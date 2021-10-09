https://ria.ru/20211009/saakashvili-1753787137.html

Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой

Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой - РИА Новости, 09.10.2021

Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу на то, что по его делам не назначают судебных слушаний. Обращение он опубликовал РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T09:14

2021-10-09T09:14

2021-10-09T11:32

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михаил саакашвили

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу на то, что по его делам не назначают судебных слушаний. Обращение он опубликовал в Facebook.Саакашвили утверждает, что его заключили в тюрьму на основании двух приговоров суда, "которые никто в мире не признает", а также ордера на арест по двум незавершенным делам.Он выразил надежду, что международное сообщество не оставит это дело незамеченным.Бывшего президента задержали 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии ему заочно вынесли два приговора: по делу об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани Саакашвили получил три года лишения свободы, а по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили — шесть лет. Кроме того, экс-президент проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Саакашвили не раз заявлял, что вернется в Грузию к выборам в органы местного самоуправления, и действительно сделал это. Выборы состоялись 2 октября, правящая партия "Грузинская мечта" получила 46,5 процента голосов, "Единое национальное движение" Саакашвили — 30,7 процента, а партия Георгия Гахария "За Грузию" — 7,79 процента. Второй тур намечен на 30 октября.

https://ria.ru/20211008/saakashvili-1753773041.html

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в мире, михаил саакашвили, facebook, задержание саакашвили в грузии