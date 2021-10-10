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В Киеве не исключили расширения санкционного списка из-за выборов в Госдуму

В Киеве не исключили расширения санкционного списка из-за выборов в Госдуму - РИА Новости, 10.10.2021

В Киеве не исключили расширения санкционного списка из-за выборов в Госдуму

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович не исключил, что СНБО расширит санкционный список лиц из-за выборов в Госдуму РФ на неподконтрольных... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T17:11

2021-10-10T17:11

2021-10-10T17:11

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КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович не исключил, что СНБО расширит санкционный список лиц из-за выборов в Госдуму РФ на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму.В середине сентября СНБО Украины принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ на территории Крыма и неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. По словам секретаря ведомства Алексея Данилова, санкции введены в отношении 53 членов территориальных избирательных комиссий, 33 кандидатов и семи должностных лиц - сотрудников ФСБ. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что эти санкции Киева – бессмысленный шаг, поскольку выборы проводятся по законам РФ, и такая мера со стороны Украины не будет иметь никакого эффекта."В данном случае они (санкции – ред.) введены относительно лиц, участие которых было установлено в организации и проведении выборов. Такие санкции введены. Вполне может быть, что список будет расширен. Что касается реакции мирового сообщества на выборы в Госдуму Российской Федерации. Та часть выборов, которая была проведена в Крыму, ведущими странами мира, международными объединениями не была признана", - сказал Арестович в эфире телеканала "Дом".

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в мире, украина, днр, лнр, россия, алексей арестович