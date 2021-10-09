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В Петербурге подскочило число заражений коронавирусом
В Петербурге выявили 2717 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 09.10.2021
В Петербурге подскочило число заражений коронавирусом
В Санкт-Петербурге за сутки выявили 2717 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T13:49
2021-10-09T13:49
2021-10-09T13:49
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общество
санкт-петербург
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 2717 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.Количество зарегистрированных за сутки смертей составило 61, выздоровевших — 1878.В России сегодня зафиксировали максимум по количеству заражений коронавирусом с начала года. Общее число заболевших составило 29 362, больше было только 24 декабря 2020-го (29 935). Темп прироста вырос с 0,35 до 0,38 процента. Выписались после лечения 21 049 человек.Всего за время пандемии в стране заразились коронавирусом 7 746 718 человек, 6 840 845 из них вылечились.
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общество, санкт-петербург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Петербурге выявили 2717 новых случаев заражения коронавирусом
В Санкт-Петербурге выявили 2717 случаев заражения коронавирусом за сутки