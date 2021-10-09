Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211009/saakashvili-1753787137.html
Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой
Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой - РИА Новости, 09.10.2021
Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу на то, что по его делам не назначают судебных слушаний. Обращение он опубликовал РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T09:14
2021-10-09T11:32
в мире
михаил саакашвили
facebook
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151401/28/1514012812_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_667882cb6286c76c6dd3112b4d48a1a5.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу на то, что по его делам не назначают судебных слушаний. Обращение он опубликовал в Facebook.Саакашвили утверждает, что его заключили в тюрьму на основании двух приговоров суда, "которые никто в мире не признает", а также ордера на арест по двум незавершенным делам.Он выразил надежду, что международное сообщество не оставит это дело незамеченным.Бывшего президента задержали 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии ему заочно вынесли два приговора: по делу об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани Саакашвили получил три года лишения свободы, а по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили — шесть лет. Кроме того, экс-президент проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Саакашвили не раз заявлял, что вернется в Грузию к выборам в органы местного самоуправления, и действительно сделал это. Выборы состоялись 2 октября, правящая партия "Грузинская мечта" получила 46,5 процента голосов, "Единое национальное движение" Саакашвили — 30,7 процента, а партия Георгия Гахария "За Грузию" — 7,79 процента. Второй тур намечен на 30 октября.
https://ria.ru/20211008/saakashvili-1753773041.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151401/28/1514012812_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_0fa2ed22c326b1de8962184517de7615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, михаил саакашвили, facebook, задержание саакашвили в грузии
09:14 09.10.2021 (обновлено: 11:32 09.10.2021)
 
Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой

Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу на отсрочку судебных слушаний

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу на то, что по его делам не назначают судебных слушаний. Обращение он опубликовал в Facebook.
Саакашвили утверждает, что его заключили в тюрьму на основании двух приговоров суда, "которые никто в мире не признает", а также ордера на арест по двум незавершенным делам.
"В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается. Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов, в то время как почти в каждом крупном городе моя партия идет плечом к плечу с партией Иванишвили", — написал бывший президент.
Он выразил надежду, что международное сообщество не оставит это дело незамеченным.
Бывшего президента задержали 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии ему заочно вынесли два приговора: по делу об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани Саакашвили получил три года лишения свободы, а по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили — шесть лет. Кроме того, экс-президент проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Саакашвили не раз заявлял, что вернется в Грузию к выборам в органы местного самоуправления, и действительно сделал это. Выборы состоялись 2 октября, правящая партия "Грузинская мечта" получила 46,5 процента голосов, "Единое национальное движение" Саакашвили — 30,7 процента, а партия Георгия Гахария "За Грузию" — 7,79 процента. Второй тур намечен на 30 октября.
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 23:59
Личный врач Саакашвили дал неутешительный прогноз
 
В миреМихаил СаакашвилиFacebookЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10В США боятся, что новое оружие восстановит преимущество России над Западом
13:09На Колыме произошло землетрясение магнитудой 4,8
13:02ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в Кундузе
12:58В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора
12:54Умер первый президент Ирана
12:46УЕФА высмеял Словакию после поражения от сборной России
12:43В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении
12:40Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми
12:37Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов
12:35В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ
12:23В Адлере обновят систему водоотведения
12:16В Красноярском крае загорелся склад
12:12В Самарской области три человека погибли в ДТП
12:10В Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19
12:00Эксперты рассказали, как правильно утилизировать смартфон
12:00Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей
11:50В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки
11:48Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
11:48В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19
11:47В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния