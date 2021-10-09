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Автомобилистам напомнили о серьезной беде, возникающей при неполном баке
Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке - РИА Новости, 09.10.2021
Автомобилистам напомнили о серьезной беде, возникающей при неполном баке
В зимний сезон стоит особо бережно обращаться с автомобилем, в частности следить за топливом в баке. Сколько бензина и дизеля нужно заливать зимой, рассказал... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T01:15
2021-10-09T12:26
общество
авилон
авто
россия
константин епанешников
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В зимний сезон стоит особо бережно обращаться с автомобилем, в частности следить за топливом в баке. Сколько бензина и дизеля нужно заливать зимой, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников.Эксперт напомнил, что в топливном баке при перепаде температуры может образоваться конденсат.При этом, если авто хранится на улице, то количество бензина в бензобаке не имеет особого значения, заключил он.
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общество, авилон , авто, россия, константин епанешников
01:15 09.10.2021 (обновлено: 12:26 09.10.2021)
 
Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке

Эксперт Епанешников: бензобак авто перед выездом на мороз должен быть полным

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправка бензином автомобиля
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В зимний сезон стоит особо бережно обращаться с автомобилем, в частности следить за топливом в баке. Сколько бензина и дизеля нужно заливать зимой, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников.
Эксперт напомнил, что в топливном баке при перепаде температуры может образоваться конденсат.
"Если машина перед выездом на мороз находится в теплом гараже, то, конечно, желательно, чтобы бензобак был полный, чтобы конденсата образовывалось как можно меньше", — пояснил он.
При этом, если авто хранится на улице, то количество бензина в бензобаке не имеет особого значения, заключил он.
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Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
 
ОбществоАвилонАвтоРоссияКонстантин Епанешников
 
 
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