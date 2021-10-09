https://ria.ru/20211009/toplivo-1753775072.html
Автомобилистам напомнили о серьезной беде, возникающей при неполном баке
Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке - РИА Новости, 09.10.2021
Автомобилистам напомнили о серьезной беде, возникающей при неполном баке
В зимний сезон стоит особо бережно обращаться с автомобилем, в частности следить за топливом в баке. Сколько бензина и дизеля нужно заливать зимой, рассказал... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T01:15
2021-10-09T01:15
2021-10-09T12:26
общество
авилон
авто
россия
константин епанешников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593570145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a0b965d78d5f2cbc03b831b86532bbb.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В зимний сезон стоит особо бережно обращаться с автомобилем, в частности следить за топливом в баке. Сколько бензина и дизеля нужно заливать зимой, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников.Эксперт напомнил, что в топливном баке при перепаде температуры может образоваться конденсат.При этом, если авто хранится на улице, то количество бензина в бензобаке не имеет особого значения, заключил он.
https://ria.ru/20211007/shiny-1753439333.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593570145_209:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_585646b7b023a812a162b658faac2444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авилон , авто, россия, константин епанешников
01:15 09.10.2021 (обновлено: 12:26 09.10.2021)
Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
Эксперт Епанешников: бензобак авто перед выездом на мороз должен быть полным