, турецкий поток, цены на нефть
20:48 10.10.2021 (обновлено: 20:50 10.10.2021)
Вучич поблагодарил Россию за обеспечение энергобезопасности страны
Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за обеспечение энергобезопасности страны