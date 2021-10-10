https://ria.ru/20211010/azerbaydzhan-1753862222.html

ВМС Азербайджана проведут учения на Каспии

ВМС Азербайджана проведут учения на Каспии - РИА Новости, 10.10.2021

ВМС Азербайджана проведут учения на Каспии

Военно-морские силы (ВМС) Азербайджана проведут командно-штабные учения на Каспии с 11 по 13 октября, говорится в распространенном в воскресенье сообщении... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T10:08

2021-10-10T10:08

2021-10-10T10:08

в мире

азербайджан

каспийское море

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БАКУ, 10 окт – РИА Новости. Военно-морские силы (ВМС) Азербайджана проведут командно-штабные учения на Каспии с 11 по 13 октября, говорится в распространенном в воскресенье сообщении Минобороны республики."С 11 октября в азербайджанском секторе Каспийского моря пройдут командно-штабные учения Военно-морских сил (ВМС). Учения будут проводиться с участием боевых кораблей и военно-морского спецназа, на них будут выполняться задачи по защите энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря", - говорится в сообщении военного ведомства.Командно-штабные учения продлятся до 13 октября.

https://ria.ru/20211003/ucheniya-1752874717.html

азербайджан

каспийское море

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в мире, азербайджан, каспийское море