https://ria.ru/20211009/peterburg-1753806646.html

В Петербурге подскочило число заражений коронавирусом

В Петербурге выявили 2717 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 09.10.2021

В Петербурге подскочило число заражений коронавирусом

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 2717 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T13:49

2021-10-09T13:49

2021-10-09T13:49

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 2717 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.Количество зарегистрированных за сутки смертей составило 61, выздоровевших — 1878.В России сегодня зафиксировали максимум по количеству заражений коронавирусом с начала года. Общее число заболевших составило 29 362, больше было только 24 декабря 2020-го (29 935). Темп прироста вырос с 0,35 до 0,38 процента. Выписались после лечения 21 049 человек.Всего за время пандемии в стране заразились коронавирусом 7 746 718 человек, 6 840 845 из них вылечились.

https://ria.ru/20211009/koronavirus-1753797195.html

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общество, санкт-петербург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии