Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211010/bezdomnye-1753917779.html
"Система 112" Москвы передала 4,3 тысячи вызовов в Центр помощи бездомным
"Система 112" Москвы передала 4,3 тысячи вызовов в Центр помощи бездомным - РИА Новости, 10.10.2021
"Система 112" Москвы передала 4,3 тысячи вызовов в Центр помощи бездомным
Более 4,3 тысячи вызовов передала "Система 112" Москвы в Центр социальной адаптации бездомных с марта 2021 года, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T20:26
2021-10-10T20:27
общество
калужская область
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569604654_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_af943ef6615a7714ff450e8a7ae0524d.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 4,3 тысячи вызовов передала "Система 112" Москвы в Центр социальной адаптации бездомных с марта 2021 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 4,3 тысячи вызовов передала столичная "Система 112" в Центр социальной адаптации бездомных с марта этого года. Номер столичной службы помощи бездомным интегрировали со "112" в марте этого года", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря этому сообщить о сложной жизненной ситуации или о бездомных и нуждающихся в социальной помощи можно по короткому номеру "112". Информацию передадут в "Социальный патруль"."Диспетчерская "Социального патруля" отрабатывает каждый поступивший звонок и решает проблему в зависимости от ситуации. По месту нахождения бездомным помогают мобильные бригады, а в Центре социальной адаптации имени Глинки предоставляют ночлег, медицинскую помощь, одежду и питание, оказывают содействие в восстановлении документов, оформлении регистрации, группы инвалидности, поиске работы", - говорится в сообщении.Отмечается, что столичная "Система 112" взаимодействует с 226 диспетчерскими службами и организациями города и с аналогичными системами Московской и Калужской областей.
https://ria.ru/20210915/sirota-1750054531.html
калужская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569604654_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_f86e2ab27e20c29f1d17e134994c6f06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, калужская область, москва
20:26 10.10.2021 (обновлено: 20:27 10.10.2021)
 
"Система 112" Москвы передала 4,3 тысячи вызовов в Центр помощи бездомным

"Система 112" Москвы передала с марта более 4,3 тысячи вызовов в Центр помощи бездомным

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБездомные в Москве
Бездомные в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 4,3 тысячи вызовов передала "Система 112" Москвы в Центр социальной адаптации бездомных с марта 2021 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 4,3 тысячи вызовов передала столичная "Система 112" в Центр социальной адаптации бездомных с марта этого года. Номер столичной службы помощи бездомным интегрировали со "112" в марте этого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря этому сообщить о сложной жизненной ситуации или о бездомных и нуждающихся в социальной помощи можно по короткому номеру "112". Информацию передадут в "Социальный патруль".
"Диспетчерская "Социального патруля" отрабатывает каждый поступивший звонок и решает проблему в зависимости от ситуации. По месту нахождения бездомным помогают мобильные бригады, а в Центре социальной адаптации имени Глинки предоставляют ночлег, медицинскую помощь, одежду и питание, оказывают содействие в восстановлении документов, оформлении регистрации, группы инвалидности, поиске работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что столичная "Система 112" взаимодействует с 226 диспетчерскими службами и организациями города и с аналогичными системами Московской и Калужской областей.
Юрий Усольцев - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 08:00
Полжизни в палатке: почему сирота с Алтая вынужден скитаться по Москве
 
ОбществоКалужская областьМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Опрос показал, что почти треть россиян готовы перерабатывать ради повышения
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния