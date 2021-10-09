Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211009/peterburg-1753806646.html
В Петербурге подскочило число заражений коронавирусом
В Петербурге выявили 2717 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 09.10.2021
В Петербурге подскочило число заражений коронавирусом
В Санкт-Петербурге за сутки выявили 2717 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T13:49
2021-10-09T13:49
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583946026_0:320:2900:1951_1920x0_80_0_0_f31003f092479829faaa92e0800eaf00.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 2717 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.Количество зарегистрированных за сутки смертей составило 61, выздоровевших — 1878.В России сегодня зафиксировали максимум по количеству заражений коронавирусом с начала года. Общее число заболевших составило 29 362, больше было только 24 декабря 2020-го (29 935). Темп прироста вырос с 0,35 до 0,38 процента. Выписались после лечения 21 049 человек.Всего за время пандемии в стране заразились коронавирусом 7 746 718 человек, 6 840 845 из них вылечились.
https://ria.ru/20211009/koronavirus-1753797195.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583946026_343:352:2602:2047_1920x0_80_0_0_ea36fd620ec86c1d90cb66285cbe2ebf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, санкт-петербург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:49 09.10.2021
 
В Петербурге выявили 2717 новых случаев заражения коронавирусом

В Санкт-Петербурге выявили 2717 случаев заражения коронавирусом за сутки

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в ковид-госпитале
Медицинский работник и пациент в ковид-госпитале - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 2717 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Количество зарегистрированных за сутки смертей составило 61, выздоровевших — 1878.
В России сегодня зафиксировали максимум по количеству заражений коронавирусом с начала года. Общее число заболевших составило 29 362, больше было только 24 декабря 2020-го (29 935). Темп прироста вырос с 0,35 до 0,38 процента. Выписались после лечения 21 049 человек.
Всего за время пандемии в стране заразились коронавирусом 7 746 718 человек, 6 840 845 из них вылечились.
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
Вчера, 11:48Распространение коронавируса
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46"Нельзя дать замерзнуть": на Украине испугались зависимости от Путина
04:37Трамп заявил, что Байден "строит" Китай, а не США
04:15Кофе с молоком и картошка с мясом: чем опасно сочетание обычных продуктов
03:57Пассажира Republic Airlines задержали из-за странного поведения на борту
03:30"Это было ужасно": зрительница рассказала о гибели актера в Большом театре
03:15Эксперт назвал угрозы для курса рубля до конца года
03:11Врачи Роспотребнадзора дали рекомендации по реабилитации после COVID-19
02:32В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
02:23Число погибших при пожаре в Кургане возросло до четырех человек
02:15Эксперт предупредила о возможном росте цен на парфюмерию
02:15Эколог рассказал, как очистить дома россиян от вредного газа
02:01Осужденный по ошибке американец подал в суд на тех, кто вел его дело
01:39Названо условие для введения нового локдауна в России
01:30Коллега погибшего в Большом театре артиста назвал причину трагедии
01:15Психолог назвал надежные способы отказа от курения
00:36В Московской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе
00:11Путин оценил показатели сбора урожая в России
23:51В Кургане загорелся деревянный дом, погибли два ребенка
23:25В Подмосковье загорелся резервуар на нефтебазе
23:24В Анталье задержали два авиарейса с россиянами
Лента новостейМолния