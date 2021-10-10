https://ria.ru/20211010/bezdomnye-1753917779.html

"Система 112" Москвы передала 4,3 тысячи вызовов в Центр помощи бездомным

"Система 112" Москвы передала 4,3 тысячи вызовов в Центр помощи бездомным - РИА Новости, 10.10.2021

"Система 112" Москвы передала 4,3 тысячи вызовов в Центр помощи бездомным

Более 4,3 тысячи вызовов передала "Система 112" Москвы в Центр социальной адаптации бездомных с марта 2021 года, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T20:26

2021-10-10T20:26

2021-10-10T20:27

общество

калужская область

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569604654_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_af943ef6615a7714ff450e8a7ae0524d.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 4,3 тысячи вызовов передала "Система 112" Москвы в Центр социальной адаптации бездомных с марта 2021 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 4,3 тысячи вызовов передала столичная "Система 112" в Центр социальной адаптации бездомных с марта этого года. Номер столичной службы помощи бездомным интегрировали со "112" в марте этого года", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря этому сообщить о сложной жизненной ситуации или о бездомных и нуждающихся в социальной помощи можно по короткому номеру "112". Информацию передадут в "Социальный патруль"."Диспетчерская "Социального патруля" отрабатывает каждый поступивший звонок и решает проблему в зависимости от ситуации. По месту нахождения бездомным помогают мобильные бригады, а в Центре социальной адаптации имени Глинки предоставляют ночлег, медицинскую помощь, одежду и питание, оказывают содействие в восстановлении документов, оформлении регистрации, группы инвалидности, поиске работы", - говорится в сообщении.Отмечается, что столичная "Система 112" взаимодействует с 226 диспетчерскими службами и организациями города и с аналогичными системами Московской и Калужской областей.

https://ria.ru/20210915/sirota-1750054531.html

калужская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, калужская область, москва