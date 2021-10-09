https://ria.ru/20211009/toplivo-1753775072.html

Автомобилистам напомнили о серьезной беде, возникающей при неполном баке

Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке - РИА Новости, 09.10.2021

Автомобилистам напомнили о серьезной беде, возникающей при неполном баке

В зимний сезон стоит особо бережно обращаться с автомобилем, в частности следить за топливом в баке. Сколько бензина и дизеля нужно заливать зимой, рассказал... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T01:15

2021-10-09T01:15

2021-10-09T12:26

общество

авилон

авто

россия

константин епанешников

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В зимний сезон стоит особо бережно обращаться с автомобилем, в частности следить за топливом в баке. Сколько бензина и дизеля нужно заливать зимой, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников.Эксперт напомнил, что в топливном баке при перепаде температуры может образоваться конденсат.При этом, если авто хранится на улице, то количество бензина в бензобаке не имеет особого значения, заключил он.

https://ria.ru/20211007/shiny-1753439333.html

россия

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2021

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общество, авилон , авто, россия, константин епанешников