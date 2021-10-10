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"Система 112" Москвы передала 4,3 тысячи вызовов в Центр помощи бездомным
"Система 112" Москвы передала 4,3 тысячи вызовов в Центр помощи бездомным - РИА Новости, 10.10.2021
"Система 112" Москвы передала 4,3 тысячи вызовов в Центр помощи бездомным
Более 4,3 тысячи вызовов передала "Система 112" Москвы в Центр социальной адаптации бездомных с марта 2021 года, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T20:26
2021-10-10T20:26
2021-10-10T20:27
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калужская область
москва
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 4,3 тысячи вызовов передала "Система 112" Москвы в Центр социальной адаптации бездомных с марта 2021 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 4,3 тысячи вызовов передала столичная "Система 112" в Центр социальной адаптации бездомных с марта этого года. Номер столичной службы помощи бездомным интегрировали со "112" в марте этого года", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря этому сообщить о сложной жизненной ситуации или о бездомных и нуждающихся в социальной помощи можно по короткому номеру "112". Информацию передадут в "Социальный патруль"."Диспетчерская "Социального патруля" отрабатывает каждый поступивший звонок и решает проблему в зависимости от ситуации. По месту нахождения бездомным помогают мобильные бригады, а в Центре социальной адаптации имени Глинки предоставляют ночлег, медицинскую помощь, одежду и питание, оказывают содействие в восстановлении документов, оформлении регистрации, группы инвалидности, поиске работы", - говорится в сообщении.Отмечается, что столичная "Система 112" взаимодействует с 226 диспетчерскими службами и организациями города и с аналогичными системами Московской и Калужской областей.
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общество, калужская область, москва
20:26 10.10.2021 (обновлено: 20:27 10.10.2021)
"Система 112" Москвы передала 4,3 тысячи вызовов в Центр помощи бездомным
"Система 112" Москвы передала с марта более 4,3 тысячи вызовов в Центр помощи бездомным
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Более 4,3 тысячи вызовов передала "Система 112" Москвы
в Центр социальной адаптации бездомных с марта 2021 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 4,3 тысячи вызовов передала столичная "Система 112" в Центр социальной адаптации бездомных с марта этого года. Номер столичной службы помощи бездомным интегрировали со "112" в марте этого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря этому сообщить о сложной жизненной ситуации или о бездомных и нуждающихся в социальной помощи можно по короткому номеру "112". Информацию передадут в "Социальный патруль".
"Диспетчерская "Социального патруля" отрабатывает каждый поступивший звонок и решает проблему в зависимости от ситуации. По месту нахождения бездомным помогают мобильные бригады, а в Центре социальной адаптации имени Глинки предоставляют ночлег, медицинскую помощь, одежду и питание, оказывают содействие в восстановлении документов, оформлении регистрации, группы инвалидности, поиске работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что столичная "Система 112" взаимодействует с 226 диспетчерскими службами и организациями города и с аналогичными системами Московской и Калужской областей
.