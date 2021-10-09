https://ria.ru/20211009/saakashvili-1753787137.html
Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой
Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой - РИА Новости, 09.10.2021
Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу на то, что по его делам не назначают судебных слушаний. Обращение он опубликовал РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T09:14
2021-10-09T09:14
2021-10-09T11:32
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задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу на то, что по его делам не назначают судебных слушаний. Обращение он опубликовал в Facebook.Саакашвили утверждает, что его заключили в тюрьму на основании двух приговоров суда, "которые никто в мире не признает", а также ордера на арест по двум незавершенным делам.Он выразил надежду, что международное сообщество не оставит это дело незамеченным.Бывшего президента задержали 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии ему заочно вынесли два приговора: по делу об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани Саакашвили получил три года лишения свободы, а по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили — шесть лет. Кроме того, экс-президент проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Саакашвили не раз заявлял, что вернется в Грузию к выборам в органы местного самоуправления, и действительно сделал это. Выборы состоялись 2 октября, правящая партия "Грузинская мечта" получила 46,5 процента голосов, "Единое национальное движение" Саакашвили — 30,7 процента, а партия Георгия Гахария "За Грузию" — 7,79 процента. Второй тур намечен на 30 октября.
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в мире, михаил саакашвили, facebook, задержание саакашвили в грузии
09:14 09.10.2021 (обновлено: 11:32 09.10.2021)
Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой
Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу на отсрочку судебных слушаний
ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
пожаловался международному сообществу на то, что по его делам не назначают судебных слушаний. Обращение он опубликовал в Facebook
.
Саакашвили утверждает, что его заключили в тюрьму на основании двух приговоров суда, "которые никто в мире не признает", а также ордера на арест по двум незавершенным делам.
"В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается. Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов, в то время как почти в каждом крупном городе моя партия идет плечом к плечу с партией Иванишвили", — написал бывший президент.
Он выразил надежду, что международное сообщество не оставит это дело незамеченным.
Бывшего президента задержали 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави
. В Грузии ему заочно вынесли два приговора: по делу об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани Саакашвили получил три года лишения свободы, а по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили — шесть лет. Кроме того, экс-президент проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Саакашвили не раз заявлял, что вернется в Грузию к выборам в органы местного самоуправления, и действительно сделал это. Выборы состоялись 2 октября, правящая партия "Грузинская мечта" получила 46,5 процента голосов, "Единое национальное движение" Саакашвили — 30,7 процента, а партия Георгия Гахария "За Грузию" — 7,79 процента. Второй тур намечен на 30 октября.